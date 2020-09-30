Bir babanın vicdansızlık anları! Sigorta parası için engelli oğlunu öldürdü
Çin'in Hainan bölgesinde yaşanan olayda S. Yang isimli bir baba sigortadan para alabilmek için korkunç bir plan hazırladı. 38 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu kaza süsü vererek denize atan S. Yang, ardından oğlunun boğulmasını izledi. Polisi de arayarak oğlunun yanlışlıkla denize düştüğünü ifade etmesi üzerine yaşanan durumla ilgili araştırma yapan polis, güvenlik kameralarından gerçeği öğrendi. Bu görüntülerin izleyip gözaltına alınan baba ise "Akraba ziyaretinde birden aklımıza bir fikir geldi. Sigortadan para almak için bu yola başvurdum. Oğlumu deniz ittim" dediği öğrenildi.
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