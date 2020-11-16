Netflix'in büyük ses getiren Türk dizisi 'Bir Başkadır', hem oyuncuların performansı hem de senaryo ve yönetmenlik açısından oldukça beğenildi. Şimdiden en iyi Türk dizileri arasına girmeyi başaran 'Bir Başkadır' dizisi hakkında birçok konu merak ediliyor. Bunlardan birisi de dizinin nerede çekildiği sorusu. Bu konu hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Peki, 'Bir Başkadır' nerede çekiliyor? Bir Başkadır dizisi hangi kanalda? İşte detaylar...

BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLİYOR?

12 Kasım'da Netflix'te yayına giren 'Bir Başkadır' dizisi farklı hayatlara sahip bir grup karakterin kesişmesini anlatıyor. Dizide en çok merak edilen ise nerede çekildiği konusu oldu. İstanbul'da çekimlerine devam eden dizi, İstanbul Anadolu Yakası'nın Beykoz ilçesinde çekiliyor. Dizide Meryem karakterinin yaşadığı köy, Beykoz'un Tokatköy'ü olarak biliniyor. Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Dizinin tüm sahneleri de İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş gibi oyuncular da var. Oldukça geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Netflix'te 12 Kasım tarihinde yayına başladı. Dizi yalnızca Netflix'te yayınlanıyor.

KONUSU

Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.