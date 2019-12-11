Bir dolar kaç TL? 11 Aralık Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 11 Aralık Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Aralık Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar'da ufak hareketlenmeler sürüyor. TCMB'nin Perşembe günkü faiz kararının beklendiği piyasada dolar/TL 23 Ekim'den bu yana en yüksek seviye olan 5.80 civarındaki hareketini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise bugün faizleri değiştirmesi beklenmiyor.

11 Aralık 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket etti ancak TL’de Cuma günü ve dün negatif ayrışma yaşandı. Bankacılar satış baskısını TCMB’nin faiz kararının yaklaşmasına, Moody’s’ten olumlu bir açıklama gelmemesine ve artan jeopolitik gerginliğe bağladılar.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.8052 TL, satışta 5.8073 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 11.12.2019 tarihiyle saat 08:47'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.8073 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.8073 Türk Lirası satın alınabilir.

Cuma gününü 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 5.8080’e kadar yükseldi.

Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Bir bankacı “Swap piyasasında 200 bp civarında indirim fiyatlanıyor. Bu zaman kadar 1000 bp’lik indirim yapıldı. Enflasyonun seviyesi de dikkat alındığında indirim sürecinin sonuna geliyoruz, dolayısıyla toplantı öncesinde bir miktar TL zayıflığı görmemiz de normal” demişti.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.4387 TL, satışta 6.4439 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 11.12.2019 tarihiyle saat 08:45'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.4439 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.4439 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 10 Aralık Salı

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.8052 TL, satışta 5.8073 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 11.12.2019 tarihiyle saat 08:47'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.8073 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.8073 Türk Lirası satın alınabilir.

KRİTİK VERİ YARIN AÇIKLANIYOR

TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.

Bankacılar TL’deki nominal değer kaybının sınırlı, oynaklığın ise kur krizi dönemlerine kıyasla oldukça düşük olduğuna dikkat çekiyor. CDS’lerin de yeni bir haber akışı olmaksızın TL’de yeni bir sert değer kaybına işaret etmediğini de belirten bankacılar ABD ile ilişkiler, S-400, Akdeniz’deki gerginlik risklerinin ise takip edilmeye devam edildiğini belirtiyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 11 Aralık 2019

11.12.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Cuma günü ABD’den güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından Dolar endeksi (DXY) %0,3 oranında prim yaptı. Bu haftaya ise Dolar yatay bir görüntüyle başlıyor. Güçlü tarım dışı istihdama karşın Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde net bir değer kaybı gözlenmezken, verinin Fed’in mevcut politika duruşunu teyit ettiğini ve çarşamba günkü Fed toplantısının yeni bir bilgi içermeyeceğini, dolayısıyla kararın piyasalarda önemli bir etki yapabileceğini düşünmüyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Diğer yandan, Çin’e ek verginin 15 Aralık’ta uygulanıp uygulanmayacağı beklenirken, hafta boyunca ticaret gelişmeleriyle ilgili haber akışı önemli olacaktır. 12 Aralık’ta ise İngiltere’de seçim bulunuyor. Veri tarafında ise ABD’de perakende satışlar, enflasyon gibi önemli veriler takip edilecekken, Almanya’da ZEW endeksi ve enflasyon verileri izlenecek. Yurtiçinde ise, ekim ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim verileri dışında perşembe günü TCMB faiz kararı önemli olacaktır. Beklenti TCMB’nin 150 baz puan indirime gitmesi yönünde. Fiyatlamalara baktığımızda, geçen hafta baskı altında kalarak bir miktar negatif ayrışan TL, TCMB öncesinde sınırlı da olsa negatif ayrışmaya devam edebilir. Bu kapsamda, kur 5,77 ara desteğinin üzerinde kalmak isteyebilir ve 5,82 seviyesini hedeflemek isteyebilir

