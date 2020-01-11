.Bir dolar kaç TL? 11 Ocak Cumartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 11 Ocak Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Ocak Cumartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

ABD ve İran arasında bir sıcak çatışma ihtimalinin şimdilik ortadan kalkmasıyla birlikte dolar/TL 5.90 seviyesinin de altına indi. Piyasa bugün saat 10:00'da açıklanacak işsizlik rakamlarını bekliyor. Dolar/TL bu hafta ABD-İran geriliminin etkisiyle 6 sınırına yaklaşmıştı. Kamu bankalarının doları frenlemek için döviz sattığı iddia ediliyordu.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.8761 TL, satışta 5.8778 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 11.01.2020 tarihiyle saat 23:45'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.8778 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.8778 Türk Lirası satın alınabilir.

11 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne düzenlediği füze saldırısından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları gerilimin şiddetini düşürdü.

Trump, Irak'taki ABD askeri birliklerine İran tarafından yapılan saldırıdan sonra ABD'nin karşı saldırıya geçmesinin gerekmediğini ifade etti.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5359 TL, satışta 6.5392 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 11.01.2020 tarihiyle saat 23:45'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5392 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5392 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 11 Ocak 2020

Trump, “İşin gerçeği, böyle mükemmel bir orduya ve ekipmana sahibiz ama bu demek değil ki bunları kullanmak zorundayız” dedi.

Savaş ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalmasıyla dolar dün 5.8595 liraya kadar gerilerken Borsa İstanbul'da da alımlar güç kazandı. Dün serbest piyasada dolar 5.9270 liradan, Euro ise 6.5940 liradan güne başladı.

Dolar, düne göre %0.12 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 5.8746 TL, Dolar satış kuru 5.8778 TL’dir.

Borsa İstanbul BIST100 endeksi ise dün 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 11 Ocak 2020

11.01.2020 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

TL varlıkları geçtiğimiz süre zarfında siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. TEknik olarak 5.90-5.95 bandının uzun süredir takip edilmesinin ardından hafta başından bu yana bu bandın üzerinde sınır hareketlilikler meydana gelmekte. 5.9500 üzerine kalındığı sürece 6.00 psikolojik seviyesi takip edilecekken buranın geçilmesi halinde 6.10 seviyeleri gündeme gelebilir. Kur fiyatlamalarında görülebilecek geri çekilmelerde ise 5.90 ana destek seviyesi fiyatlamların seyri açısından önemli olacaktır.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinden gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmiş ve TL üzerinde bir miktar baskı oluşturmuştu. Bununla birlikte ABD ile İran arasında gerilimin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, bu baskıdan TL’de nasibini aldı. Bu gelişmeler ile birlikte yeni haftaya 5.97 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Diğer yandan TSK’nın Libya’ya asker göndereceği konusu da TL üzerindeki fiyatlamalara etki ediyor. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Bununla birlikte Amerika kanadından TSİ 16:15’te gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi paritede hareketliliği artırabilecek haber akışı olarak öne çıkabilir. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.98790 – 6.02255 – 6.04787 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.95777 – 5.92961 – 5.90865 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.