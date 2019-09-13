Bir dolar kaç TL? 13 Eylül Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 13 Eylül Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,77 seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

13 Eylül Cuma DOLAR KURU 5,66

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 13 Eylül Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

13 Eylül Cuma 5,66 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 13 Eylül 2019

13.09.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel Dolar TL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Önceki iki gün gerek lokal ve küresel risk unsurlarındaki azalmalar, gerekse Türkiye’nin enflasyon verilerindeki düşüşler kaynaklı olarak TL lehine işlemlerin görüldüğü kurda; dün sabah saatlerinden itibaren ise bazı gelişen ülke para birimlerinin değer kaybetmesinin de etkisiyle yukarı yönlü ataklar görüldü. Dün ayrıca, TCMB’nin rezervleri de açıklanırken; Brüt Döviz Rezervleri’nin 1 Milyar 30 Milyon Dolar azaldığı gözlemlendi. ABD tarafında takip edilen verilerden; ADP Özel Sektör İstihdam Raporu, Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI’ı gibi bazı kritik dataların beklentilerin üzerinde gerçekleşme göstermesi de küresel çapta değer kayıplarını üçüncü gününe taşıyan Dolar varlıklarının toparlanmasına yardımcı oldu. Bugün, ABD tarafında açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizleri üzerinden kurda oynaklıklara neden olabilir. Bu bağlamda; dün olduğu gibi FED’e dair öngörülerin de fiyatlamalara etki edebileceği günde, yurt içi tarafta da; Hazine Nakit Dengesi verisi, jeopolitik ve siyasi risklerin durumu ve TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı PPK toplantısına dair öngörüler de kur açısından kritik olacak.



Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.7100, 5.7340, 5.7550, 5.7740, 5.7930

Destekler: 5.6725, 5.6530, 5.6260, 5.6110, 5.5960

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

ABD ve Çin’in ticaret müzakereleri kapsamında önümüzdeki ay görüşeceği haberleriyle küresel risk algısında dünkü olumlu eğilim bu sabah belirginleşiyor. Borsa endekslerinde yükselişler gözlemlerken, ABD on yıllık tahvil faizi ise tekrar %1,50’nin üzerine çıktı. Zor geçen ağustos ayının ardından, piyasaların çeşitli riskleri göz ardı edip iyi sayılabilecek haberlere olumlu tepki verme eğiliminde olduğunu izliyoruz. Bu ay toplanacak merkez bankalarından güvercin beklentilerin de bu eğilimi desteklediği söylenebilir. Dolayısıyla, piyasalar iyimser tarafta kalmaya devam edebilir. Diğer yandan, bugün ve yarın ABD’de açıklanacak önemli veriler (Bugün ADP Özel Sektör İstihdam verisi ve hizmet PMI’ı; yarın tarım dışı istihdam) öncesinde Gelişmekte Olan Ülke kurlarıyla beraber TL de bir miktar soluklanma görülebilir. Bu kapsamda Dolar / TL 5,63 desteğinin üzerinde kalabilir. Ancak, gerek risk iştahındaki pozitif görüntü gerekse de ülke risk primimizdeki düşüşe bağlı olarak (5 yıllık CDS 385) olası tepki yükselişlerinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Direnç olarak 5,7050 seviyesi izlenebilir.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

DolarTL’de Geri Çekilme Devam Etti / 5.7300 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % – 1,09

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,91 değer kazancıyla 26.355 puan, S&P 500 Endeksi % 1,08 artışla 2.937 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi % 1,30 kazançla 7.976 puan seviyelerinde seyretti. ABD’de Ticaret Açığı ilaç, otomobil ve petrol ihracatının artmasıyla düştü. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ticaret açığı Temmuz’da % 2.7 düşüşle 54 milyar dolar oldu. Beklenti 53.4 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat % 0.6 artışla 207.4 milyar dolar olurken ithalat % 0.1 düşerek 261.4 milyar dolar oldu. Çin’le ticaret açığı 30.2 milyar dolardan 29.6 milyar dolara geriledi.



TCMB Repo İhalesine 10 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz % 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise % 21,79 seviyesinde gerçekleşti. Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77’ye yükseldi.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,6800 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,6400 – 5,6300 – 5,3900 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7100 – 5,7300 – 5.7600 dirençler olarak takip edilebilir.

