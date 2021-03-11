Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 11 MART 2021 PERŞEMBE?

11 Mart 2021 Çarşamba gününe 56.224,6000 ile başlayan Bitcoin, saat 11.34 itibarıyla yüzde 0,43 54.806,97 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021 tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.806,97 ve 411.681,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %8,26 %18,24 %592,50

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %8,09 %24,41 %735,66

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 426,349.59 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 54,790.62 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 46.250,06 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -2.40 %

Bitcoin Hacmi (24s) 59,526,646,866 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,033,913,829,718 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 426,506.03 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 54,817.14 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 426,631.04 Türk Lirası veya 54,829.04 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,40 değişim ile şu anda 426,483.72 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 59,526,646,866 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,033,913,829,718 $ dolardır.

11 MART PERŞEMBE GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 410,797.58 TL

Ethereum: 13,079.77

LTC/ TRY: 1,445.69

DAST /TRY: 1,717.72

HOT/TRY: 0.0235260

DOGE/TRY: 0.4104660

LINK/TRY: 218.807

XRP/TRY: 3.362411

BAT/TRY: 5.926966

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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para Bitcoin, güvenlik sorunu, hükümetlerin müdahalesi ve siber saldırı sonucunda kaçak yaşanma riskinin bulunması nedeniyle düşüşe geçti.