Bir dolar kaç TL? 11 Temmuz Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 11 Temmuz Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,65'li seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.



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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

11 Temmuz günü dolar 5,67 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 6.52'de. Altının onsu 1400 doları geçerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatları da artışta ve 64 doların üzerinde seyrediyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

11.07.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Dolar Kuruna Haftalık Bakış, Işık FX

ABD Tarım Dışı İstaihdam Verileri Kritik Olabilir! Küresel risk unsuru olarak takip ettiğimiz; Ticaret Savaşları, Brexit ve Ortadoğu’daki jeopolitik meselelere dair gelişmeler hafta boyunca radarımızdaydı. Ticaret savaşları konusunda daha önce Huawei ile ilişkilerini askıya alacakları duyurulan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Intel’in, Huawei ile çalışmaya devam edeceğinin belirtilmesi ve 28 ve 29 Haziran tarihlerinde Japonya’nın Osaka Kentine gerçekleştirilen G-20 Liderler zirvesi öncesinde ABD’nin Hazine Bakanı Steven Munchin’den Çin ile anlaşma sağlanması yolunda yüzde 90 oranında ilerleme sağlandığına yönelik gelen açıklamalar kritikti. Nitekim G-20 zirvesinden gelen açıklamalarda hafta boyunca gelen açıklamaları kısmen de olsa doğruladı. Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda; görüşmelerin beklediğinden daha iyi geçtiğini ve hali hazırda bulunan ek tarifeleri artırmamak ve müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Hafta sonunda gelen bu açıklamaların yansımalarını şüphesiz ki bu hafta içerisinde izlemeye devam edeceğiz.

Yurtiçinde TÜFE Kritik Olabilir!

Yurtiçinde ise seçimleri geride bıraktık. TL üzerinde baskı unsuru olan seçim belirsizliğinin ortadan kalkması kur tarafına pozitif yansıdı ancak jeopolitik taraftaki gelişmeler bu pozitifliği kısıtladı. Özellikle S-400 konusunun akıbeti ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler piyasanın ihtiyatlı davranmasına neden oldu. Hafta sonunda ise ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler zirvesinde görüştü. Gerek toplantı esnasında gerekse sonrasında gelen ılımlı açıklamalar piyasa tarafında dikkat çekti. Özellikle Trump’ın S-400’ler konusunda Türkiye’nin yanında bir tavır alması bu hafta içerisinde TL varlıklarında pozitif bir etki yaratabilir. Ancak Trump olduğu kadar ABD senatosunun vereceği kararlarında etkili olabileceğini ve bu haftada yine konuya ilişkin gelebilecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bunun dışında Merkez Bankası’nın piyasa müdahaleleri de devam etmekte. Son olarak hafta sonu gelen bilgi akışında Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72’den yüzde 1.60’a indi. Bu durum Temmuz ayındaki faiz indirim ihtimallerinin de güçlendiren bir etken olarak karşımıza çıkarken bu hafta içinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon datası bu hipotez için ciddi bir test olacaktır.

Hafta sonunda Erdoğan – Trump görüşmesi G-20 Liderler zirvesinde gerçekleşti. Gelen açıklamalarda özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, S-400 – F-35 geriliminde Türkiye’nin yanında tavır takınması dikkatleri çekti. Öte yandan ticaret görüşmeleri kapsamında görüşen Trump – Şi görüşmesinden gelen ılımlı tavırlarda bu hafta TL varlıkları başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde pozitif etki yaratabilir. Bu hafta G-20 Liderler zirvesinin yansımalarını takip edeceğiz. Özellikle Liderler zirvesindeki iyimserliğin korunması TL varlıkları bu hafta pozitif etki yaratabilir.

Ekonomik takvimde de yine yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Özellikle bu tarafta ABD’den gelecek veriler FED’in faiz politikaları için kritik olacaktır. Yurtiçinde ise enflasyon rakamları piyasa tarafında merakla bekleniyor. Teknik olarak bu hafta yukarı tarafta 5.83 aşağı tarafta ise 5.70 noktaları yön tayini açısından kritik olabilir. 5.83’ün geçilmesi halinde 5.8565, 5.9060, 5.9500, 5.9855 ve 6.0365 dirençleri kritik olabilir. 5.70 altında ise 5.6735, 5.6260, 5.6000 ve 5.5765 destekleri takip edilebilir.

Dolardaki Düşüş Trendi Güçlenebilir

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda dolar kuru için kritik 5,76 seviyesinin önemini bir kere daha anlatmaya çalıştım. 5,76 kırılırsa dolar ne olur? Dolar ne kadar düşebilir? Bu seviye orta vadeli bir düşüş trendini tetikler mi? Hangi direnç geçilirse dolar çıkar, işler tersine döner mi? Bu sorulara teknik analizle cevap vermeye çalıştım. Dolardaki duruma dair önemli seviye ve işaretlerin altını son 2 haftadır ısrarla çiziyoruz, dileyen yatırımcılar bu video analizle birlikte önceki dolar videolarımızı da izleyebilirler…

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Piyasalarda Rahatlama Rallisi

G-20 zirvesinde ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerine yeniden başlama konusunda uzlaşması sonrasında haftaya pozitif risk iştahıyla başlıyoruz. Borsa endekslerinde rahatlama rallisi yaşanırken, güvenli liman varlıkları genel olarak değer kaybediyor. ABD ve Çin arasında çıkan olumlu sonuç aynı zamanda Fed ile ilgili faiz indirim beklentilerinin azalıp azalmayacağının tartışmasını da beraberinde getirdi. G-20’de sadece görüşmelerin başlaması Fed’in faiz indirim beklentilerini azaltmaya yeterli olamayacağı görüşü genel olarak hakim. En azından, bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine kadar bu görüş geçerliliğini koruyabilir.

