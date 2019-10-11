Bir dolar kaç TL? 11 Ekim Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 11 Ekim Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,85 seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

11 Ekim Cuma DOLAR KURU 5,85

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 11 Ekim Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

11 Ekim Cuma 5,85 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 11 Ekim 2019

11.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel Dolar TL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

USDTRY kanadından gündem kuşkusuz gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı. Bilindiği gibi birliklerimiz dün operasyona başlamış ve Suriye sınırını geçmişti. Bu operasyon ile TL kanadında volatilite oldukça arttı ve USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. TL’nin bu hafta dolar karşısındaki performansına baktığımızda ise yaklaşık olarak %3 oranında değer kaybı yaşadığı görülüyor. Bu konu hakkında gelebilecek olan haber akışları kur üzerinde volatilitenin artmasına neden olabilir. Ek olarak dün TCMB’nin yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri takip edildi. Yayımlanan rapora göre TCMB’nin toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 4 milyar 125 milyon dolar artış yaşadı. Böylelikle 105 milyar 831 milyon dolar seviyesine ulaşıldı. Bununla birlikte dün Amerika’dan gelen Tüfe verisinin beklentileri karşılamaması ile Fed’in ay sonunda faiz indirim yoluna gidebileceği beklentileri oldukça arttı. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.90420 – 5.94022 – 5.98946 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.79870 – 5.75700 – 5.68813 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.



11.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Yurt içi tarafta hafta genelinden bu yana yakın takibimizde olan ‘’Güvenli Bölge’’ konusundaki gelişmeler piyasalarda hareketliliği tetikleyen unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Suriye’nin kuzey bölgesinde başlatılan ‘’Barış Harekatı’’ sonrasında jeopolitik riskler artış görülürken TL varlıkları da bu durum negatif etkilendi. Gelişmelerin devamında Dünya genelinde; AB, NATO gibi kuruluşların yanı sıra ülke liderlerinden açıklamalar gelmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları kritikti. Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu son vermesi gerektiğini ve aksi durumda ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalabileceği açıklamalar kur tarafında ivme kazandıran unsur oldu. Bununla birlikte gün için ABD’de Senatörler tarafından oluşturulan yaptırım tasarı paketine dair gelen haber akışları TL varlıklarındaki negatif eğilimi destekledi. Açıklanan yaptırım paketinde; Türk Silahlı Kuvvetlerine; araç, silah, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra istihbarat paylaşımının son verileceği açıklandı. Bu bağlamda gelecek açıklamalar kritik önem taşımakta. Diğer taraftan ABD’de açıklanan; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken oynaklıklara neden oldu. Günün devamında ise önemli bir veri akışı bulunmazken jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelişmeler volatil hareketlere neden olabilir.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.9225, 5.9500, 5.9800, 6.0400, 6.1000

Destekler: 5.8500, 5.8240, 5.8000, 5.7775, 5.7500

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışı ve açıklamalar kur üzerine etkili olmaya devam ederken, TL dün %0,7 oranında değer kaybetti. Dün saat 16’da başlayan Barış Pınarı Harekatı dünyada da yakından izlenirken, hareketin önemi düşünüldüğünde kur ve CDS tarafındaki fiyatlamalarının şiddetinin görece daha az olduğu söylenebilir. TL (1 USD 1 EUR ortalaması) bu sabah sınırlı baskı altında. 5 yıllık CDS ise düne göre sadece 9 baz puan artarak 393’e çıkmış durumda. Yurtdışına baktığımızda, ticaret gelişmelerine yönelik karışık haber akışıyla uluslararası piyasalarda dalgalanma devam ederken, bu ay sonunda yapılacak Fed toplantısında faiz indirim beklentilerinin artması piyasada iyimser fiyatlamalara neden olduğu söylenebilir. Örneğin, Ons Altın’ın 1.500 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışması bir miktar buna bağlanabilir.



Diğer yandan, dün FOMC tutanaklarında da geçen repo operasyonları ve buna bağlı olarak bilanço genişlemesi de iyimser fiyatlamalara neden olabilecek diğer önemli bir faktör. Fed beklentileri dışında, ticaret gelişmeleri öncesinde, Yuan’daki yaklaşık %0,3’lük değer kazancının etkisiyle Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de bu sabah alıcılı bir görüntü sergilemekteler. Veri tarafında, bugün TSİ 15.30’da ABD’de eylül ayına ilişkin TÜFE verileri ön plana çıkıyor. Eylül ayında enflasyonun %1,7 seviyesinden %1,8’e hafif yükselmesi bekleniyor. Son olarak kurda teknik seviyelere baktığımızda, 5,85 seviyesinin üzerinde 5,9130 ve 5,95 seviyeleri izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 5,85 desteğinin altında 5,8270 ve 5,7960 seviyeleri izlenebilir.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