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7433 ve 5,7898 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7771 seviyesinden tamamladı. Haftanın son gününe sakin başlayan Dolar/TL kurunda öğleden sonra açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından yukarı yönlü hareketler görüldü. Geçen haftanın çoğunluğunda zayıf bir seyir sergileyen dolar endeksinin güçlü verinin ardından yönünü yukarı çevirmesi kurun 5,78 ile haftanın en yükseklerine ulaşmasını sağladı. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli veri akışı bulunmazken MB toplantıları öncesi beklentiler piyasaları etkileyebilir. Dolar/TL kuru sabah 08:47 itibariyle 5,78 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,79 seviyesinin üzerinde 5,81 ve 5,85 seviyeleri önem kazanacaktır. Aşağıda ise 5,76 seviyesinin altında 5,73 ve 5,70 seviyeleri takip edilecektir.

Piramit Menkul – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz hafta 5,7275-5,7714 bandında hareket edildikten sonra hafta üst banda yakın kapatıldı. Haftanın ilk yarısında Türkiye 3Ç19 ekonomik büyüme verisi ile Kasım ayı enflasyon verilerinin olumlu bulunması ile kurda 5,7275’e kadar düşüş yaşandı. Kurda 5,73 civarında destek bulunması ile haftanın ikinci yarısında yön yeniden yukarı döndü. Kısa ve uzun vadeli önemli ağırlıklı ortalamaların 5,73-5,75 bandında sıkışması nedeniyle bu bölge üzerinde güç kazanılması halinde yukarı hareket 5,78-5,80 bölgesi üzerine çıkabilir. Kurda 50 ve 200 günlük AO’ları 5,75 civarında bulunuyor olması nedeniyle trend yönünde 5,75’i izlemeye devam edeceğiz.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada; Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını açıkladı. Türkiye’nin kredi notu ‘Negatif’ görünüm ile ‘B1’ seviyesinde bulunuyor. Beklenti ise kredi notunun ‘B1’ olarak teyit edileceği, görünümün ‘Durağan’a yükseltileceği şeklindeydi. Yeni haftada küresel piyasalarda Merkez Bankaları kararları, ABD’nin Çin’e getirdiği ek verginin 15 Aralık’ta yürürlüğe girip girmeyeceği ve ABD ekonomik verilerinden perakende satışlar ile enflasyon izlenecek.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY…TL Varlıklar İstikrarsız Bir Şekilde Toparlanma Eğiliminde… Ticaret iyimserliği ile yükselişe geçen gelişen piyasa ülke para birimleri istikrarsız bir şekilde toparlanma eğilimini sürdürüyor. Dolar TL kuru haftanın son işlem gününde dar bir bant içerisinde fiyatlandı. Doların global bazda değer kazanmasıyla kur 5.78 seviyelerine yöneldi. Yeni haftada Doğu Akdeniz’deki jeopolitik riskler ve S400 eksenindeki ABD-Türkiye ilişkileri gündemde olacak. Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.46% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7800 ve 5.8000’de, destek seviyeleri ise 5.7700 ve 5.7500’de bulunmaktadır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

ABD’de Tarım Dışı İstihdam Değişimi Kasım ayında beklentilerin oldukça üzerinde gelerek 266.000 olarak gerçekleşti (beklenti 180.000’di). Ekim ayı verisi ise 128.000’den 156.000’e yukarı revize edildi. ABD’de İşsizlik Oranı ise Kasım ayında a%3,6’dan %3,5’e indi. Ücret artışları cephesinde Ortalama Saatlik Kazançlar aylık bazda %0,2’lik artışla %0,3 olan beklentinin altında kalırken, yıllık artış %3,1 ile %3 olan beklentiyi aştı. Bunun yanı sıra, Ekim ayı ücret arışları verisi yıllık %3 yükselişten %3,2 yükselişe revize edildi. ABD’den gelen güçlü istihdam ve yıllık ücret artışları verilerinin atından dolar endeksi, Cuma günkü bültenimizde belirtmiş olduğumuz hedef bandımız olan 97,75 – 98 bandına doğru yükselişe geçti ve 97,84 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki bu yükseliş ile birlikte USDTRY paritesi ise 5,75 seviyesinden 5,7898 seviyesine çıktı.