Sonuç olarak, bir süredir ticaret görüşmelerinin tıkanabileceğine yönelik endişelerle baskı altında kalan piyasalarda rahatlama rallisi devam edebilir… Zirvede bizim için önemli olan konu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hem ikili görüşmelerinde hem de G20 toplantılarının ardından yaptıkları basın toplantılarında S400’ler ve F35 savaş uçaklarının teslim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, Trump’ın Türkiye’ye karşı “adil olunması gerektiği” vurgusu ön plana çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptırım konularına Trump’ın açıklık getirdiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını söylediğini aktardı.

Diğer yandan Trump, ayrıca konuya ilişkin, “Yani bu karmaşık bir anlaşma. Üzerinde çalışıyoruz. Ne yapabileceğimize bakacağız.” dedi. Yapılan açıklamalarla TL’nin Dolar karşısında Asya seansında %1 civarında alıcılı bir görüntüyle başladığını gözlemlerken, şu dakikalarda da alıcılı görüntü devam ediyor. Bu sabah 5,70 seviyesinin altına sarkan Dolar / TL’de 5,6620 yatay desteği hedefte kalmaya devam edebilir. Ana hedef ise 5,58 seviyesinde. Olası yükselişlerde ise 5,75/76 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Bugün küresel çapta PMI verileri takip edilecekken, yurtiçinde imalat PMI Endeksi Mayıs’taki 45,3’ten Haziran’da 47,9’a yükseldi.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,28 değer kazandı, bu sırada S&P 500 Endeksi % 0,58 yükseldi, ve Nasdaq Endeksi % 0,48 yükseldi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow verdiği mülakatta “Piyasalar Fed’e ‘faiz oranlarını düşür, 2019 Aralık’taki son faiz artışını geri al’ gibi çok net bir mesaj veriyor” dedi. Kudlow “Bu sadece benim mesajım, Başkan’ın mesajı değil, aynı zamanda piyasaların mesajı. Ben de piyasalarla aynı görüşteyim ve faiz indirimi yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ABD’de Tüketici Harcamaları 3. ayda da yükseldi, fiyatlar ise hafif yükseldi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 Mayıs’ta Kişisel Gelirler % 0.5 arttı, harcamalar % 0.4 arttı. Beklenti gelirlerin % 0.3, harcamaların % 0.5 artmasıydı. Enflasyonist baskılar ise düşük kaldı. PCE deflatör 2019 Mayıs’ta beklendiği gibi aylık % 0.2 artarken, yıllık artış % 1.6’dan %1.5’e geriledi. Çekirdek PCE deflatör aylık % 0.2, yıllık da % 1.5 beklenirken % 1.6 arttı. Fed’in de izlediği çekirdek PCE bu sene Fed’in % 2’lik hedefine ulaşamadı. Fed geçen hafta düşük enflasyonu ve ticaret gerilimlerini gerekçe göstererek 2019 Temmuz ayında faiz indirimi sinyali verdi.

ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran’da 98.2 oldu Beklenti: 97.9’du. Cari Koşullar Endeksi 112.5’ten 111.9’a gerilerken, Beklentiler Endeksi 88.6’dan 89.3’e yükseldi.

TCMB tarafından, Mayıs 2019 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre % 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları % 4 yükselerek 73,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5 milyar dolarda kaldı.

TÜİK Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; İhracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre % 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, İthalat % 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret Açığı % 76,5 azaldı. Mayıs ayında Dış Ticaret Açığı % 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında % 64,6 iken, 2019 Mayıs ayında % 89,7’ye yükseldi. Beklenti Dış Açığın 2.98 milyar dolar olmasıydı.

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, 2019 Mayıs ayında Türkiye’ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi. Böylece 2019 Mayısta yabancı ziyaretçi

sayısı, geçen yılın aynı ayına göre % 9,35 arttı. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı ise yılın 5 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522’ye ulaştı.

Türkiye’nin, 31 Mart itibarıyla Brüt Dış Borç Stoku 453,4 milyar dolar, Net Dış Borç Stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 453,4 milyar dolar oldu.

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Haziran ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise açılışı 5,8857 seviyesinden yapan parite,gün boyu karışık bir seyir izleyerek günü % 0,36 değer kazancı ile 5,9071 seviyesinden günü tamamlamış oldu.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7700 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,7500 – 5,7400 – 5,7300 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7900 – 5,8000 – 5,8200 dirençler olarak takip edilebilir.

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7478 ve 5,7990 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7925 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu Japonya’da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından açıklamaların son dönemdeki endişeleri hafiflemesi TL varlıkları destekleyen bir gelişme oldu. Endişelerin belirli ölçüde yatışmasıyla bu sabah Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğu ve tekrar 5,70 bandına doğru geri çekilmelerin yaşandığı gözleniyor. Bugün yurt içinde imalat PMI ABD’de ise ISM imalat PMI ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. 08:40 itibariyle 5,73’lü seviyelerden fiyatlanan Dolar/TL kurunda bugün aşağıda 5,71 seviyesi ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,66 ve 5,62 seviyeleri, yukarıda ise 5,75’in üzerinde 5,80 ve 5,84 seviyeleri takip edilecektir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Menkul – Dolar Kuru Yorumu

Dolar Kurunda Alçalan Kanal Devam Ediyor

Dolar /TL kurunda mayıs ayında 6,2461’in test edilmesinin ardından oluşan alçalan kanaldaki hareket devam etmektedir. Kurda haftalık hareket bandı ise 5,7105-5,8318 aralığında gerçekleşti. Alçalan kanal üst bandının yaklaştığı 5,80-5,83 direnç bölgesi teknik yönde önemli konumdadır. Kurun orta vadeli yönünde de önemli hale gelen bu bölge üzerinde ise 50 günlük AO direnci 5,88 bulunmaktadır. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5-22 günlük AO’larında da 5,80 civarında yaklaşması bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Yeni haftada 5,75 -5,80 bandı dışına çıkılabilir ve yön netleşebilir. Hafta sonu ABD ve Çin’in G20 zirvesinde ek tarife olmayacağı konusunda anlaşmaları, yeni haftada küresel risk iştahını olumlu etkileyebilir. Öte yandan Trump’ın S400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağını açıklaması bu hafta TL varlıklara destek verebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar/TL İyimser Hava İle Haftaya Pozitif Başladı

Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesi fiyatlamaları oldukça etkilerken, bu etkilenmeden TL pozitif olarak payını aldı. Bilindiği gibi S-400 konusu zaman zaman Türkiye ile Amerika arasında gerginliklere sebep oluyordu. Bu gerginliklerin üzerine Amerika kanadından gelen ‘yaptırım’ tehditleri TL üzerinde baskı oluşturuyordu. Bu gergin ortam ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesine katıldı ve bu zirvede Amerika Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yapılan ikili görüşmede oldukça samimi ve sıcak görüntüler oluşurken, görüşme ardından yapılan açıklamalar ise pozitif rüzgarların oluşmasına neden oldu. Bu görüşme ile ilgili Erdoğan; yaptırım olmayacağını Trump’tan dinlemiş olduğumuzu, bu konuya Trump’ın kendisinin açıklık getirdiğini belirtti.

Gerginliğin azaldığı düşünceleri ile TL üzerindeki baskılar bir miktar azaldı ve USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü gapli açılış ile başladı. Cuma günü 5.78 seviyelerinde kapanış yapan parite yeni haftanın ilk iş gününe 5.73 seviyelerinde açılış yaptı. Bununla birlikte Fed’in faiz indirim yoluna gidebileceği beklentileri pariteyi aşağı yönlü destekleyen konuların arasında yer alıyor. Pariteyi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.7513 – 5.7977 – 5.8399 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.7071 – 5.6592 – 5.6394 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Trump’tan Olumlu Mesajlar… Hafta sonuna Japonya’daki G-20 toplantısı damga vururken, neredeyse tüm pariteler fiyat boşluklu açıldı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1409 dolardan kapatırken, 11 dolarlık gap ile 1398 seviyesinden yeni haftaya başladı. EURUSD paritesi Cuma günü açıldığı seviye olan 1.1368’den kapandı. USDTRY ise Trump’ın S-400 konusunda olumlu mesajları sonrası 5.7862’den kapanış yaptığı haftanın ardından açılışı 5.7338’den gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sonrası Trump, S-400 konusuna ilişkin bir soruya, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Adil olmak zorundasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” şeklinde yanıt verdi. Daha sonrasında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan görüşmesi sonrası beklediğinden çok daha iyi geçtiğini ve ticaret müzakerelerini sürdürmek ve ek tarife uygulamamak konusunda anlaştıklarını söyledi

Merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Trump’ın Türkiye’yi haklı gördüğünü belirtmesi TL’nin değer kazancıyla haftaya başlamasını sağladı. 5.73’ten haftaya başlayan dolar kurunda satışların devam etmesi için 5.6873 desteğinin kırılması gerekir. Bu desteğin kırılması durumunda 5.5617 bir sonraki hedef olacaktır. Alımların artması halinde ise 5.8143 direnç olarak izlenebilir.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… TL Üzerindeki S-400 Baskısı Azaldı… TL varlıkları üzerinde baskı yaratan S-400 gerilimine yönelik endişeler, G-20 zirvesinde ABD-Türkiye liderlerinin olumlu görüşmeleri ile ortadan kalkarken, USDTRY paritesi yeni haftaya TL’deki pozitif fiyatlamalar öncülüğünde düşüş eğilimi ile başladı. Diğer yandan global büyümedeki yavaşlama ve ticaret savaşlarının yarattığı endişe ile ekonomik aktiviteyi desteklemek adına faiz indirimine hazır olduklarını açıklayan FED’in Beyaz Saray ekonomi sözcüsünün yakın zamanda faizleri indireceğini öngördüğünü açıklaması Temmuz ayındaki faiz indirim ihtimalini yeniden kuvvetlendirdi. Söz konusu konjonktürde Dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerinde temkinli olurken, G-20 zirvesinde ABD-Çin liderlerinin görüşmelerinin olumlu geçmesi ve ticaret müzakerelerine devam kararı alınması ile söz konusu baskının kalktığını ve toparlanma eğiliminin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ülke risk primimizdeki düşüşün devam etmesi, mevcut durumda TL varlıklarındaki baskının azalması ile paritede TL lehine fiyatlamalar öne çıkabilir.

Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.35% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7900 ve 5.8300’de, destek seviyeleri ise 5.7600 ve 5.7200’de bulunmaktadır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Dolarda Düşüşün Genişlemesini Bekliyoruz

Geçtiğimiz hafta Cuma – Cumartesi günleri Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesinde ABD – Çin ve ABD – Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin gelen olumlu haber akışı, gelişen ülke para birimlerinin haftaya TL öncülüğünde değer kazanımı ile başlamasını sağladı. Görüşmenin ana gündem maddelerini S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç’teki son gelişmeler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Yaptırım konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.” Açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump ise, “Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.” açıklamasında bulundu.

