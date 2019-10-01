Bir dolar kaç TL? 1 Ekim Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 1 Ekim Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,67 seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

1 Ekim Salı DOLAR KURU 5,65

.

DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 1 Ekim Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

1 Ekim Salı 5,65 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 1 Ekim 2019

01.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel Dolar TL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Önceki iki gün gerek lokal ve küresel risk unsurlarındaki azalmalar, gerekse Türkiye’nin enflasyon verilerindeki düşüşler kaynaklı olarak TL lehine işlemlerin görüldüğü kurda; dün sabah saatlerinden itibaren ise bazı gelişen ülke para birimlerinin değer kaybetmesinin de etkisiyle yukarı yönlü ataklar görüldü. Dün ayrıca, TCMB’nin rezervleri de açıklanırken; Brüt Döviz Rezervleri’nin 1 Milyar 30 Milyon Dolar azaldığı gözlemlendi. ABD tarafında takip edilen verilerden; ADP Özel Sektör İstihdam Raporu, Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI’ı gibi bazı kritik dataların beklentilerin üzerinde gerçekleşme göstermesi de küresel çapta değer kayıplarını üçüncü gününe taşıyan Dolar varlıklarının toparlanmasına yardımcı oldu. Bugün, ABD tarafında açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizleri üzerinden kurda oynaklıklara neden olabilir. Bu bağlamda; dün olduğu gibi FED’e dair öngörülerin de fiyatlamalara etki edebileceği günde, yurt içi tarafta da; Hazine Nakit Dengesi verisi, jeopolitik ve siyasi risklerin durumu ve TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı PPK toplantısına dair öngörüler de kur açısından kritik olacak.



Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.7100, 5.7340, 5.7550, 5.7740, 5.7930

Destekler: 5.6725, 5.6530, 5.6260, 5.6110, 5.5960

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Gelişmekte Olan Ülke para birimleri net bir yön çizemezlerken, ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle TL dün pozitif ayrıştı ve günü %0,4 oranında primle tamamladı. Diğer yandan, ülke risk primimizde düşüş gözlenmezken, kur bu sabah dünkü kapanış seviyesi olan 5,70 etrafında yatay bir görüntü sergilemekte. Veri takvimi açısından sakin günde siyasi gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecekken, kur 5,67 – 5,73 aralığında dalgalanabilir. ABD ve Euro Bölgesi’ndeki siyasi kaynaklı haber akışının etkisiyle risk iştahı bir miktar bozulurken, Çin’in ABD’den daha fazla ürün alacağı açıklaması risk iştahındaki bozulmayı bir miktar hafifletiyor. ABD on yıllık tahvil faizi bir miktar yükselerek %1,66 seviyesine çıkarken, Japon Yeni ve Ons Altın hafif baskı altında.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

DolarTL Satışlar Devam Ediyor / 5.7200 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % – 0,40

ABD’de 20 kentte konut fiyat artışları 16. ayda da geriledi. S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyat Endeksi Temmuz’da yıllık bazda % 2 arttı, bu Ağustos 2012’den beri en yavaş artış olarak kayda geçti. ABD’de Conference Board Tüketici Güveni Eylül’de 125.1’e geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Beklenti 133’tü. Cari durum endeksi geçen ayki 176 seviyesinden 169’a, Beklentiler Endeksi 106.4’ten 95.8’e geriledi. Ağustos ayı Tüketici Güveni verisi de 135.1’den 134.2’ye revize edildi.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Bu sabah 5,70’e yakın seviyelerden işlem görmekte… ABD’den Türkiye’ye yeni teklif haberinin etkisiyle dün 5,67’yi test eden kurda kapanış 5,6977’den gerçekleşirken bu sabahki işlemler de aynı seviyelerinden gerçekleşmekte. 5,70 altında 5,66-5,65 bandına doğru geri çekilmenin devamı beklenebilecekken 5,65 üzerinde 5,70-5,71 bandı güçlü direnç olarak takip edilebilir. TL’de yeniden değer kaybının artmaması için 5,71 altında kalmalı.

