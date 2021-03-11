Korona virüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldülerGelinim Mutfakta 11 Mart Perşembe puan durumu | 11 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Twitter'a sesli sohbet özelliği geliyor!Camdaki Kız dizisinden ilk tanıtım videosu geldi!İşyeri sahipleri 16 yaşındaki çocuğa işkence etmişti, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı!Twitter'dan flaş hamle! Melih Bulu'nun yönetimindeki hesap kapatıldıBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı!Dolar ve euro kaç TL oldu? 11 Mart Perşembe güncel döviz kurlarıZayn Malik Grammy'i rüşvet almakla suçladı!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? Bitcoin neden düşüyor?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 11 MART 2021 PERŞEMBE?

11 Mart 2021 Çarşamba gününe 56.224,6000  ile başlayan Bitcoin, saat 11.34 itibarıyla yüzde 0,43 54.806,97 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021  tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.806,97 ve 411.681,00 TL'ye  karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık           Aylık          Yıllık

Değişim (%)    %8,26             %18,24        %592,50

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık       Aylık           Yıllık

Değişim (%)       %8,09          %24,41       %735,66

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  426,349.59  TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 54,790.62 Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  46.250,06  €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s) -2.40 %
Bitcoin Hacmi (24s)  59,526,646,866 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri  1,033,913,829,718  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 426,506.03 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin  54,817.14   $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 426,631.04  Türk Lirası veya  54,829.04  $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde  2,40  değişim ile şu anda 426,483.72  TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 59,526,646,866 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,033,913,829,718  $ dolardır.

11 MART PERŞEMBE GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  410,797.58 TL

Ethereum: 13,079.77

LTC/ TRY: 1,445.69

DAST /TRY:  1,717.72

HOT/TRY: 0.0235260 

DOGE/TRY: 0.4104660

LINK/TRY: 218.807

XRP/TRY: 3.362411

BAT/TRY: 5.926966

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) 

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para Bitcoin, güvenlik sorunu, hükümetlerin müdahalesi ve siber saldırı sonucunda kaçak yaşanma riskinin bulunması nedeniyle düşüşe geçti.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT