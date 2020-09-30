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  3. Bir babanın vicdansızlık anları! Sigorta parası için engelli oğlunu öldürdü

Bir babanın vicdansızlık anları! Sigorta parası için engelli oğlunu öldürdü

Çin'de 64 yaşındaki bir baba sigorta parası alabilmek için 38 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu denize atıp öldürdü. Olaya kaza süsü veren baba, olayı polise ihbar etse de ortaya çıkan kamera kayıtlarından kaçamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken cinayet anları ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

Çin'in Hainan bölgesinde yaşanan olayda S. Yang isimli bir baba sigortadan para alabilmek için korkunç bir plan hazırladı. 38 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu kaza süsü vererek denize atan S. Yang, ardından oğlunun boğulmasını izledi. Polisi de arayarak oğlunun yanlışlıkla denize düştüğünü ifade etmesi üzerine yaşanan durumla ilgili araştırma yapan polis, güvenlik kameralarından gerçeği öğrendi. Bu görüntülerin izleyip gözaltına alınan baba ise "Akraba ziyaretinde birden aklımıza bir fikir geldi. Sigortadan para almak için bu yola başvurdum. Oğlumu deniz ittim" dediği öğrenildi.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
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