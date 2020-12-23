Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoinin artışı sürüyor. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 35 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken , bitcoinin fiyatlarındaki yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 6 Ocak 2021 Çarşamba? İşte detaylar...

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Bitcoin 6 Ocak 2021 Çarşamba gününde de yükselişini sürdürüyor. Dün $31.353,0000 ile güne başlayan bitcoin 35 bin dolar seviyesini gördü.

6 Ocak Çarşamba gününe $33.843,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 09:55 itibarıyla yüzde 13,18 artışla $35.275,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 11.12.2020 tarihinde $17.958,3900 ile son bir ayın en düşük, 06.01.2021 tarihinde ise $35.275,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $35.275,00 ve ₺260.553,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA?

Bitcoin: 256, 749.99 TL

Ethereum: 8,185,91

LTC/ TRY: 1,191,50

DAST /TRY: 678.91

HOT/TRY: 0.00056874

DOGE/TRY: 0,0779369

LINK/TRY: 106,600

XRP/TRY: 1,668000

BAT/TRY: 1,691250

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BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.