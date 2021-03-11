Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 15 Mart 2021Pazartesi ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 15 MART 2021 PAZARTESİ?

15 Mart 2021 Pazartesi gününe 60.254,6900 ile başlayan Bitcoin, saat 10.07 itibarıyla yüzde 4,32 58.186,92 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021 tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.186,92 ve 447.000,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %14,31 %23,71 %1.024,96

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %15,50 %33,68 %1.250,61

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 437,523.59 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 58,294.47 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 48.860,16 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) 6.30 %

Bitcoin Hacmi (24s) 65,341,367,415 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,130,445,043,968 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 437,044.59 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 54,817.14 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 436,761.60 Türk Lirası veya 58,172.21 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 6.30 değişim ile şu anda 436,585.72 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 65,341,367,415 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,130,445,043,968 $ dolardır.

15 MART PAZARTESİGÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 444,523.57 TL

Ethereum: 13,852.65

LTC/ TRY: 1,596.42

DAST /TRY: 1,680.00

HOT/TRY: 1,680.00

DOGE/TRY:0.4287830

LINK/TRY: 217.762

XRP/TRY: 3.344793

BAT/TRY: 5.852831

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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)