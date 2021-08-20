Bir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya bu kez film çekiyor! Netflix'te yayınlanacak

Netflix'te yayınlanan ve uzun süre konuşulan Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Bige Önal, Tülin Özen ve Fatih Artman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Başkadır dizisinin senaristi ve yönetmeni Berkun Oya, bu kez bir filmle izleyici karşısına çıkacak. Senaryosu da Oya'ya ait olan filmin 2022 yılında Netflix'te yayınlanacağı konuşuluyor.

Çekimlerine başlanan filmin ismi henüz açıklanmasa da oyuncu kadrosunun oldukça zengin oldğu görülüyor. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda, Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan rol alıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusuna dair paylaşılan bilgiler ise şöyle: 1980’li yıllarda İç Anadolu’da bir çiftlik evinde hayatlarını sürdüren ailenin fertleri, yaşadıkları acı bir kayıp üzerine büyük şehre göç etme kararı alırlar. 30 sene sonra hâlâ geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine döndüklerinde, yıllardır üstü örtülü bir gerçeğin açığa çıkması da kaçınılmaz olacaktır.

BERKUN OYA KİMDİR?

3 Mart 1977'de Bursa'da doğan Berkun Oya, Çerkes asıllı Türk tiyatro yazarıdır. Aynı zamanda tiyatro ve sinema yönetmeni olan Berkun Oya Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğunu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

Netflix'in popüler dizisi Bir Başkadır'ın senaristi ve yönetmeni Berkun Oya kimdir, kaç yaşında?