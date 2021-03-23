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Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı

Yatırıımcıların heyecanla takip ettiği kriptopara Bitcoin'in 23 Mart Salı günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı. Detaylar haberimizde...

Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı

Altın ve dövizin yanı sıra yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 23 MART 2021 SALI?

23 Mart Salı günü, haftanın ikinci gününe yüzde 0,7 değer kaybı ile başlayan Bitcoin'in piyasa değeri $ 1,00T oldu.

Salı günü açılış fiyatı ile 1 Bitcoin $ 53.577,1 ve 423.215,94 TL'ye karşılık gelmektedir. 

BİR BİTCOİN (BİTKOİN) NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  423.215,94  TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar?  53.577,1  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  44.949,64  Euro
Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,00T  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 423.215,94 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 53.577,1 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 423.215,94 Türk Lirası veya 53.577,1 $ dolar alınabilmektedir.

23 MART SALI GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  423.215,94 TL

Ethereum: 13.104,35 TL

LTC/ TRY: 1.447,16 TL

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) 

Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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