Anadolu Yatırım – USDTRY Dolar Kuru Yorumu

5,70 altına gerileme pozitif… Beklentilerin altında gelen Ağustos ayı enflasyonu ve ABD’de beklentilerin oldukça altında gelen ve zayıflamaya işaret eden ISM İmalat verisi sonrasında 5,7225’e kadar gerileyen ve kapanışı 5,7289’dan yapan paritede bu sabah 5,69’un altına gerileme var. 5,70’in altında 5,68 ardından 5,6550 seviyesi yeni seviyeler olarak takip edilebilir.

Son Fiyat:5,6908

Destekler:5,6800-5,6550-5,6300

Dirençler:5,7000-5,7200-5,7500

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru dün 5,6470 ve 5,7347 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,6670 seviyesinden tamamladı. Pozitif büyüme ve enflasyon verilerinin yanı sıra ABD imalat PMI verisinin ardından dolar tarafında görülen gevşeme Dolar/TL kurunun dün gün içinde 5,64 ile son iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Önemli bir ver akışının olmadığı günde TL benzerleri arasında olumlu performans sergileyen para birimleri içerisindeydi. Bugün ABD tarafında açıklanacak istihdam ve dayanıklı mal siparişleri verisi önemli olacak. Dolar/TL kuru sabah 08:55 itibariyle 5,65 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,64’ün altında 5,62 ve 5,56 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 5,70’in üzerinde 5,74 ve 5,78 seviyeleri takip edil

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar Kurunda Kademeli Düşüş…



USDTRY paritesine baktığımızda aşağı yönlü kademeli hareketlenmeler gerçeklemesi oldukça dikkat çekiyor. Hafta başında gelen enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte TL üzerindeki baskılar bir miktar azaldı ve USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü kademeli hareketlenmeler ile birlikte başladı. Enflasyondaki gevşeme ile birlikte gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. Veri öncesi merkez bankasından faiz indirim yoluna gitmesi zaten bekleniyordu. Verinin olumlu gelmesi ile birlikte bu beklentiler oldukça kuvvetlendi. Bu sebeple merkez bankasının 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı merakla beklenmeye başladı. Bununla birlikte TCMB’nin açıklamasına göre reel efektif döviz kuru endeksi tüfe bazında Ağustos ayında 1.92 puan artış gerçekleştirdi. Bu artış ile birlikte 76.77 seviyesi görüldü. Hafta içerisinde Cuma günü Amerika’dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi dolarda küresel bazda hareketliliğe sebep olacaktır. Gün içerisinde ise yine Amerika’dan gelecek olan ADP TDİ verisi ve PMI verileri takip edilecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.70058 – 5.79213 – 5.85573 seviyeleri direnç noktaları olarak; 5.64228 – 5.60185 – 5.53203 seviyeleri ise destek noktaları olarak test edilebilir.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Kur 5.70’in Aşağısına Sarktı

Dünkü işlem gününde Dolar/TL kuru 5.73 aşağısında fiyatlandı ve 5.6630 noktasından kapanışını gerçekleştirdi. EURUSD paritesi 1.1040 direncini test etti ve bu seviyeye yakın kapandı. 1556 üzerini gören ons altın ise 1552 sınırından dünü sonlandırdı. Açıklanan verilere baktığımızda; İngiltere hizmet PMI’ı Ağustos ayında 50.6 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya hizmet PMI’ı 54.8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yurt içi piyasalara baktığımızda; beklentilerin altında gelen Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından TL güçlenme eğilimini korudu. Veriyle birlikte TCMB’den faiz indirim beklentileri artarken, banka hisseleri alıcılı seyrini korudu. Bugünkü işlem gününde Almanya fabrika siparişleri, ABD özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, ISM hizmet endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilebilir.

Günü düşüşle tamamlayan Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 5.636 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 5.6011 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 5.6875 üzerindeki fiyatlamalarında ise 5.7564 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.





DolarTL’deki Yükselişte Japon Yenindeki Hareketler Neden Önemli? Alan Yatırım

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi geçtiğimiz pazartesi Asya piyasalarında hareketliliğe yol açarken; Dolar TL kısa süre içerisinde 6.40 seviyesine yükseldikten sonra tekrardan 5.80 seviyelerine geri çekildi. Kısa süre içerisinde 60 kuruşa yakın değer kaybeden Türk Lirasının yine kısa süre içerisinde eski seviyesine dönmesi piyasa terminolojisinde ‘’flash crash’’ olarak isimlendiriliyor. Türk Lirasındaki bu sert hareketin arka planında ise ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevlenmesinin Çin Yuanında değer kaybına yol açması yer alıyor. ABD ve Çin arasındaki karşılıklı vergi misillemeleri Çin Yuanının bir süredir değer kaybetmesine neden oluyordu.

