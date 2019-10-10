Adana Valiliği'nin Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Türk Kızılay Adana Şubesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği "Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver" projesi kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk etkinliği Adasokağı Lisesi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Milli Eğitim Proje Koordinatörü Nevzat Güler, Okul Müdürü Halil Seki, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından veliler, öğretmenlerin kan bağışlarının yanı sıra 18 yaşındaki öğrenciler ilk defa kan bağışında bulundu.

Veli ve öğretmenlerin davranışlarının öğrenciler için örnek teşkil ettiğini ifade eden Başkan Ramazan Saygılı, konuşmasında, "Velilerimiz kan bağışı yaparsa bu bir aile davranışı haline dönüşür, öğretmenlerimiz yaparsa verdikleri eğitimle tutarlı davranışlar sergilemiş olurlar. Tüm veli ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Törende, Başkan Saygılı tarafından kan bağışları nedeniyle Okul Müdürü Halil Seki'ye madalya beratı takdim edildi.

Okul Müdürü Halil Seki, "Türk Kızılayı'na hem bir bağışçısı olarak, hem de öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşu olması vesilesiyle bir eğitimci olarak teşekkür ediyorum. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi insani bir konuda biraraya getirmeyi başarıyor. Umut ediyoruz ki Kızılay'a lisedeyken bu proje kapsamında kan bağışı yapan öğrencilerimiz hayatları boyunca bağış yapsınlar. Vicdanlı Türk Milletinin evlatları insaniyet namına insanlığa yardım eli uzatmaya devam etsin" dedi.

Öğrenciler tarafından Saygılı'ya ve Proje Koordinatörü Nevzat Güler'e çiçek takdim edildi. Okul bahçesinde devam eden etkinlikte Saygılı ve Seki tarafından misafirlere aşure ikramı yapıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin kan bağışı konusunda bilgilendirilmesini sağlayan ve öğrencilerin yetişkinlik hayatlarında kan bağışçısı olmalarının yolunu açan proje Güney Adana'da yer alan proje okullarında yıl boyu devam edecek.

Kaynak: İHA