Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 17 Şubat 2021 Çarşamba ?
Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 17 Şubat 2021 Çarşamba ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...
Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA?
17 Şubat 2021 Çarşamba gününe $48.783,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 13.55 itibarıyla % 4,68 artışla $51.294,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2021 tarihinde ise $48.740,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $51.294,00 ve ₺359.223,00'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin Değişim Oranları($)
Haftalık Aylık - Yıllık
Değişim (%) %10,14 %43,33 %416,08
Bitcoin Değişim Oranları(₺)
Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) %9,27 %34,59 %497,18
BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?
1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 360,723.61 TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 51,328.07 Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 42.323,51 € Euro
Fiyattaki Değişim (24s) 3.11 %
Bitcoin Hacmi (24s) 63,210,232,391 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 918,978,354,441 $ Dolar
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 333,904.04 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 47,285.12 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 333,904.04 Türk Lirası veya 47,285.12 $ dolar alınabilmektedir.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3,11 değişim ile şu anda 360,810.87 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 63,210,232,391 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 918,978,354,441 $ dolardır.
GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI
Bitcoin: 360,422.77 TL
Ethereum: 12,748.26
LTC/ TRY: 1,572.00
DAST /TRY: 1,820.15
HOT/TRY: 0.0090800
DOGE/TRY: 0.3772250
LINK/TRY: 223.815
XRP/TRY: 3.880000
BAT/TRY: 3.975478
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