Bir babanın oğul isyanı: ''Böyle evlat olmaz olsun''
Adana'da bir evlat aralarında husumet bulunan babasının bulunduğu minibüse ilk önce ateş açtı sonradan minibüsten çıkan babasını dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genci tutuklarken baba ise oğlu için bu duruma ''böyle evlat olmaz olsun'' diyerek tepki gösterdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda ev için Halil İbrahim D.(baba) ile aralarında husumet bulunan bir Abuzer D. isimli genç, babasını darp edip içinde bulunduğu minibüse kurşun yağdırdı. İhbar üzerine gelen ekipleri kaçan genci yakalayıp gözaltına alırken baba ise yaşadığı bu olay için ''Böyle evlat olmaz olsun'' dedi.
Adana'da bir kadına mesaj atıp taciz eden kişiye mahalleliden meydan dayağı!
Adıyaman'da 51 haneye karantina şoku!
Pelin öğretmenin hayatını kaybettiği o anların güvenlik kayıtlarına ulaşıldı!
Babil 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Egemen: ''Deniz benim oğlum!''
01 Eylül 2020 Salı 09:44
Benzer Videolar