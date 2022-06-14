Bir başkadır benim memleketim

Anadolu Gazeteciler ve Yazarlar Derneği olarak geçtiğimiz hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden Malatya, Elazığ, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'i ziyaret etme imkanı bulduk. Öncelikle bu ziyaretlerin gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan derneğimizin değerli başkanı Ahmet Işıkdağ ile bu ziyaretlerin gerçekleşmesinde desteği olan yönetim kurulu üyelerine ve yaptığımız ziyaretlerde bizleri yalnız bırakmayarak, ziyaretlerimizi çok daha anlamlı kılan tüm ev sahiplerine teşekkür ediyorum.

Haydi anlat denilse anlatılması dahi günlerce sürecek olan bir gezinin yaşayanı olmaktan duyduğum mutluluğu kelimelerle ifade etmem asla mümkün değil.

Her yanı tarih, her karışı bambaşka bir medeniyet olan bu toprakların insanı olmak büyük bir şeref.

Doğusu, Güneydoğusu ise medeniyetin başlangıç noktası niteliğinde. Nuh'un gemisinden indiğimiz günden beri medeniyet üstüne medeniyet kurmuş, farklı isimlere bürünmüş ama asla yok olmamışız.

Gün gelmiş savaşlarla bir birimize kıymışız. Gün gelmiş Göbeklitepe gibi yapılan bir kazıyla insanlık tarihini değiştirmişiz.

Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bu toprakların insanı ise dünyayı imrendirecek derecede misafirperver, düşmanı çatlatacak derecede birbirine muhabbetli. Çünkü çamur aynı çamur, hamur aynı hamur.

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ

Gittiğimiz her yer bu toprakların insanının ölmeden önce mutlaka görmesi gereken yerlerdi. Mesela Kayısı diyarı Malatya, meğer Kiraz'da da söz sahibi imiş. Kebanı'yla meşhur Elazığ şelalesiyle ayrı bir güzellik. Hazreti İbrahim ve Nemrut'un mücadelesiyle insanlığa bir hatıra olarak kalmış Balıklıgöl mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kubbeli ve toprak bacalı evleriyle meşhur Harran desen bir kaç kelimeyle anlatılamayacak bir tarih. Sur kenti Diyarbakır, medeniyetler beşiği. Gastronomisi ile meşhur Gazi Antep, Gecesi bir başka gündüzü bir başka Mardin ve her inançtan halkının uyum içinde huzurla yaşadığı, tüm dünyaya örnek olabilecek bir nezaketin hakim olduğu Midyat mutlaka ama mutlaka görülmesi gereken vatan topraklarından.

Bu gezi, Anadolu'nun ve Anadolu irfanının ne demek olduğunu anlamamıza katkısıyla yad edeceğimiz bir gezi oldu. Sebep olanlara tekrar teşekkür ediyorum.