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Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Şubat 2021 Pazartesi ?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Şubat 2021 Pazartesi ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Şubat 2021 Pazartesi ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ?

22 Şubat 2021 Pazartesi gününe $57 bin 827,0000 i ile başlayan Bitcoin, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,64 azalışla  $56 bin 396,00 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2021 tarihinde ise $58 bin 33,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $56 bin 396,00 ve 394 bin 291,00 TL'ye  karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık           Aylık        -   Yıllık

Değişim (%)   %16,02             %71,12      %479,58

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık       Aylık           Yıllık

Değişim (%)      %15,32       %61,35       %568,62

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  392,903.40   TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 56,198.89  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  46.466,55  €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s) -0.61%
Bitcoin Hacmi (24s)  60,499,769,172 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri  963,970,379,171 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 392 bin 845.34 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 56,173.45.24 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 392 bin 625.04Türk Lirası veya 56 bin 159.47 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -0.61 değişim ile şu anda 392 bin 668.26 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 60,499,769,172 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 963,970,379,171  $ dolardır.

22 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  399,559.59 TL

Ethereum: 13,517.75

LTC/ TRY: 1,582.69

DAST /TRY: 2,064.99

HOT/TRY: 0.0236000

DOGE/TRY: 0.4035765

LINK/TRY: 236.573

XRP/TRY: 0.4035765

BAT/TRY: 4.259781

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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