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5.7350 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu sabah saatlerinde gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi konumunda olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte Cuma günü 5,7937 seviyesinden kapanan USDTRY paritesi, bu haftaya 5,7456 seviyesinden başlayarak piyasa açılışında aşağı yönlü bir fiyat boşluğu oluşturdu. Bu noktada, Türk lirasındaki pozitif ayrışmanın bu sabah saatleri itibarıyla devam ediyor olması ile birlikte kurdaki düşüş eğiliminin sürmesini ve kurun kısa vadede 5,70 seviyesine doğru düşüşünü genişletmesini beklemekteyiz.

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran İSO/Markit PMI verileri, Mayıs perakende güven endeksleri, Haziran TİM ihracat verileri ve İTO Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise; Almanya Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, Almanya Haziran Ayı İşsizlik Oranı, Eurozone Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, İngiltere Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, Euro Bölgesi Mayıs Ayı İşsizlik Oranı, ABD Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, ABD Haziran ISM İmalat PMI Endeksi ve ABD Mayıs Ayı Aylık İnşaat Harcamaları verileri takip edilecek.

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın son işlem gününde, Yurtiçinde 5 yıllık CDS risk priminde yaşanan değer kayıplarının TL varlık fiyatlamalarına olumlu yansımaları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,7513 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD’de açıklanan ekonomik veriler karmaşık bir görünüm sergilediği izlenirken, açıklanan verilerin global piyasalarda dolara etkisi sınırlı kaldı. Gün sonunda, küresel piyasalarda dolarda yaşanan kısmi toparlanma eğilimi ile birlikte kurun fiyatlamalarda günü 5,7863 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. 28-29 Haziran tarihinde Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi’nde, Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sonrasında yapılan açıklamaların olumlu etkisinin haftanın ilk işlem gününde TL varlık fiyatlamalarına pozitif yansımaları izleniyor. Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan İmalat PMI ve ABD’de ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,7430 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 5,8000, 5,8240 ve 5,8490 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,6800, 5,6490 ve 5,6240 destek seviyeleri izlenebilir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL’de sakin seyir sürüyor

USDTL kuru yeni haftaya sakin başladı. G20 Zirvesinde ABD ile Türkiye ‘nin S-400 konusu hakkında yapmış olduğu konuşma piyasalar açısından olumlu. Ancak kurda çok ciddi bir düşüşe neden olamıyor. Dolayısıyla kur hala 5.70 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Hala risklerin sürmesi kurun rahatlamasını zorlaştırıyor. Bugün global piyasalarda PMI günü, açıklanacak veri kur üzerinde ciddi oynaklık yaratmayabilir. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru 14 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. 14 günlük ortalaması 5.80 bölgesine denk geliyor. Bu direncin üzerine yükselemediği sürece yükselişinde zorlanabilir. Kurda, rahatlamanın başlaması içinse 50 haftalık ortalamasının geçtiği 5.66 seviyesinin altında kapanışlar görülmesinde fayda var. Bunu başarması durumunda aşağı yönlü eğimini güçlendirebilir. Aksi senaryoda ise geri çekilmeler bir süre daha sınırlı kalabilir. Ara destek olarak, 5.72 ve 5.70 bölgeleri takip edilebilir.

Bu Hafta Dolar Ne Olur? Dolar Kuruna Haftalık Bakış, Ahlatcı Yatırım

24-28 Haziran haftasında, 5.72li seviyelerden başlayan kur, hafta başında yurtiçinde seçim belirsizliğin ortadan kalmasıyla beraber küresel piyasalarda gerek FED’in gerekse ECB’nin genişlemeci para politikasına yönelim eğilimleri, TL varlıklarının değer artışlarına katkı vermesine neden oldu. Öte yandan S-400/F-35 meselesinin piyasalarda hala sıcak kalması TL varlıkları için engel teşkil etmeye devam ettiği görülüyor. Fiyatlamaların seyri açısından G-20 Zirvesinde Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ve sonrasında ise bu yönde yapacakları açıklamaları yakından takip edilecektir.

TCMB tarafından yayımlanan İktisadi yönelim İstatistikleri ve Reel Kesi Güven Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, 2019 Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 3,6 puan artış ile 102,5 seviyesine yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Haziran 2019 verilerine göre, İlgili dönemde İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artış ile yüzde 77,1 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Haziran 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında yüzde 7,5 oranında artarak 85,4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,7 oranında yükseliş ile 93,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,3 oranında artış ile 50,4 düzeyine yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayına bir önceki aya göre yüzde 7,6 yükseliş ile 83,4 düzeyine yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15,981 milyar dolar ve ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,819 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1,838 milyar dolara geriledi.

Yeni haftada Avrupa’da İmalat PMI, ABD’de ISM İmalat PMI, Türkiye’de Haziran ayı enflasyon oranı ve ABD tarım dışı istihdam gibi önemli bir veri grubu bekleniyor olacak. Ayrıca S-400 ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına dair gelişmeler de varlık fiyatlamaları açısından takip edilecek.

Teknik açıdan incelediğimizde, ters takoz formasyonun içinde hareket eden USDTRY kuru, olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde, Harmonik (XABCD) formasyonun “5.6820” seviyesinde oluşabileceği gözlenmekte. Belirtilen formasyonun 5,6820 seviyesinde tamamlanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler görülebilir. Belirtilen senaryonun gerçekleşmesi halinde 5.82-5.85 direnç seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerine geçiş sağlanması durumunda 5.95 seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilmeli.

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 8 Temmuz Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,63'lü seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.



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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

8 Temmuz günü dolar 5,75 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 6.52'de. Altının onsu 1400 doları geçerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatları da artışta ve 64 doların üzerinde seyrediyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

08.07.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Dolar Kuruna Haftalık Bakış, Işık FX

ABD Tarım Dışı İstaihdam Verileri Kritik Olabilir! Küresel risk unsuru olarak takip ettiğimiz; Ticaret Savaşları, Brexit ve Ortadoğu’daki jeopolitik meselelere dair gelişmeler hafta boyunca radarımızdaydı. Ticaret savaşları konusunda daha önce Huawei ile ilişkilerini askıya alacakları duyurulan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Intel’in, Huawei ile çalışmaya devam edeceğinin belirtilmesi ve 28 ve 29 Haziran tarihlerinde Japonya’nın Osaka Kentine gerçekleştirilen G-20 Liderler zirvesi öncesinde ABD’nin Hazine Bakanı Steven Munchin’den Çin ile anlaşma sağlanması yolunda yüzde 90 oranında ilerleme sağlandığına yönelik gelen açıklamalar kritikti. Nitekim G-20 zirvesinden gelen açıklamalarda hafta boyunca gelen açıklamaları kısmen de olsa doğruladı. Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda; görüşmelerin beklediğinden daha iyi geçtiğini ve hali hazırda bulunan ek tarifeleri artırmamak ve müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Hafta sonunda gelen bu açıklamaların yansımalarını şüphesiz ki bu hafta içerisinde izlemeye devam edeceğiz.

Yurtiçinde TÜFE Kritik Olabilir!

Yurtiçinde ise seçimleri geride bıraktık. TL üzerinde baskı unsuru olan seçim belirsizliğinin ortadan kalkması kur tarafına pozitif yansıdı ancak jeopolitik taraftaki gelişmeler bu pozitifliği kısıtladı. Özellikle S-400 konusunun akıbeti ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler piyasanın ihtiyatlı davranmasına neden oldu. Hafta sonunda ise ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler zirvesinde görüştü. Gerek toplantı esnasında gerekse sonrasında gelen ılımlı açıklamalar piyasa tarafında dikkat çekti. Özellikle Trump’ın S-400’ler konusunda Türkiye’nin yanında bir tavır alması bu hafta içerisinde TL varlıklarında pozitif bir etki yaratabilir. Ancak Trump olduğu kadar ABD senatosunun vereceği kararlarında etkili olabileceğini ve bu haftada yine konuya ilişkin gelebilecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bunun dışında Merkez Bankası’nın piyasa müdahaleleri de devam etmekte. Son olarak hafta sonu gelen bilgi akışında Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72’den yüzde 1.60’a indi. Bu durum Temmuz ayındaki faiz indirim ihtimallerinin de güçlendiren bir etken olarak karşımıza çıkarken bu hafta içinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon datası bu hipotez için ciddi bir test olacaktır.

Hafta sonunda Erdoğan – Trump görüşmesi G-20 Liderler zirvesinde gerçekleşti. Gelen açıklamalarda özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, S-400 – F-35 geriliminde Türkiye’nin yanında tavır takınması dikkatleri çekti. Öte yandan ticaret görüşmeleri kapsamında görüşen Trump – Şi görüşmesinden gelen ılımlı tavırlarda bu hafta TL varlıkları başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde pozitif etki yaratabilir. Bu hafta G-20 Liderler zirvesinin yansımalarını takip edeceğiz. Özellikle Liderler zirvesindeki iyimserliğin korunması TL varlıkları bu hafta pozitif etki yaratabilir.

Ekonomik takvimde de yine yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Özellikle bu tarafta ABD’den gelecek veriler FED’in faiz politikaları için kritik olacaktır. Yurtiçinde ise enflasyon rakamları piyasa tarafında merakla bekleniyor. Teknik olarak bu hafta yukarı tarafta 5.83 aşağı tarafta ise 5.70 noktaları yön tayini açısından kritik olabilir. 5.83’ün geçilmesi halinde 5.8565, 5.9060, 5.9500, 5.9855 ve 6.0365 dirençleri kritik olabilir. 5.70 altında ise 5.6735, 5.6260, 5.6000 ve 5.5765 destekleri takip edilebilir.

Dolardaki Düşüş Trendi Güçlenebilir

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda dolar kuru için kritik 5,76 seviyesinin önemini bir kere daha anlatmaya çalıştım. 5,76 kırılırsa dolar ne olur? Dolar ne kadar düşebilir? Bu seviye orta vadeli bir düşüş trendini tetikler mi? Hangi direnç geçilirse dolar çıkar, işler tersine döner mi? Bu sorulara teknik analizle cevap vermeye çalıştım. Dolardaki duruma dair önemli seviye ve işaretlerin altını son 2 haftadır ısrarla çiziyoruz, dileyen yatırımcılar bu video analizle birlikte önceki dolar videolarımızı da izleyebilirler…

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Piyasalarda Rahatlama Rallisi

G-20 zirvesinde ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerine yeniden başlama konusunda uzlaşması sonrasında haftaya pozitif risk iştahıyla başlıyoruz. Borsa endekslerinde rahatlama rallisi yaşanırken, güvenli liman varlıkları genel olarak değer kaybediyor. ABD ve Çin arasında çıkan olumlu sonuç aynı zamanda Fed ile ilgili faiz indirim beklentilerinin azalıp azalmayacağının tartışmasını da beraberinde getirdi. G-20’de sadece görüşmelerin başlaması Fed’in faiz indirim beklentilerini azaltmaya yeterli olamayacağı görüşü genel olarak hakim. En azından, bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine kadar bu görüş geçerliliğini koruyabilir.

