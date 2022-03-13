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  3. Bir de 'Saymaz' diyorlar! Halk TV Yazarı İsmail saymış! "Ukraynalılar 2 kez 'Bayraktar' dedi, yardım istedi"

Bir de 'Saymaz' diyorlar! Halk TV Yazarı İsmail saymış! "Ukraynalılar 2 kez 'Bayraktar' dedi, yardım istedi"

Halk TV'nin 'Perdenin Önü arkası' programının canlı yayınına bağlanan Halk TV Yazarı İsmail Saymaz Ukrayna'daki halkın kendilerine 2 kez 'Bayraktar' diyerek yardım istediklerini söyledi.

Bir de 'Saymaz' diyorlar! Halk TV Yazarı İsmail saymış! "Ukraynalılar 2 kez 'Bayraktar' dedi, yardım istedi"

Dün gece saatlerinde Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü arkası' programında muhalif gazeteciler iktidarın gücünün yurt dışındaki insanlara kadar ulaştıklarını kabul etti.

Halk TV Yazarı İsmail Saymaz Ukrayna'da vatandaşların tepkilerini canlı yayına bağlanarak izleyenlere aktardı.

Bir de 'Saymaz' diyorlar! Halk TV Yazarı İsmail saymış! Ukraynalılar 2 kez 'Bayraktar' dedi, yardım istedi

"UKRAYNALILAR 2 KEZ BAYRAKTAR DEDİ"

Saymaz Ukraynalıların Türkleri barışcıl ve insancıl gördüklerini belirterek, "Türk olduğumuzu duyunca ‘Bayraktar’ diyorlar. Bana dahi 2 kere denk geldi." dedi ve Ukraynalıların Türkiye'den yardım talebinde bulundukları ifade etti.

Öte yandan İsmail Saymaz Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı ilk milli S/İHA Sistemini kastederek, "Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." dedi.

Bir de 'Saymaz' diyorlar! Halk TV Yazarı İsmail saymış! Ukraynalılar 2 kez 'Bayraktar' dedi, yardım istedi

Gül Erdoğan
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