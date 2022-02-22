"Bir devrim, evvela bir devrimi devirecek!" MSÜ'den mezun olan Teğmen Muhammed Şehid Güngör, kürsüde salavat getirdi, mezuniyet duasıyla yürek kabarttı!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Teğmen Muhammed Şehid Güngör, mezuniyet programında kürsüye çıkarak, hem salavat getirdi, hem dualar okudu. Okulunun bitimini ağzından çıkan ayetlerle ve Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) gönderdiği selamlarla taçlandıran Güngör, izleyenlerin yüreğini kabartırken "100 yıldır özlemi çekilen peygamber ocağı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"BİR DEVRİM, EVVELA BİR DEVRİMİ DEVİRECEK"

Genç teğmen Muhammed Şehid Güngör'ün dilinden dökülen “Ya Rabbi, almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle. Aziz ordumuzu karada, havada, denizde her daim mansur ve muzaffer eyle. Birliğimizi beraberliğimizi daim eyle. Vatanımızı ve milletimizi hiçbir zaman boyun eğdirme. Birliğimize kastetmek isteyenlere fırsat verme” duası herkesi mest ederken, akıllara geçmiş yıllarda başörtülü annelerin asker evlatlarını dahi göremediği o kara günleri getirdi.

Sosyal medyayı sallayan ve gurur duygusunu insanın içine işleyen bu görüntülere, "Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek. Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek." şiiriyle karşılık verildi.