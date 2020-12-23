Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Şubat 2021 Salı ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 23 ŞUBAT 2021 SALI?

23 Şubat 2021 Salı gününe $54.208,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 09.55 itibarıyla yüzde 11,47 azalışla 49.855,00 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $49.855,00 ve 350.699,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık - Yıllık

Değişim (%) %4,08 %55,47 %416,17

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %5,17 %47,50 %495,59

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 345,147.12 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 49,585.85 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 40.918,34 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -10.32%

Bitcoin Hacmi (24s) 103,121,164,534 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 940,195,580,084 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 346,727.72 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 49,851.90 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 347,251.13 Türk Lirası veya 347,251.13 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -10.32 değişim ile şu anda 347,505.13 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 940,195,580,084 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 963,970,379,171 $ dolardır.

23 ŞUBAT SALI GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 365,851.47 TL

Ethereum: 11,754.06

LTC/ TRY: 1,388.87

DAST /TRY: 1,822.16

HOT/TRY: 0.0224702

DOGE/TRY: 0.3766000

LINK/TRY: 205.745

XRP/TRY: 3.810119

BAT/TRY: 3.547115

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