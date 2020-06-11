“Bir Bilenle Bilge Nesil Bursa 2020” ödülleri sahiplerini buldu

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şubesi'nin proje ortağı olduğu, Bursa Genç Memur Sen'in hayata geçirdiği "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamındaki "Kitap Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllerine kavuştu.

Bursa ortaöğretim (lise) öğrencilerine uygulanan "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" ödül töreni ile dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Salgın süreci sebebiyle mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen ödül törenine temsilî iştirak oldu. Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı ve Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyüp Akbulut, Genç Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Maksut Ata Atamer, dereceye giren öğrenciler ile danışman öğretmenleri katıldı. Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa'nın instagram canlı yayına katılarak yaptığı konuşmada "Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma" projesinin önemine değinerek öğrenciler ve danışman öğretmenleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gökhan Yünkül, Ramazan Acar ve Maksut Ali Atamer de birer kısa konuşma yaparak, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiler

Dereceye girerek birinci olan öğrencilere, birincilik ödülleri olan Cep Telefonlarını, Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı ve Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül takdim etti. İkinci olarak dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar verdi. Yarışmada üçüncü olan öğrencilerimize ödülleri Büro Memur Sen Şube Başkanı Eyüp Akbulut tarafından verildi.

Kaynak: İHA