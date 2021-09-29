Bir Başkadır 2. sezon olacak mı, yeni sezon gelecek mi 2021? Bir Başkadır neden bitti, devam edecek mi 2021? soruları uş sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yeri verdik.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OLACAK MI, YENİ SEZON GELECEK Mİ 2021?

Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi Bir Başkadır'ın yeni sezonu, Ekim ayının yaklaşmasıyla dizinin hayranları tarafından aratılmaya başlandı. Tek sezonluk olarak planlanıp çekilen dizi, 2. sezon için takipçilerine kötü haberi duyurdu. Alınan bilgilere göre Bir Başkadır dizisinin 2. sezonunun olmayacağı ve yeni sezona başlanmayacağının bilgisi verildi.

BİR BAŞKADIR NEDEN BİTTİ, DEVAM EDECEK Mİ 2021?

Her bir bölümü ortalama 45-50 dakika süren dizi, başarılı oyunculuk performansları ve değindiği toplumsal meselelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da dizinin yeni sezonunun olmayacağı haberi dizi izleyenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Tek sezonluk planlanan dizi için 2. sezon umutlar olsa da dizinin oyuncusu Öykü Karayel, yeni sezonun gelmeyeceği ile ilgili son noktayı koydu. Sosyal medya hesabında ''Çok emin konuşmayayım ama şu an için devam bilgisi yok bizde.'' açıklamasında bulunan Karayel, Bir Başkadır dizisinin devam etmeyeceği ile ilgili kesin bilgiyi verdi.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.

Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.