23 Ağustos günü Trump’ın G7 zirvesinde yaptığı açıklamalar sonrasında Yuan değer kaybını sürdürerek 7.18 seviyelerine kadar yükseldi. Yuan değer kaybettikçe riskli pozisyonlar kapatılıp güvenli liman olan Japon Yeni, ons altın ve ABD tahvillerindeki pozisyonlar ağırlıklandırıldı. Yuandaki değer kaybı ve Yen’deki değer kazancı, TL gibi risk primi yüksek gelişen piyasa ülke para birimlerindeki pozisyonların kapatılmasına yol açtı. TL uzun pozisyonlardaki zarar kes emirleri birbirini tetikledikçe, TL’deki değer kaybı %10’a ulaştı, sonrasında ise düzeltme hareketiyle kayıplarının bir kısmını geri aldı.



Türk Lirası için Neden Dolar Yen (USDJPY) ve Yen Türk Lirası (JPYTRY) Paritesinin İzlenilmesi Gerekiyor?

Japonya’da faizlerin negatif seviyelerde bulunması sebebiyle Japon yatırımcılar Yen satıp TL almak stratejisi ile yatırım yapmakta, aradaki faiz farkından yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte Türkiye ve global nedenlerle Yen’in TL’ye karşı yükselmesi(JPYTRY’nin yükselmesi) Japon yatırımcıların zarar etmesine ve pozisyon kapatmasına neden oluyor. Bu tür hareketler Japonya’da sabah, Türkiye’de gece yarısına denk geldiği için likidite dar oluyor. Dolar TL’de pozisyon alan yatırımcıların, Japon Yeni Türk Lirasındaki hareketleri de takip etmesi gerekiyor. Geçen haftaki flash crash olayı yaşanmadan önce TL cinsinden vadeli kontratların Tokyo Financial Exchange’deki ortalama işlem hacmi 23 milyon dolar civarındayken, olayın yaşandığı gün yaklaşık 5.5 katı yükselerek 132 milyon dolar oldu. Açık kontrat sayılarına bakıldığında da TL vadeli işlem kontratlarından 26 Ağustos tarihinde çıkışların yoğunlaştığı görülebiliyor.

Benzer bir hareket 3 Ocak 2019 tarihinde de yaşanmıştı. 45 Bin kontratın kapatıldığı Ocak ayında da TL’deki değer kaybı %5 civarında olmuştu. Finansal piyasalarda tansiyonun yükseldiği dönemlerde Asya piyasalarında riskli TL pozisyonların kapatılıp, güvenli limanlardaki pozisyonların arttırılması, TL’ye hızlı bir şekilde değer kaybettiriyor. Bu bağlamda ticaret savaşı yalnızca altın ve enerji ürünlerindeki değil Türk Lirası gibi gelişen piyasa ülkeleri para birimlerindeki volatiliteyi de arttırıyor. Dolayısıyla yatırımcıların Dolar TL’de düşüş ve yükseliş yönünde karar verirlerken aynı zamanda USDJPY ve JPYTRY paritesini de yakından izlemelerini önermekteyiz. 26 Ağustostaki harekette de görüldüğü üzere Japon Yen’inin TL karşısında kısa süre içerisinde %10 değer kazanması USDTRY kurunu da %10 yükseltmişti. Bu bağlamda JPYTRY’deki yükseliş, USDTRY’de de yükselişe neden oluyor.

Buradan Dolar Alımalı mı, Bozdurmalı mı?

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda 5,83 direnci civarında hareket eden Dolar TL için bir analiz yaptım. Şimdi dolar kuru buradan daha yukarı gider mi? O zaman dolar almak mantıklı olmaz mı? Eğer dolar düşecek olursa buradan satmak mı lazım? Dolar daha düşer mi? Buradan sonra dolar ne olur, nasıl hareket etmek lazım? Bu videoda dolarda destek ve direnç bölgelerinde nasıl hareket etmek gerektiğini teknik analizle anlatmaya çalıştım.