Sonuç olarak, bir süredir ticaret görüşmelerinin tıkanabileceğine yönelik endişelerle baskı altında kalan piyasalarda rahatlama rallisi devam edebilir… Zirvede bizim için önemli olan konu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hem ikili görüşmelerinde hem de G20 toplantılarının ardından yaptıkları basın toplantılarında S400’ler ve F35 savaş uçaklarının teslim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, Trump’ın Türkiye’ye karşı “adil olunması gerektiği” vurgusu ön plana çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptırım konularına Trump’ın açıklık getirdiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını söylediğini aktardı.

Diğer yandan Trump, ayrıca konuya ilişkin, “Yani bu karmaşık bir anlaşma. Üzerinde çalışıyoruz. Ne yapabileceğimize bakacağız.” dedi. Yapılan açıklamalarla TL’nin Dolar karşısında Asya seansında %1 civarında alıcılı bir görüntüyle başladığını gözlemlerken, şu dakikalarda da alıcılı görüntü devam ediyor. Bu sabah 5,70 seviyesinin altına sarkan Dolar / TL’de 5,6620 yatay desteği hedefte kalmaya devam edebilir. Ana hedef ise 5,58 seviyesinde. Olası yükselişlerde ise 5,75/76 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Bugün küresel çapta PMI verileri takip edilecekken, yurtiçinde imalat PMI Endeksi Mayıs’taki 45,3’ten Haziran’da 47,9’a yükseldi.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,28 değer kazandı, bu sırada S&P 500 Endeksi % 0,58 yükseldi, ve Nasdaq Endeksi % 0,48 yükseldi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow verdiği mülakatta “Piyasalar Fed’e ‘faiz oranlarını düşür, 2019 Aralık’taki son faiz artışını geri al’ gibi çok net bir mesaj veriyor” dedi. Kudlow “Bu sadece benim mesajım, Başkan’ın mesajı değil, aynı zamanda piyasaların mesajı. Ben de piyasalarla aynı görüşteyim ve faiz indirimi yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ABD’de Tüketici Harcamaları 3. ayda da yükseldi, fiyatlar ise hafif yükseldi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 Mayıs’ta Kişisel Gelirler % 0.5 arttı, harcamalar % 0.4 arttı. Beklenti gelirlerin % 0.3, harcamaların % 0.5 artmasıydı. Enflasyonist baskılar ise düşük kaldı. PCE deflatör 2019 Mayıs’ta beklendiği gibi aylık % 0.2 artarken, yıllık artış % 1.6’dan %1.5’e geriledi. Çekirdek PCE deflatör aylık % 0.2, yıllık da % 1.5 beklenirken % 1.6 arttı. Fed’in de izlediği çekirdek PCE bu sene Fed’in % 2’lik hedefine ulaşamadı. Fed geçen hafta düşük enflasyonu ve ticaret gerilimlerini gerekçe göstererek 2019 Temmuz ayında faiz indirimi sinyali verdi.

ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran’da 98.2 oldu Beklenti: 97.9’du. Cari Koşullar Endeksi 112.5’ten 111.9’a gerilerken, Beklentiler Endeksi 88.6’dan 89.3’e yükseldi.

TCMB tarafından, Mayıs 2019 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre % 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları % 4 yükselerek 73,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5 milyar dolarda kaldı.

TÜİK Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; İhracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre % 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, İthalat % 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret Açığı % 76,5 azaldı. Mayıs ayında Dış Ticaret Açığı % 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında % 64,6 iken, 2019 Mayıs ayında % 89,7’ye yükseldi. Beklenti Dış Açığın 2.98 milyar dolar olmasıydı.

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, 2019 Mayıs ayında Türkiye’ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi. Böylece 2019 Mayısta yabancı ziyaretçi

sayısı, geçen yılın aynı ayına göre % 9,35 arttı. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı ise yılın 5 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522’ye ulaştı.

Türkiye’nin, 31 Mart itibarıyla Brüt Dış Borç Stoku 453,4 milyar dolar, Net Dış Borç Stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 453,4 milyar dolar oldu.

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Haziran ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise açılışı 5,8857 seviyesinden yapan parite,gün boyu karışık bir seyir izleyerek günü % 0,36 değer kazancı ile 5,9071 seviyesinden günü tamamlamış oldu.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7700 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,7500 – 5,7400 – 5,7300 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7900 – 5,8000 – 5,8200 dirençler olarak takip edilebilir.

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7478 ve 5,7990 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7925 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu Japonya’da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından açıklamaların son dönemdeki endişeleri hafiflemesi TL varlıkları destekleyen bir gelişme oldu. Endişelerin belirli ölçüde yatışmasıyla bu sabah Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğu ve tekrar 5,70 bandına doğru geri çekilmelerin yaşandığı gözleniyor. Bugün yurt içinde imalat PMI ABD’de ise ISM imalat PMI ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. 08:40 itibariyle 5,73’lü seviyelerden fiyatlanan Dolar/TL kurunda bugün aşağıda 5,71 seviyesi ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,66 ve 5,62 seviyeleri, yukarıda ise 5,75’in üzerinde 5,80 ve 5,84 seviyeleri takip edilecektir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Menkul – Dolar Kuru Yorumu

