Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 20 Şubat 2021 Cumartesi ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ?

20 Şubat 2021 Cumartesi gününe $55 bin 476,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 11.35 itibarıyla yüzde 7,49 artışla $55 bin 746,00 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2021 tarihinde ise $55 bin 746,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55 bin 746,00 ve 388 bin 201,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık - Yıllık

Değişim (%) %17,57 %56,65 %479,58

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %16,38 %47,10 %563,37

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 387,766.93 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 55,464.19 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 45.857,63 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -0.61%

Bitcoin Hacmi (24s) 60,499,769,172 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 60,499,769,172 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 387 bin 843.78 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 55,457.24 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 387 bin 643.99 Türk Lirası veya 55 bin 442.32 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -0.61 değişim ile şu anda 387 bin 476.98 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 60,499,769,172 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 963,970,379,171 $ dolardır.

20 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 386,247.11 TL

Ethereum: 386,247.11

LTC/ TRY: 1,650.99

DAST /TRY: 2,209.00

HOT/TRY: 0.0149550

DOGE/TRY: 0.4000000

LINK/TRY: 241.138

XRP/TRY: 3.949237

BAT/TRY: 4.352667

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.