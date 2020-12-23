Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 19 Şubat 2021 Cuma ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 19 ŞUBAT 2021 CUMA?

19 Şubat 2021 Cuma gününe $51 bin 985,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 15.10 itibarıyla %2,94 artışla $52 bin 700,00 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2021 tarihinde ise $48.740,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $52 bin 700,00 ve ₺367.597,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık - Yıllık

Değişim (%) %10,34 %46,13 %420,63

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %9,52 %36,48 %498,93

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 367,911.32 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 52,624.01 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 43.510,32 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -0.61%

Bitcoin Hacmi (24s) 60,499,769,172 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 918,978,354,441 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 367 bin 899.78 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 52,616.78 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 367 bin 859.83 Türk Lirası veya 52 bin 616.55 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -0.61 değişim ile şu anda 367 bin 836.46 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 60,499,769,172 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 963,970,379,171 $ dolardır.

GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 365,345.74 TL

Ethereum: 13,442.97

LTC/ TRY: 1,615.60

DAST /TRY: 2,240.00

HOT/TRY: 0.0118918

DOGE/TRY: 0.3945700

LINK/TRY: 238.000

XRP/TRY: 4.014051

BAT/TRY: 4.392234

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.