Son Fiyat : 5,6982

Destekler : 5,6900-5,6800-5,6600

Dirençler : 5,7100-5,7200-5,7500

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru dün 5,6703 ve 5,7221 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,6970 seviyesinden tamamladı. Sabah saatlerinde basında çıkan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışı Dolar/TL kurunun dün güne kayıpla başlamasına neden oldu. Öğleden sonra yine haber akışlarına bağlı olarak kurda iyimserliğin kısmen törpülendiğini izledik. Bugün BM konseyinde resmi makamlardan gelebilecek açıklamalar, ABD tarafında Trump’ın azline yönelik haber akışı ve Fed üyelerinin konuşmaları kur hareketlerinde etkili olabilir. Dolar/TL kuru sabah 08:55 itibariyle 5,70 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,72 seviyesinin üzerinde 5,74 ve 5,77 seviyeleri ise direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 5,69’un altında 5,67 ve 5,64 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar Kurunda Kademeli Düşüş…



USDTRY paritesine baktığımızda aşağı yönlü kademeli hareketlenmeler gerçeklemesi oldukça dikkat çekiyor. Hafta başında gelen enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte TL üzerindeki baskılar bir miktar azaldı ve USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü kademeli hareketlenmeler ile birlikte başladı. Enflasyondaki gevşeme ile birlikte gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. Veri öncesi merkez bankasından faiz indirim yoluna gitmesi zaten bekleniyordu. Verinin olumlu gelmesi ile birlikte bu beklentiler oldukça kuvvetlendi. Bu sebeple merkez bankasının 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı merakla beklenmeye başladı. Bununla birlikte TCMB’nin açıklamasına göre reel efektif döviz kuru endeksi tüfe bazında Ağustos ayında 1.92 puan artış gerçekleştirdi. Bu artış ile birlikte 76.77 seviyesi görüldü. Hafta içerisinde Cuma günü Amerika’dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi dolarda küresel bazda hareketliliğe sebep olacaktır. Gün içerisinde ise yine Amerika’dan gelecek olan ADP TDİ verisi ve PMI verileri takip edilecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.70058 – 5.79213 – 5.85573 seviyeleri direnç noktaları olarak; 5.64228 – 5.60185 – 5.53203 seviyeleri ise destek noktaları olarak test edilebilir.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Kur 5.70’in Aşağısına Sarktı

Dünkü işlem gününde Dolar/TL kuru 5.73 aşağısında fiyatlandı ve 5.6630 noktasından kapanışını gerçekleştirdi. EURUSD paritesi 1.1040 direncini test etti ve bu seviyeye yakın kapandı. 1556 üzerini gören ons altın ise 1552 sınırından dünü sonlandırdı. Açıklanan verilere baktığımızda; İngiltere hizmet PMI’ı Ağustos ayında 50.6 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya hizmet PMI’ı 54.8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yurt içi piyasalara baktığımızda; beklentilerin altında gelen Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından TL güçlenme eğilimini korudu. Veriyle birlikte TCMB’den faiz indirim beklentileri artarken, banka hisseleri alıcılı seyrini korudu. Bugünkü işlem gününde Almanya fabrika siparişleri, ABD özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, ISM hizmet endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilebilir.

Günü düşüşle tamamlayan Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 5.636 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 5.6011 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 5.6875 üzerindeki fiyatlamalarında ise 5.7564 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.





DolarTL’deki Yükselişte Japon Yenindeki Hareketler Neden Önemli? Alan Yatırım

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi geçtiğimiz pazartesi Asya piyasalarında hareketliliğe yol açarken; Dolar TL kısa süre içerisinde 6.40 seviyesine yükseldikten sonra tekrardan 5.80 seviyelerine geri çekildi. Kısa süre içerisinde 60 kuruşa yakın değer kaybeden Türk Lirasının yine kısa süre içerisinde eski seviyesine dönmesi piyasa terminolojisinde ‘’flash crash’’ olarak isimlendiriliyor. Türk Lirasındaki bu sert hareketin arka planında ise ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevlenmesinin Çin Yuanında değer kaybına yol açması yer alıyor. ABD ve Çin arasındaki karşılıklı vergi misillemeleri Çin Yuanının bir süredir değer kaybetmesine neden oluyordu.

23 Ağustos günü Trump’ın G7 zirvesinde yaptığı açıklamalar sonrasında Yuan değer kaybını sürdürerek 7.18 seviyelerine kadar yükseldi. Yuan değer kaybettikçe riskli pozisyonlar kapatılıp güvenli liman olan Japon Yeni, ons altın ve ABD tahvillerindeki pozisyonlar ağırlıklandırıldı. Yuandaki değer kaybı ve Yen’deki değer kazancı, TL gibi risk primi yüksek gelişen piyasa ülke para birimlerindeki pozisyonların kapatılmasına yol açtı. TL uzun pozisyonlardaki zarar kes emirleri birbirini tetikledikçe, TL’deki değer kaybı %10’a ulaştı, sonrasında ise düzeltme hareketiyle kayıplarının bir kısmını geri aldı.



Türk Lirası için Neden Dolar Yen (USDJPY) ve Yen Türk Lirası (JPYTRY) Paritesinin İzlenilmesi Gerekiyor?

Japonya’da faizlerin negatif seviyelerde bulunması sebebiyle Japon yatırımcılar Yen satıp TL almak stratejisi ile yatırım yapmakta, aradaki faiz farkından yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte Türkiye ve global nedenlerle Yen’in TL’ye karşı yükselmesi(JPYTRY’nin yükselmesi) Japon yatırımcıların zarar etmesine ve pozisyon kapatmasına neden oluyor. Bu tür hareketler Japonya’da sabah, Türkiye’de gece yarısına denk geldiği için likidite dar oluyor. Dolar TL’de pozisyon alan yatırımcıların, Japon Yeni Türk Lirasındaki hareketleri de takip etmesi gerekiyor. Geçen haftaki flash crash olayı yaşanmadan önce TL cinsinden vadeli kontratların Tokyo Financial Exchange’deki ortalama işlem hacmi 23 milyon dolar civarındayken, olayın yaşandığı gün yaklaşık 5.5 katı yükselerek 132 milyon dolar oldu. Açık kontrat sayılarına bakıldığında da TL vadeli işlem kontratlarından 26 Ağustos tarihinde çıkışların yoğunlaştığı görülebiliyor.

Benzer bir hareket 3 Ocak 2019 tarihinde de yaşanmıştı. 45 Bin kontratın kapatıldığı Ocak ayında da TL’deki değer kaybı %5 civarında olmuştu. Finansal piyasalarda tansiyonun yükseldiği dönemlerde Asya piyasalarında riskli TL pozisyonların kapatılıp, güvenli limanlardaki pozisyonların arttırılması, TL’ye hızlı bir şekilde değer kaybettiriyor. Bu bağlamda ticaret savaşı yalnızca altın ve enerji ürünlerindeki değil Türk Lirası gibi gelişen piyasa ülkeleri para birimlerindeki volatiliteyi de arttırıyor. Dolayısıyla yatırımcıların Dolar TL’de düşüş ve yükseliş yönünde karar verirlerken aynı zamanda USDJPY ve JPYTRY paritesini de yakından izlemelerini önermekteyiz. 26 Ağustostaki harekette de görüldüğü üzere Japon Yen’inin TL karşısında kısa süre içerisinde %10 değer kazanması USDTRY kurunu da %10 yükseltmişti. Bu bağlamda JPYTRY’deki yükseliş, USDTRY’de de yükselişe neden oluyor.

Buradan Dolar Alımalı mı, Bozdurmalı mı?

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda 5,83 direnci civarında hareket eden Dolar TL için bir analiz yaptım. Şimdi dolar kuru buradan daha yukarı gider mi? O zaman dolar almak mantıklı olmaz mı? Eğer dolar düşecek olursa buradan satmak mı lazım? Dolar daha düşer mi? Buradan sonra dolar ne olur, nasıl hareket etmek lazım? Bu videoda dolarda destek ve direnç bölgelerinde nasıl hareket etmek gerektiğini teknik analizle anlatmaya çalıştım.