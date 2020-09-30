Bir babanın vicdansızlık anları! Sigorta parası için engelli oğlunu öldürdü

Çin'de 64 yaşındaki bir baba sigorta parası alabilmek için 38 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu denize atıp öldürdü. Olaya kaza süsü veren baba, olayı polise ihbar etse de ortaya çıkan kamera kayıtlarından kaçamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken cinayet anları ise kameralara anbean böyle kaydedildi.