Bir babanın yardım çığlığı! Çocuklarına tablet alınması için yardım istedi

Sosyal medya platformu Twitter'da Ali Ekber Aksoy isimli bir vatandaş, yaptığı paylaşımıyla yürekleri dağladı.15 yıldır çöplerden pet şişe toplayarak 5 çocuğuna baktığı belirterek kimseye muhtaç olmadığını belirten Ali Ekber Aksoy, çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde tabletleri olmadığı için derslerini takip edemediğini kaydetti. Çocuklarının kendisine "Baba bize tablet al" dediklerini aktaran Aksoy, sosyal medya kullanıcılarından çocuklarına tablet almasını istedi.

"VARSA FAZLA ERZAĞINIZ KABUL EDERİM"

Ekonomik olarak zor durumda olduğunu aktaran Aksoy, özel bir markette çalışan bir kişinin tarihi geçmeye yakın olan ve geri verilmeyen ürünler olduğu zaman kendisini aradığını ve ürünleri verdiğini belirtti. Şimdiye kadar kimseden bir şey istemediğini belirten Aksoy,"Şuana kadar kimseden bir şey istemedim ama fazla varsa erzağınızı kabul ederim." sözleriyle üzdü.

Kendisinin ve kimliğinin görselini paylaşan Aksoy, gerekirse vatandaşların kendisini araştırabileceğini kaydetti. Aksoy daha sonra paylaşımlarını kaldırdı.