Bir davette sahne alan Sıla, Hazer Amani ile dudak dudağa video çekti

Geçtiğimiz Ocak ayında arabada sarmaş dolaş görüntülendikten sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameralara yakalandı.

CEP TELEFONU KAMERASI KAYITTAYDI

Konuk şarkıcı olarak katıldığı bir davette sahne alan Sıla’ya sahneden inerken sevgilisi Hazer Amani, eşlik etti. Masaya birlikte yürüyen çiftten Amani, sevgilisinin dudaklarına öpücük kondurdu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aşka geldi dudağına yapıştı

Sıla, sevgilisiyle katıldığı programda sahneye çıkıp Yeni Türkü'ye eşlik etti. Sahneden iner inmez Sıla'nın yanına giden sevgilisi Hazer Amani ise dudaklarına yapıştı.