Dolar Kurunda Alçalan Kanal Devam Ediyor

Dolar /TL kurunda mayıs ayında 6,2461’in test edilmesinin ardından oluşan alçalan kanaldaki hareket devam etmektedir. Kurda haftalık hareket bandı ise 5,7105-5,8318 aralığında gerçekleşti. Alçalan kanal üst bandının yaklaştığı 5,80-5,83 direnç bölgesi teknik yönde önemli konumdadır. Kurun orta vadeli yönünde de önemli hale gelen bu bölge üzerinde ise 50 günlük AO direnci 5,88 bulunmaktadır. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5-22 günlük AO’larında da 5,80 civarında yaklaşması bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Yeni haftada 5,75 -5,80 bandı dışına çıkılabilir ve yön netleşebilir. Hafta sonu ABD ve Çin’in G20 zirvesinde ek tarife olmayacağı konusunda anlaşmaları, yeni haftada küresel risk iştahını olumlu etkileyebilir. Öte yandan Trump’ın S400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağını açıklaması bu hafta TL varlıklara destek verebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar/TL İyimser Hava İle Haftaya Pozitif Başladı

Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesi fiyatlamaları oldukça etkilerken, bu etkilenmeden TL pozitif olarak payını aldı. Bilindiği gibi S-400 konusu zaman zaman Türkiye ile Amerika arasında gerginliklere sebep oluyordu. Bu gerginliklerin üzerine Amerika kanadından gelen ‘yaptırım’ tehditleri TL üzerinde baskı oluşturuyordu. Bu gergin ortam ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesine katıldı ve bu zirvede Amerika Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yapılan ikili görüşmede oldukça samimi ve sıcak görüntüler oluşurken, görüşme ardından yapılan açıklamalar ise pozitif rüzgarların oluşmasına neden oldu. Bu görüşme ile ilgili Erdoğan; yaptırım olmayacağını Trump’tan dinlemiş olduğumuzu, bu konuya Trump’ın kendisinin açıklık getirdiğini belirtti.

Gerginliğin azaldığı düşünceleri ile TL üzerindeki baskılar bir miktar azaldı ve USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü gapli açılış ile başladı. Cuma günü 5.78 seviyelerinde kapanış yapan parite yeni haftanın ilk iş gününe 5.73 seviyelerinde açılış yaptı. Bununla birlikte Fed’in faiz indirim yoluna gidebileceği beklentileri pariteyi aşağı yönlü destekleyen konuların arasında yer alıyor. Pariteyi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.7513 – 5.7977 – 5.8399 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.7071 – 5.6592 – 5.6394 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Trump’tan Olumlu Mesajlar… Hafta sonuna Japonya’daki G-20 toplantısı damga vururken, neredeyse tüm pariteler fiyat boşluklu açıldı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1409 dolardan kapatırken, 11 dolarlık gap ile 1398 seviyesinden yeni haftaya başladı. EURUSD paritesi Cuma günü açıldığı seviye olan 1.1368’den kapandı. USDTRY ise Trump’ın S-400 konusunda olumlu mesajları sonrası 5.7862’den kapanış yaptığı haftanın ardından açılışı 5.7338’den gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sonrası Trump, S-400 konusuna ilişkin bir soruya, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Adil olmak zorundasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” şeklinde yanıt verdi. Daha sonrasında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan görüşmesi sonrası beklediğinden çok daha iyi geçtiğini ve ticaret müzakerelerini sürdürmek ve ek tarife uygulamamak konusunda anlaştıklarını söyledi

Merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Trump’ın Türkiye’yi haklı gördüğünü belirtmesi TL’nin değer kazancıyla haftaya başlamasını sağladı. 5.73’ten haftaya başlayan dolar kurunda satışların devam etmesi için 5.6873 desteğinin kırılması gerekir. Bu desteğin kırılması durumunda 5.5617 bir sonraki hedef olacaktır. Alımların artması halinde ise 5.8143 direnç olarak izlenebilir.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… TL Üzerindeki S-400 Baskısı Azaldı… TL varlıkları üzerinde baskı yaratan S-400 gerilimine yönelik endişeler, G-20 zirvesinde ABD-Türkiye liderlerinin olumlu görüşmeleri ile ortadan kalkarken, USDTRY paritesi yeni haftaya TL’deki pozitif fiyatlamalar öncülüğünde düşüş eğilimi ile başladı. Diğer yandan global büyümedeki yavaşlama ve ticaret savaşlarının yarattığı endişe ile ekonomik aktiviteyi desteklemek adına faiz indirimine hazır olduklarını açıklayan FED’in Beyaz Saray ekonomi sözcüsünün yakın zamanda faizleri indireceğini öngördüğünü açıklaması Temmuz ayındaki faiz indirim ihtimalini yeniden kuvvetlendirdi. Söz konusu konjonktürde Dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerinde temkinli olurken, G-20 zirvesinde ABD-Çin liderlerinin görüşmelerinin olumlu geçmesi ve ticaret müzakerelerine devam kararı alınması ile söz konusu baskının kalktığını ve toparlanma eğiliminin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ülke risk primimizdeki düşüşün devam etmesi, mevcut durumda TL varlıklarındaki baskının azalması ile paritede TL lehine fiyatlamalar öne çıkabilir.

Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.35% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7900 ve 5.8300’de, destek seviyeleri ise 5.7600 ve 5.7200’de bulunmaktadır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Dolarda Düşüşün Genişlemesini Bekliyoruz

Geçtiğimiz hafta Cuma – Cumartesi günleri Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesinde ABD – Çin ve ABD – Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin gelen olumlu haber akışı, gelişen ülke para birimlerinin haftaya TL öncülüğünde değer kazanımı ile başlamasını sağladı. Görüşmenin ana gündem maddelerini S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç’teki son gelişmeler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Yaptırım konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.” Açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump ise, “Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.” açıklamasında bulundu.

