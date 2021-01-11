Döviz kurlarının yanı sıra yeni bir yatırım aracı olan kripto para birimi Bitcoin, tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti. Tırmanışı, yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanan ve 41,946.74 dolarlık yeni zirveye tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek 35,000 dolar düzeyine geriledi. Bunun üzeirne yatırımcılar, arama motorlarında, Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? | Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Ocak 2021 Pazartesi sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Bitcoin 11 Ocak 2021 Pazartesi gününde, haftaya düşüşle başladı.

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,920.63 dolara kadar indikten sonra, son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 35,377.77 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 755 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 160 milyar dolarlık düşüşle, yeniden 1 trilyon doların altına gerileyerek, 946,97 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,037 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA?

Bitcoin: 258, 033, 06 TL

Ethereum: 8,026,89 TL

LTC/ TRY: 1.063,61 TL

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BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.