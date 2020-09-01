Bir babanın oğul isyanı: ''Böyle evlat olmaz olsun''

Adana'da bir evlat aralarında husumet bulunan babasının bulunduğu minibüse ilk önce ateş açtı sonradan minibüsten çıkan babasını dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genci tutuklarken baba ise oğlu için bu duruma ''böyle evlat olmaz olsun'' diyerek tepki gösterdi.