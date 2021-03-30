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  3. Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

Manchester City kulübü, Arjantinli forvet oyuncusu Sergio Aguero sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen ve sergilediği performansla adından söz ettiren Arjantinli yıldızın sezon sonunda bitecek olan kontratının yenilenmeyeceği kulüp tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. 

HEYKELİ DİKİLECEK

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Sergio Aguero'nun heykelinin dikeleceğini belirtti. Söz konusu heykelin David Silva ve Vincent Kompany'nin heykelleriyle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.

Oyuncunun ayrılmasına ilişkin olarak konuşan Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak," Sergio'nun son 10 yılda Manchester City'ye katkısı abartılamaz. Efsanesi, kulübü seven herkesin ve hatta belki de sadece futbolu sevenlerin anılarına silinmez bir şekilde kazınacak." dedi.

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

KULÜP TARİHİNİNİ EN ÇOK ATAN OYUNCUSU

Manchester City formasıyla 384 karşılaşmaya çıkan Sergio Aguero bu maçlarda 257 gol atarken kulübün en çok gol atan ismi olarak zirvede yer alıyor. Aguero, City formasıyla bugüne kadar  3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazandı.

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

 

Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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