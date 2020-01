Çorum Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde imzalar atıldı.

Çorum Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar ve Genç Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş katıldı.

İşbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, amaçlarının gençlerin daha donanımlı ve şuurlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Asım'ın neslini yetiştirmek gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Şehrimizin, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi değerlerine bağlı, şuurlu bir nesil olarak yetişmesine katkı verecek her türlü projeyi destekliyoruz, gençlerimize yönelik projeleri önemsiyoruz. Ayrıca, her proje bizi heyecanlandırıyor. Belediyemize, şehrimize, gençlerimize, engellilerimize yönelik projelerin hazırlanması bizleri mutlu ediyor. Çorum'umuza ve Çorum halkına katkı verecek her türlü projeye destek veriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'a dair hayalleri, projeleri olan herkese bu zamana kadar destek oldukların ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin imza töreninde Çorum'daki sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Başkan Aşgın, "Bize projelerle gelin. Çorum'a yönelik yapacağınız çalışmalarda birlikte hareket edelim." dedi..

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı proje süresince üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek "Projenin amacına uygun bir şekilde devam edip neticelenmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar da çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "Bin öğrenci, 100 adanmış öğretmen eşliğinde 3 kitap okuyacak ve analiz edecek. Bu sayede öğrencilerin analiz, algılama ve yorumlama becerileri gelişecek." diye konuştu.

