Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 29 Ocak 2021 Cuma ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 29 OCAK 2021 CUMA? BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

29 Ocak 2021 Cuma gününe $32 bin 575,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 13:35 itibarıyla yüzde 14,33 artışla $35.588,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 31.12.2020 tarihinde $28.962,0000 ile son bir ayın en düşük, 09.01.2021 tarihinde ise $40.643,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $35.588,00 ve ₺260.951,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %15,12 %29,77 %281,82

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %14,52 %28,72 %371,17

GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 259,999.00 TL

Ethereum: 9,814.98

LTC/ TRY: 1,005.46

DAST /TRY: 751.27

HOT/TRY: 0.0055625

DOGE/TRY: 0.2800000

LINK/TRY: 166.755

XRP/TRY: 2.035295

BAT/TRY: 2.203982

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BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blok zinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.