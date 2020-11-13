Ruhiye karakterini canlandıran Funda Eryiğit kimdir? Baş rollerinde Öykü Karayel'in yer aldığı Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 8. bölümden oluşan 1. sezonu ile yayına girdi. Başarılı dizinin oyuncu kadrosu da merakla araştırılmaya başlandı. Peki Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit (d. 6 Kasım 1984, Zwolle, Hollanda) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.