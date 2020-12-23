Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?9 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSUBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi?8 Şubat Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSUBakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıSivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?22 yıllık mektup: Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevindeyken, Dr. Ahmet Tevfik Ozan'a göndermişUzm. Dr. Elif Güveloğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Alanı nedir?Acılı baba, 40 gündür kayıp olan oğlu Ali Nail Gündoğan'ı bulmak için dalgıç tuttuKonyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi?

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi ? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ?

8 Şubat 2021 Pazartesi gününe gününe $38.396,0000 ile başlayan Bitcoin, saat 10:25 itibarıyla %0,62 artışla $38.967,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 27.01.2021 tarihinde $31.369,0000 ile son bir ayın en düşük, 09.01.2021 tarihinde ise $40.643,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $38.967,00 ve ₺274.398,00'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık        Aylık            Yıllık

Değişim (%)   %17,85           %-4,53      %297,64

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık      Aylık        Yıllık

Değişim (%)     %13,95        %-8,74      %365,50

BİR BİTCOİN NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?    290,292.72 TL TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar?    39,176.36 $ Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?    32.261,85 € Euro
Fiyattaki Değişim (24s)    4.92%
Bitcoin Hacmi (24s)    53,341,238,720 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri    594,829,498,499 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 290,345.19 TL TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 39,183.44 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 290,345.19 TL Türk Lirası veya 39,183.44 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 4.92% değişim ile şu anda 290,345.19 TL TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 53,341,238,720 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 594,829,498,499 $ dolardır.

GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 278,756.31 TL

Ethereum: 11,698.64

LTC/ TRY: 1,082.93

DAST /TRY: 847.78

HOT/TRY: 0.4837005

DOGE/TRY: 0.4837000

LINK/TRY: 176.763

XRP/TRY: 3.058294

BAT/TRY: 2.979999

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve  blok zinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir.  Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir.  Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT