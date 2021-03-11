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Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 15 Mart 2021Pazartesi ?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Mart 2021 Perşembe ? " sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 15 Mart 2021Pazartesi ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 15 MART 2021 PAZARTESİ?

15 Mart 2021 Pazartesi gününe 60.254,6900 ile başlayan Bitcoin, saat 10.07 itibarıyla yüzde 4,32 58.186,92 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021  tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100  ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.186,92 ve 447.000,00 TL'ye  karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık           Aylık          Yıllık

Değişim (%)      %14,31         %23,71       %1.024,96

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık       Aylık           Yıllık

Değişim (%)    %15,50        %33,68        %1.250,61

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  437,523.59   TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar?  58,294.47  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  48.860,16  €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s) 6.30 %
Bitcoin Hacmi (24s)   65,341,367,415 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,130,445,043,968  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 437,044.59 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin  54,817.14   $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 436,761.60 Türk Lirası veya  58,172.21  $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde  6.30 değişim ile şu anda 436,585.72  TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 65,341,367,415  dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,130,445,043,968  $ dolardır.

15 MART PAZARTESİGÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  444,523.57 TL

Ethereum: 13,852.65

LTC/ TRY: 1,596.42

DAST /TRY:  1,680.00

HOT/TRY: 1,680.00

DOGE/TRY:0.4287830

LINK/TRY: 217.762

XRP/TRY: 3.344793

BAT/TRY: 5.852831

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) 

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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