Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı Yatırıımcıların heyecanla takip ettiği kriptopara Bitcoin'in 23 Mart Salı günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Mart 2021 Salı. Detaylar haberimizde...

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Altın ve dövizin yanı sıra yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar... BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 23 MART 2021 SALI? 23 Mart Salı günü, haftanın ikinci gününe yüzde 0,7 değer kaybı ile başlayan Bitcoin'in piyasa değeri $ 1,00T oldu. Salı günü açılış fiyatı ile 1 Bitcoin $ 53.577,1 ve 423.215,94 TL'ye karşılık gelmektedir. BİR BİTCOİN (BİTKOİN) NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR? 1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 423.215,94 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 53.577,1 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 44.949,64 Euro

Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,00T $ Dolar Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 423.215,94 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 53.577,1 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 423.215,94 Türk Lirası veya 53.577,1 $ dolar alınabilmektedir. 23 MART SALI GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI Bitcoin: 423.215,94 TL Ethereum: 13.104,35 TL LTC/ TRY: 1.447,16 TL Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız. ( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü bitcoinkur fiyatları