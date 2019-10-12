.Bir dolar kaç TL? 12 Ekim Cumartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 12 Ekim Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,88 seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

12 Ekim Cumartesi DOLAR KURU 5,88

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 12 Ekim Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

12 Ekim Cumartesi 5,88 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

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Dolar Yorumları / IşıkFX – (12.10.2018)

12 Ekim 2018

Günlük Dolar/TL Paritesi Yorumu

Dün akşam saatlerinde bazı ABD’li haber ajanslarından, Türkiye ile ABD’nin Rahip Brunson’ın serbest bırakılması konusunda gizli bir anlaşmaya vardığına ilişkin çıkan iddialar dikkat çekti. Özellikle gerek enflasyonla mücadele gerekse dün açıklanan cari işlemler dengesinin Eylül 2015’ten bu yana ilk defa fazla vermesi ile değerlenen TL varlıkları akşam gelen spekülasyonlar sonrası 5.90 seviyesini test etti. Ancak çıkan haberlerin bir iddia olduğunu ve duruşmanın bugün yapılacağını belirtmekle birlikte davadan çıkacak sonuçlar ve bu sonuca ilişkin özellikle ABD tarafından gelebilecek açıklamalar kur tarafında tekrardan volatilite yaratabilir. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump’ın FED’e yönelik eleştirilerine devam etmesinin yanı sıra dün hayal kırıklığı yaratan enflasyon rakamları Dolar varlıkları üzerinde baskı yarattı. Bugünkü ekonomik takvimde ise ABD’den İthalat – İhracat Fiyat Endeksleri ve Michigan Beklenti Anketleri takip edilecek.