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5.7350 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu sabah saatlerinde gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi konumunda olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte Cuma günü 5,7937 seviyesinden kapanan USDTRY paritesi, bu haftaya 5,7456 seviyesinden başlayarak piyasa açılışında aşağı yönlü bir fiyat boşluğu oluşturdu. Bu noktada, Türk lirasındaki pozitif ayrışmanın bu sabah saatleri itibarıyla devam ediyor olması ile birlikte kurdaki düşüş eğiliminin sürmesini ve kurun kısa vadede 5,70 seviyesine doğru düşüşünü genişletmesini beklemekteyiz.

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran İSO/Markit PMI verileri, Mayıs perakende güven endeksleri, Haziran TİM ihracat verileri ve İTO Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise; Almanya Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, Almanya Haziran Ayı İşsizlik Oranı, Eurozone Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, İngiltere Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, Euro Bölgesi Mayıs Ayı İşsizlik Oranı, ABD Haziran Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, ABD Haziran ISM İmalat PMI Endeksi ve ABD Mayıs Ayı Aylık İnşaat Harcamaları verileri takip edilecek.

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın son işlem gününde, Yurtiçinde 5 yıllık CDS risk priminde yaşanan değer kayıplarının TL varlık fiyatlamalarına olumlu yansımaları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,7513 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD’de açıklanan ekonomik veriler karmaşık bir görünüm sergilediği izlenirken, açıklanan verilerin global piyasalarda dolara etkisi sınırlı kaldı. Gün sonunda, küresel piyasalarda dolarda yaşanan kısmi toparlanma eğilimi ile birlikte kurun fiyatlamalarda günü 5,7863 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. 28-29 Haziran tarihinde Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi’nde, Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sonrasında yapılan açıklamaların olumlu etkisinin haftanın ilk işlem gününde TL varlık fiyatlamalarına pozitif yansımaları izleniyor. Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan İmalat PMI ve ABD’de ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,7430 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 5,8000, 5,8240 ve 5,8490 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,6800, 5,6490 ve 5,6240 destek seviyeleri izlenebilir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL’de sakin seyir sürüyor

USDTL kuru yeni haftaya sakin başladı. G20 Zirvesinde ABD ile Türkiye ‘nin S-400 konusu hakkında yapmış olduğu konuşma piyasalar açısından olumlu. Ancak kurda çok ciddi bir düşüşe neden olamıyor. Dolayısıyla kur hala 5.70 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Hala risklerin sürmesi kurun rahatlamasını zorlaştırıyor. Bugün global piyasalarda PMI günü, açıklanacak veri kur üzerinde ciddi oynaklık yaratmayabilir. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru 14 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. 14 günlük ortalaması 5.80 bölgesine denk geliyor. Bu direncin üzerine yükselemediği sürece yükselişinde zorlanabilir. Kurda, rahatlamanın başlaması içinse 50 haftalık ortalamasının geçtiği 5.66 seviyesinin altında kapanışlar görülmesinde fayda var. Bunu başarması durumunda aşağı yönlü eğimini güçlendirebilir. Aksi senaryoda ise geri çekilmeler bir süre daha sınırlı kalabilir. Ara destek olarak, 5.72 ve 5.70 bölgeleri takip edilebilir.

Bu Hafta Dolar Ne Olur? Dolar Kuruna Haftalık Bakış, Ahlatcı Yatırım

24-28 Haziran haftasında, 5.72li seviyelerden başlayan kur, hafta başında yurtiçinde seçim belirsizliğin ortadan kalmasıyla beraber küresel piyasalarda gerek FED’in gerekse ECB’nin genişlemeci para politikasına yönelim eğilimleri, TL varlıklarının değer artışlarına katkı vermesine neden oldu. Öte yandan S-400/F-35 meselesinin piyasalarda hala sıcak kalması TL varlıkları için engel teşkil etmeye devam ettiği görülüyor. Fiyatlamaların seyri açısından G-20 Zirvesinde Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ve sonrasında ise bu yönde yapacakları açıklamaları yakından takip edilecektir.

TCMB tarafından yayımlanan İktisadi yönelim İstatistikleri ve Reel Kesi Güven Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, 2019 Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 3,6 puan artış ile 102,5 seviyesine yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Haziran 2019 verilerine göre, İlgili dönemde İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artış ile yüzde 77,1 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Haziran 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında yüzde 7,5 oranında artarak 85,4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,7 oranında yükseliş ile 93,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,3 oranında artış ile 50,4 düzeyine yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayına bir önceki aya göre yüzde 7,6 yükseliş ile 83,4 düzeyine yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15,981 milyar dolar ve ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,819 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1,838 milyar dolara geriledi.

Yeni haftada Avrupa’da İmalat PMI, ABD’de ISM İmalat PMI, Türkiye’de Haziran ayı enflasyon oranı ve ABD tarım dışı istihdam gibi önemli bir veri grubu bekleniyor olacak. Ayrıca S-400 ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına dair gelişmeler de varlık fiyatlamaları açısından takip edilecek.

Teknik açıdan incelediğimizde, ters takoz formasyonun içinde hareket eden USDTRY kuru, olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde, Harmonik (XABCD) formasyonun “5.6820” seviyesinde oluşabileceği gözlenmekte. Belirtilen formasyonun 5,6820 seviyesinde tamamlanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler görülebilir. Belirtilen senaryonun gerçekleşmesi halinde 5.82-5.85 direnç seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerine geçiş sağlanması durumunda 5.95 seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilmeli.