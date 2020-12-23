Albay (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?Albay (Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Arnavutköy POMEM nerede? Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Canelo vs Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptıSON DAKİKA! Cari açık belli oldu!POMEM sınav giriş belgesi 27. dönem yayımlandı mı? 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 12 ŞUBAT 2021 CUMA?

12 Şubat 2021 Cuma gününe $47.074,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 10:10 itibarıyla yüzde 5,51 artışla $47.124,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 09.02.2021 tarihinde ise $47.164,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $47.124,00 ve ₺331.698,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık        Aylık            Yıllık

Değişim (%)   %28,00           %38,85        %360,79

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık      Aylık        Yıllık

Değişim (%)      %26,23      %31,08       %438,91

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?    333,228.33 TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 47,189.43 $  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?   39.234,83 €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s)   0.88%
Bitcoin Hacmi (24s)  68,586,752,287 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri   865,493,614,688 Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 333,470.33 TL TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 47,223.70 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 333,470.33 TL Türk Lirası veya 47,223.70 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 0.88% değişim ile şu anda 333,470.33 TL TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 68,586,752,287 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 865,493,614,688 $ dolardır.

GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 333,000.00 TL

Ethereum: 12,492.56

LTC/ TRY: 1,282.33

DAST /TRY: 1,158.59

HOT/TRY: 0.0091200

DOGE/TRY: 0.4720000

LINK/TRY: 194.419

XRP/TRY: 3.871001

BAT/TRY: 4.724691

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve  blok zinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir.  Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir.  Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT