Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?
Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...
Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 11 MART 2021 PERŞEMBE?
11 Mart 2021 Çarşamba gününe 56.224,6000 ile başlayan Bitcoin, saat 11.34 itibarıyla yüzde 0,43 54.806,97 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021 tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.806,97 ve 411.681,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin Değişim Oranları($)
Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) %8,26 %18,24 %592,50
Bitcoin Değişim Oranları(₺)
Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) %8,09 %24,41 %735,66
BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?
1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 426,349.59 TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 54,790.62 Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 46.250,06 € Euro
Fiyattaki Değişim (24s) -2.40 %
Bitcoin Hacmi (24s) 59,526,646,866 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,033,913,829,718 $ Dolar
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 426,506.03 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 54,817.14 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 426,631.04 Türk Lirası veya 54,829.04 $ dolar alınabilmektedir.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,40 değişim ile şu anda 426,483.72 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 59,526,646,866 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,033,913,829,718 $ dolardır.
11 MART PERŞEMBE GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI
Bitcoin: 410,797.58 TL
Ethereum: 13,079.77
LTC/ TRY: 1,445.69
DAST /TRY: 1,717.72
HOT/TRY: 0.0235260
DOGE/TRY: 0.4104660
LINK/TRY: 218.807
XRP/TRY: 3.362411
BAT/TRY: 5.926966
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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para Bitcoin, güvenlik sorunu, hükümetlerin müdahalesi ve siber saldırı sonucunda kaçak yaşanma riskinin bulunması nedeniyle düşüşe geçti.