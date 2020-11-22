Bir Başkadır dizisi yönetmeni Berkun Oya ile Funda Eryiğit arasında aşk iddiası

12 Kasım'da seyirci karşısına çıkan Bir Başkadır dizisi, "Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak." konusuyla dikkat çekti.

Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan "Bir Başkadır "dizisinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi ünlü isimler yer alıyor.

DİZİNİN KADROSUNDA AŞK İDDİALARI

Netflix'te en çok izlenenler listesine giren Bir Başkadır dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Berkun Oya TV100'ün haberine göre, dizide ‘Ruhiye’ rolüne hayat veren Funda Eryiğit'in dizinin çekimleri esnasında aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.