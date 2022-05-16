ATV YouTube kanalı kapatıldı mı? ATV YouTube kanalı neden kapatıldı?16 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 16 Mayıs 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika! 16 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandıÜnlü sanatçı Okan Bayülgen gençlere ateş püskürdü! "Türkiye'de özgürlükten bahsedip Londra'da itaat ederler"Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 16 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Üçüncü turda kazandı! Eski cumhurbaşkanı ikinci kez seçildiMuhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç ve Gupse Özay boşanıyor mu? 'Evlilikte kriz' iddialarının ardından her şeyi açıkladı!Areda Survey'in son seçim anketine AK Parti damgası! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na fark attı! İşte partilerin aldıkları oy oranları...
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı

Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı

Eylem Hazırlığındaki DAEŞ’li Canlı Bomba, Şanlıurfa TEM Ekiplerince Yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DAEŞ’in yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığını açıkladı. Yakalanan teröristle bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bombalı eylemin engellendiği belirtildi.

Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

10’UNCU CANLI BOMBALI EYLEMİNİ PLANLAMIŞ!

Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT