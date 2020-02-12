Bir dolar kaç TL? 12 Şubat Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 12 Şubat Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Şubat Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru bu sabah saatleri itibarıyla 6,01-6,02 aralığında hareket ediyor. İdlib gerilimi, piyasaların takip ettiği öncelikli konu olmayı sürdürüyor.

12 Şubat 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.976 TL, satışta 5.9789 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 10.02.2020 tarihiyle saat 08:35'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9789 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9789 Türk Lirası satın alınabilir.

Bloomberg, kamu bankalarının yüksek miktarda dolar satarak kurun yükselişini durdurmaya çalıştığını yazarken, İdlib’de artam gerilim piyasaların takip edeceği temel başlık olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün İdlib’de atılacak adımlarla ilgili açıklamaları da piyasaların yakından takip edeceği konular arasında.

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli işlemleri, Çin’de corona virüsü salgınında en kötü dönemin geride kaldığı umutlarıyla hafif yükselse de salgınla ilgili devam eden belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.31 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,12 düştü ancak diğer borsalar bu düşüşten etkilenmedi.

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5757 TL, satışta 6.5785 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 12.02.2020 tarihiyle saat 08:31'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5785 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5785 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 12 ŞUBAT 2020

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 6.0243 TL, satışta 6.028 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 12.02.2020 tarihiyle saat 08:42'de güncellenmiştir. 1 Dolar 6.028 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 6.028 Türk Lirası satın alınabilir.