5,85’in üzeri TL açısından negatif… Suriye’ye yönelik barış harekatının başlaması ile birlikte 5,85’in üzerine çıkan kurda 5,8760 görülürken kapanış 5,8708’den gerçekleşti. Bu sabah ise işlemler 5,8625-5,8789 aralığından gerçekleşmekte. 5,85 üzerini TL açısından negatif görmeye devam ediyoruz. 5,85 üzerinde 5,88 ardından 5,90-5,93 seviyesi test edilebilir. 5,85 altında ise 5,83-5,80 seviyeleri öne çıkmakta.



Son Fiyat : 5,8636

Destekler : 5,8500-5,8400-5,8200

Dirençler : 5,8800-5,9000-5,9300

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

DolarTL Yükseliş Devam Etti / 5.8900 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,72

ABD borsalalrında, Dow Jones Endeksi % 1,19 azalışla 26.164 puan, S&P 500 Endeksi % 1,56 kayıpla 2.893 puan ve Nasdaq Endeksi % 1,67 değer kaybıyla 7.823 puan seviyelerinde seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankasının para piyasalarında son dönemde görülen kargaşanın tekrar etmesini önlemeye yönelik çabalar dahilinde Hazine bonolarının alımlarına tekrar başlayacağını söylerken, diğer bir faiz indirimine gidilebileceğinin işaretini verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında “Türkiye ticareti ortağımız ve NATO müttefiğimiz.” açıklamasında bulundu. “Birçok kişi Türkiye’nin ABD için büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.”diyen ABD Başkanı, Türkiye’nin F – 35 savaş uçağı için parça ürettiğinin altını çizdi.



ABD’de ÜFE Eylül’de beklenmedik biçimde düştü. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE % 0.3 düştü, Bu Ocak’tan beri en büyük düşüş olarak kayda geçti. ÜFE yıllık bazda da % 1.8’den % 1.4’e geriledi. Bu Kasım 2016’dan beri görülen en düşük artış oldu Beklenti ÜFE’nin aylık % 0.1, yıllık % 1.8 olmasıydı. Çekirdek ÜFE de % 0.3 düşerken, yıllık bazda da % 2 arttı.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,8500 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,8300 – 5,8100 – 5,7900 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,8700 – 5,8900 – 5.9100 dirençler olarak takip edilebilir.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… Siyasi ve Jeopolitik Risklerle Birlikte Yükseldi… Dün Trump’ın açıklamalarıyla birlikte dalgalı bir seyir izleyen Dolar TL kuru bugün Suriye’nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte 5.8480 seviyelerini test etti. ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri TL varlık fiyatlamaları üzerindeki belirleyiciliği sürmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek ticaret görüşmelerine yönelik beklentilerin olumsuz olması risk iştahı üzerinde baskı yaratıyor. Dün TCMB başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda ekonomik faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğine işaret etti. Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiğini ve para politikasındaki temkinli duruşun devam edeceğini belirtti. Dün yayınlanan FED toplantı tutanakları çoğu FED üyesinin küresel ekonomideki zayıflık konusunda hemfikir olduğu ve Eylül ayı faiz indirimini doğruladığını ortaya koydu.

Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.52% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.8900 ve 5.9400’de, destek seviyeleri ise 5.8500 ve 5.8000’de bulunmaktadır.

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru dün 5,8160 ve 5,8787 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,8645 seviyesinden tamamladı. Jeopolitik risklere yönelik kaygıların artmasıyla güne yukarı yönlü başlayan Dolar/TL kuru öğleden sonra Türk birliklerinin Barış Pınarı harekâtını resmen başlatmasıyla kazançlarını artırdı. Bugün barış harekatına yönelik gelişmelerin yanı sıra ABD tarafında açıklanacak enflasyon verisi ve yeniden başlayacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri yakından izlenecektir. Dolar/TL kuru sabah 08:42 itibariyle 5,87 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün 30 Ağustos’ta başlayan alçalan trendin tepe noktası 5,88’in aşılması halinde 5,92 ve 5,95 seviyeleri takip edilecektir. Kurda 5,85 ve 5,79’un altına gelinmedikçe yukarı yönlü trend korunacak olup bu seviyelerin altında 5,75 seviyesi izlenecektir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Dolar TL kurunda dün yukarı yönde ivme arttı. Kurda gün boyunca 5,8160-5,8760 bandında hareket edildi. Hafta başında artan jeopolitik riskler ile yükselişe geçerek 5,80 üzerinde harekete geçen kurda dün Türkiye’nin Suriye’ye Barış Pınarı Harekâtı başlatması ile 5,8760’a kadar yükseliş yaşandı. Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili haber akışı ve açıklamalar kurun yönünde etkili olmaya devam edebilir. Kurda dün itibariyle 5 günlük AO noktası 5,82’ye yükseldi. Kısa vadede 5,85-5,82 ilk destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde 5,90 ve 6,00 dirençleri gündeme gelebilir. Kurda MACD, Momentumda, RSI ve stoshastic alım bölgelerine doğru hareketlerini arttırdılar. Veri gündeminde bugün Almanya Ticaret Dengesi, İngiltere İmalat Üretimi ve ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verileri yakından takip edilecek.



Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Türk lirası dün dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdı. Bununla birlikte Türk lirası dolar karşısında Haziran ayından bu yana en zayıf günlük kapanışını gerçekleştirirken, 5,85 direncini yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi 5,8787 seviyesine kadar yükseldi. USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,8690 seviyesinden işlem görüyor. ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin varlığını koruması ile birlikte TL varlıklarına yönelik negatif risk algısının da sürmekte olduğunu görüyoruz.

Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 5,85 direncini yukarı yönlü kırmış olan USDTRY paritesinde, teknik göstergeler yükseliş eğiliminin korunabileceğinin sinyalini veriyor. Fibonacci düzeltme seviyeleri, USDTRY paritesindeki mevcut yükseliş hareketinin, Mayıs – Ağustos ayları arasında yaşanan düşüş hareketinin %61,8 düzeltme seviyesine denk gelen 5,9380 seviyesini hedef alacak şekilde devam edebileceğinin sinyalini veriyor.



Bugün yurt içi piyasalarda 27 Eylül – 4 Ekim haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelen olan Eylül ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin katılacağı ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde yarın da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin görüşmelere katılacak. ABD – Çin görüşmelerine ilişkin gelecek olan haber akışı, küresel risk algısı açısından büyük önem taşıyor.

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın üçüncü işlem gününde ABD-Çin arasında ticaret belirsizliği devam ederken, Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını bildirmesinin ardından gözler Suriye-Türkiye sınırına çevrildi. Gün sonunda, Jeo-politik belirsizliklerden dolayı Türk Lirası’nda değer kayıpları gözlendi. 5,87-5,81 seviyeleri arasında hareket eden Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki kazanımlarını haftanın dördüncü işlem gününe hızlandırdığı izlendi. Bugün ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi takip edilecektir.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar’ın 5,87 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise 5,90, 5,93 ve 5,96 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 5,84, 5,81 ve 5,77 destek seviyeleri takip edilebilir.



Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Türk Lirası’nın aleyhine gerçekleşen işlemlerde kurun 5.89 direncini kırması halinde 5.95 seviyesi yeni direnç olarak karşımıza çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.82’den sonra 5.7850 desteği önemini korumaktadır. Gün içinde Suriye’nin kuzeyindeki harekat ile ilgili haberler dikkatle takip edilmelidir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL’de kritik günler

Yurtiçi piyasalar dün Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla olumsuz etkilendi. Tedirginliğin artmasını normal karşılamaktayız. Dolayısıyla USDTL kurunda yukarı yönde bir hareket gözlemleniyor. Bundan sonraki süreçte harekatın seyri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplanması bekleniyor. Bu toplantıdan yapılacak açıklamalar önemli. Çünkü Türkiye harekâtını BM 51.madde ve BMGK’nin terörle mücadelede almış olduğu kararlara dayandırıyor. Bu bakımdan BMGK’den bunun tam tersi açıklamalar gelmesi durumunda piyasalardaki baskı bir miktar daha artabilir. Buna karşın Türkiye’yi destekleyen bir açıklama piyasaları rahatlatabilir. Dolayısıyla bugünkü bu toplantı yakından izlenmeli. Dışarıda bugünün takviminde ABD’den açıklanacak TÜFE rakamları izlenecek. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru bu hafta aşmakta zorlandığı 5.84 seviyesinin üzerine doğru hareketine başladı. Kurda kritik seviyelerdeyiz. Kur için bu seviyenin üzerinde kalması yukarı yönlü eğilimi adına önemli bu durumda 5.90 direnci izlenebilir. Rahatlatıcı haber akışları gelmesi durumunda kurda aşağı yönde tepkiler beklediğimizi belirtmekte fayda var. Bu durumda, 5.84 seviyesinin altına doğru bir eğilim oluşabilir.