Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandı Eylem Hazırlığındaki DAEŞ’li Canlı Bomba, Şanlıurfa TEM Ekiplerince Yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DAEŞ’in yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

A+ A-

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığını açıkladı. Yakalanan teröristle bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bombalı eylemin engellendiği belirtildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. 10’UNCU CANLI BOMBALI EYLEMİNİ PLANLAMIŞ! Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.