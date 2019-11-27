Bir deprem daha! Arnavutluk'ta 5,6 şiddetinde deprem

Arnavutluk'ta 5,6 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü (IGJEUM) tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 şiddetinde bir deprem daha gerçekleştiği belirtildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BİR SÜRE ARA VERİLDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.