Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoinin artışı sürüyor. Değeri 30 bin 859, 78 dolar seviyelerine kadar çıkan bitcoinin fiyatlarındaki yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde de bu alanda yatırımları bulunan vatandaşlar bitcoin alış ve satış fiyatlarını araştırıyorlar. Peki Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 5 Ocak 2021 Salı ? İşte detaylar...

BİR BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 5 Ocak 2021 Salı gününde de yükselişini sürdürüyor. Güne $31.353,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 10:55 itibarıyla %3,14 azalışla $31.116,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 11.12.2020 tarihinde $17.958,3900 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2021 tarihinde ise $33.723,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $31.116,00 ve ₺230.930,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 5 OCAK 2021 SALI?

Bitcoin: 232, 397.06 TL

Ethereum: 7,649,59

LTC/ TRY: 1,138,62

DAST /TRY: 664.89

HOT/TRY: 0.00053620

DOGE/TRY: 0,0686700

LINK/TRY: 101,875

XRP/TRY: 2,780000

BAT/TRY: 1,662500

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BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.