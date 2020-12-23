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Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 24 Şubat 2021 Çarşamba ?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 24 Şubat 2021 Çarşamba ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 24 Şubat 2021 Çarşamba ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA?

23 Şubat 2021 Salı gününe $ 47.879,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla  50.124,00 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $50.124,00 ve 357.540,00 TL'ye  karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık           Aylık          Yıllık

Değişim (%)    %1,80            %55,31         %403,93

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık       Aylık           Yıllık

Değişim (%)       %3,92        %49,28        %488,01

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  345,922.47   TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 49,675.07  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  40.991,96 €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s) -12.01%
Bitcoin Hacmi (24s)  114,251,977,917$ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri  896,326,017,484  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 346,995.65 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin   49,698.20 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 345,967.71 Türk Lirası veya 347,251.13 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde  12.01 değişim ile şu anda 347,505.13 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise  114,251,977,917 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 896,326,017,484  $ dolardır.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  356,259.75 TL

Ethereum: 11,800.00

LTC/ TRY: 1,285.70

DAST /TRY: 1,756.64

HOT/TRY: 0.0233625

DOGE/TRY: 0.3885000

LINK/TRY: 199.791

XRP/TRY: 3.483440

BAT/TRY: 3.618855

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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