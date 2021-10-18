“Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisi ile Yunus Emre eserleriyle anıldı

Pendik Belediyesi “Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisiyle Halk Şairimiz Yunus Emre’yi yad etti. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergide usta ve genç 31 sanatçı kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve kat’ı branşlarındaki eserleriyle Yunus’un şiirlerini dile getirdi.

Açılışta konuşan serginin küratörü Hakan Dağlı: “Samimiyetle çalıştık, eserleri içselleştirdik. Güzel bir proje oldu.” diyerek geleneksel sanatlara desteğinden ötürü Pendik Belediyesine teşekkür etti. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği “Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisi 30 Ekim’e kadar açık kalacak.

UNESCO 2021’İ YUNUS EMRE YILI İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle Yunus Emre’yi anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldı. Bu kapsamda 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etti.