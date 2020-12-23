Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. 16 Aralık'ta 20 bin dolar sınırını aşarak rekor üstüne rekor kıran ve 24 bin 300 dolar seviyelerine kadar çıkan bitcoinin fiyatları iyatındaki yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde de bu alanda yatırımları bulunanlar bitcoin alış ve satış fiyatlarını araştırıyorlar. Peki Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ? İşte detaylar...

BİR BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 23 Aralık 2020 Çarşamba gününde alışta 23 bin 449,62 dolar , satışta ise 23 bin 458,75 dolardır. Türk lirası olarak ise 180.018,77 TL'dir.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA?

Bitcoin: 180, 794,23 TL

Ethereum: 4,732, 71

LTC/ TRY: 848, 62

DAST /TRY: 774,45

HOT/TRY: 0.00046966

DOGE/TRY: 0,0347269

LINK/TRY: 94,859

XRP/TRY: 2,780000

BAT/TRY: 1,643009

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BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.