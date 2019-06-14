.Bir dolar kaç TL? 14 Haziran Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 14 Haziran Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Sabah saatlerinde 5.88 liradan işlem gören dolar Dış işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son açıklamalarının ardından 5.92 liranın üzerine tırmandı. Çavuşoğlu, S-400 konusunda "Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz. ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa, biz de karşılığını vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Dolar kurunda dün de yine S-400 hareketliliği yaşanmıştı. Önceki günü 5.80 seviyesinden kapatan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.84'e yükseldi. Bunun ardından dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel 5.81 liraya kadar gerileyen dolar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasıyla beraber yükselişe geçti.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 14 HAZİRAN 2019 CUMA

Bakan Çavuşoğlu S-400 konusunda ABD'ye tepki göstererek "Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak" dedi. Bu açıklamanın ardından gün içinde 5.85-5.87 aralığında hareket eden dolar/TL günü 5.8697 seviyesinde tamamladı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 14 HAZİRAN 2019

Dolar Yorumları / Ahlatcı Yatırım – (24.05.2019)



Dün, Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükseliş eğiliminin TL fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken, kurun 6,1508 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması sonrasında global piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdiği ve günü 6,0948 seviyeleri civarında tamamladığı izleniyor.Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi yakından takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun psikolojik seviyesi olan 6,0800 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 6,1550, 6,1800 ve 6,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 6,0500, 6,0000 ve 5,9700 destek seviyeleri izlenebilir.

ABD TÜRKİYE'Yİ VERGİ MUAFİYETİ PROGRAMINDAN ÇIKARDI

Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden, bugün itibarıyla Türkiye'nin çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan Trump yönetimi, Türkiye'den ithal edilen çeliğe uyguladığı yüzde 50 vergiyi yüzde 25'e indirdi. Trump bu süreçte önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.



KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ

Dışarıda ABD ile ilişkiler, ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret savaşı izlenirken içeride seçimle ilgili gelişmeler, bütçe dengesi, hazine ihaleleri ve ekonomiyle ilgili haber akışı takip ediliyor. 5 Yıllık CDS ise 488 seviyesinde.

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti ancak haber Merkez Bankası yetkilisinden düşük tonda yalanlandı. Bakanlıktan bir yorum gelmedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ilk çeyrekte 20.4 milyar TL açık veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 36.2 milyar TL açık verdi. Yine geçen yıl ilk çeyrekte 1.9 milyar TL faiz dışı fazla verilirken bu yıl aynı dönemde 2.8 milyar TL faiz dışı açık verildi. Merkezi yönetim bütçesinde açığın bu yıl 80.6 milyar lira olması, 36.7 milyar lira faiz dışı fazla verilmesi hedefleniyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihale ile Mayıs ayı iç borçlanma programını tamamladı ve düzenlediği 4 ihalede toplam 14.6 milyar TL'si piyasadan 18.3 milyar TL borçlanma gerçekleştirmiş oldu. Bununla birlikte iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti geçen aya göre 313 baz puan geçen yılın Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi.

Hazine'nin dün yeniden ihracını gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 25.31 olurken önceki ayın borçlanma maliyeti yüzde 22.18 şeklindeydi. Bir önceki yıl Mayıs ayına aynı vadede borçlanmanın maliyeti yüzde 15.96 idi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 11.40 ile bugüne göre 1,391 baz puan oldu.



HAZİNE 7,6 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Borçlanma maliyetinin yükselmesinin yanı sıra borçlanmadaki yabancı payı da geriledi. TCMB verilerine göre Hazine'nin toplam DİBS stokunun yurtdışında elinde tutanlara oranı, yani yabancı yatırımcının DİBS payı geçen haftaya ait güncel veriye göre yüzde 11.55'e gerilemiş durumda. Şubat 2019'da yüzde 15.3 olan bu oran 2013 sonundaki yüzde 26'lardaydı

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

TCMB politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda %24.00 oranında sabit bıraktı. Bu ayki toplantısında, enflasyon konusunda daha net bir Merkez Bankasının olduğunu söyleyebilirim.

Nisan ayı karar metninde, “iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlemlenmektedir” ifadesinin yerine bu toplantısında “iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir” şeklinde değişiklik yapılmış. Bu ifadenin yanına ise “Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” ifadesi eklenmiş.



Yapılan bu değişiklikler, Merkezin enflasyon konusunda daha güçlü ve daha rahat olduğunu bizlere gösteriyor. Merkez, 25 Temmuz günü faiz kararı toplantısına yönelik bir faiz indirimi hazırlıklarına başlamış gibi duruyor.

25 Temmuz gününe kadar, haziran ayı enflasyon rakamı açıklanmış olacak. Piyasaların haziran ayı beklentisi de enflasyonda bu düşüşün sürmesi yönünde olduğu için enflasyon konusu her geçen ay Merkezin elini daha da rahatlatabilir. Bu süreçte, siyasi gelişmelerde önemli olacaktır. ABD ile S-400 gelişmesi ve 23 Haziran İstanbul’da yeniden yapılacak seçim gibi gündemlerin 25 Temmuz’a kadar risk olarak ortadan kalkması durumunda Merkezin faiz indirimi sürecinin kademeli bir şekilde başlaması beklenebilir.

Aslında, TCMB’den bugünkü toplantısında da bir faiz indirimi beklenebilirdi. Enflasyonda iyileşmenin görülmesi ve ekonomideki durgunluk Merkez açısından değerlendirilirdi. Ancak S-400 belirsizliği ve 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi öncesinde, Merkez kurdaki oynaklığın daha stabil bir seyre girmesini beklemiş olabilir. Dolayısıyla bu toplantısında politika faizini sabit bırakması beklendi.

Sabah saatlerinde, USDTL kurunda 5.83 seviyesine doğru tepkiler, BIST100 endeksinde de 92400 seviyesine doğru bir düşüş görüldü. Piyasalar sınırlı da olsa bir faiz indirimi gelebilir mi ihtimalini fiyatlamış oldu. Kararın ardından USDTL kurunda 5.80 seviyesinin altına doğru sınırlı bir düşüş, endekste de yukarı yönde tepkiler görmekteyiz. Kısacası karar iç piyasa açısından sınırlı da olsa pozitif algılandı.



TCMB pas geçti, gözler ABD TÜFE verisinde! Kudret Ayyıldır

Yurtiçi piyasaların ana odak noktası bugün 14.00’deki PPK toplantısı ve bu toplantıda faiz konusunda herhangi bir değişimin olup olmadığı, metin içerisinde de herhangi bir indirim sinyalinin verilip verilmeyeceğiydi.

1 Hafta Vadeli Politika Faiz Oranı 24,00%, Üst Bant Faiz Oranı 25,50 ve Alt Bant Faiz Oranı 22,50%’de herhangi değişim gerçekleştirmeyeceği beklentisi, TCMB tarafından desteklendi ve banka ilgili oranlarda bir değişikliğe gitmedi.

Metin tarafında iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemekle birlikte fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir vurgusu mevcuttur. Parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklemesi, yeni döneme ilişkin faiz indirimi beklentisini gündemde tutmaktadır. TCMB’ye ilişkin yeni dönemdeki ilk toplantı 25 Temmuz’dadır. Ancak bu zamana kadarki süreçte gerek makro gerekse politik açıdan önemli haber akışları mevcuttur. Bu sebeple de S400 başta olmak üzere Fed kararları, OPEC toplantısı, Türkiye’nin ABD, Rusya ve Avrupa ile olan ilişkilerindeki son durum, ayrıca kurun 6,00 psikolojik seviyesine göre vereceği olası reaksiyon, TCMB’nin faiz indirimi konusunda zaman ayarlaması yapmasına olanak tanıyabilir.

USDTRY, TCMB sonrasında kısa vadeli düşüş trendinin güncel üst noktası 5,8250 – 5,8600 bölgesi altındaki negatif görünümüne devam etmektedir.

TCMB sonrasında gözler ABD’den gelecek Çekirdek Enflasyon verisinde olacaktır. Fed’in 19 Haziran’daki toplantısı öncesinde TÜFE verisi fiyatlama davranışı, kur üzerinde de yakinen takip edilmelidir. Burada önemli bir hatırlatma yapacak olursak, Fed, tek bir veri setine göre faiz konusunda herhangi bir değişime gitmeyeceği için olumsuz Ortalama Saatlik Kazançlar ve Tarım Dışı İstihdam verisinden sonra TÜFE’den gelecek sonuca göre de karar mekanizmasında bir değişim oluşturmayacaktır. Ancak anlık fiyatlama davranışında değişimler izlenebilir. Piyasa görünümüne baktığımızda Çekirdek TÜFE tarafında aylık 0,2%, Yıllıkta ise 2,1% beklenti söz konusudur.

USDTRY kuru için teknik görünüm, kısa vadeli düşüş trendinin güncel üst noktası 5,8250 – 5,8600 bölgesi altında negatif seyrin devam etmesi şeklindedir. Bu düşünce ile 5,7450 ve 5,7050 desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Kur tarafında algının değişmesi ve tekrar pozitif bir görünümün ön plana çıkması içinse, Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri arasında ABD Doları karşısında gerçekleştireceği olası değer kaybı ile 5,8250 – 5,8600 bölgesini geçmesi gerekmektedir. Ancak bu şartla bir sonraki kritik bölge 5,9850 – 6,0100 bölgesine yaklaşmak isteyebilir.

Merkez faizlerde sabit kaldı, enflasyon konusunda daha iyimser…Enver Erkan 12.06.2019

Merkez Bankası, piyasa medyan tahminine uygun olarak bir haftalık repo faizinde değişime gitmedi. Politika açıklamasında, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği, parasal duruşun enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceği ifade edildi. Açıklamada, bununla birlikte fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiği belirtildi.

Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesinin yanı sıra, politika metnindeki değişiklikleri yorumlamak metnin altında piyasa verilen mesajların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Çok fazla güvercin diyebileceğimiz detay yok, buna karşılık enflasyon ile alakalı varsayımların eski göre daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası’nın politika metninde öne çıkan satır başlarına bakacak olursak;

Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir.

Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Hatırlayacağımız üzere, Nisan metninde Merkez Bankası enflasyon ve sıkı para politikası yönlendirmesinde daha nötr bir ifade kullanmıştı, ancak sonrasında Enflasyon Raporu konuşmasında Sn. Murat Çetinkaya bunun Merkez Bankası’nın gerekirse sıkılaştırma yapmayacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söylemişti. Bu metinde enflasyon ve sıkı para politikası ile alakalı yönlendirmede değişikliğin ne şekilde olduğuna baktığımızda; “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” şeklindeki ibarenin değiştiğini ve dezenflasyon sürecine / enflasyondaki düşüşe katkı vermek amacıyla sıkı duruşun korunduğu ifade edilmiş. Burada da yoğun şekilde önümüzdeki aylarda baz etkisiyle daha hızlı şekilde gerilemesi beklenen enflasyona işaret ediyor.

Aynı zamanda Nisan PPK’sında metinde yer alan “Gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir” ibaresi de metinden düştü. Gıda fiyatları son Mayıs ayı enflasyonunda aylık bazda gerilemeye işaret etti ve yaz aylarında gıdadaki seyrin biraz daha olumlu olması beklenebilir. Bu açıklamanın düşmesi de açıkçası enflasyondaki yapısal riskler konusunda Merkez Bankası’nın daha iyimser olduğunu göstermektedir.

Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın kendi açısından Temmuz PPK’sında faiz indirimi yapması için; TRY’de ekonomi dışı jeopolitik haber akışı, özellikle ABD ile ilişkiler üzerinden görülebilecek bir değersizleşme, kur şoku yaşanma ihtimali dışında şartların olgunlaşmakta olduğu yorumu yapılabilir. Enflasyonda işleyecek baz ile beraber ilerleyen aylarda sağlanacak düşüş, ekonomik aktiviteyi destekleme isteği ve küresel Merkez Bankaları’nın faiz indirme furyası Merkez Bankası’na, kurlarda enflasyon görünümü ve beklentilerini bozacak gelişmeler olmazsa faiz indirim döngüsü imkanı verecektir. Dolayısıyla, piyasa konsensüsü Temmuz ayı PPK’sında faiz indirimi olabileceğine işaret etmektedir. Belirttiğimiz fiyat istikrarını tehdit eden olay riskleri, TRY’de tahribat yaratmadan geride bırakılırsa Temmuz’da faiz indirimlerinin başlamasını bekleriz.

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Dolar endeksi, Fed’den faiz indirim beklentilerinin canlılığını korumasıyla birlikte mart ayından bu yana en düşük seviye olan 96,4 seviyesinden çok uzaklaşmıyor. Şu sıralar ise, 96,6 seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü beklentilerden zayıf açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından bugün de ABD enflasyon verisinin beklentileri karşılayamaması halinde dolardaki kısmi zayıflığın sürdüğünü görebiliriz. Dün ABD’de mayıs ayına ilişkin aylık ÜFE %0,1 ile beklentilerle uyumlu gelmesine karşın, yıllık bazda ÜFE %1,8 seviyesiyle beklentilerin altında kalarak Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Risk primi göstergemiz 5 yıllık CDS de 471 seviyesinde. Veri tarafında bugün yurtdışında ABD TÜFE ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmaları takip edilecekken, yurtiçinde ise TCMB’nin faiz kararı yakından izlenecek. TCMB’nin faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi genel olarak beklenmiyor. Son olarak kurda teknik seviyelere baktığımızda, 5,77 ara desteği ilk etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,68 seviyesi hedef olabilir. Diğer taraftan, yukarı yönlü hareketlerde, 50 günlük ortalamanın da geçtiği 5,90 seviyesinin geçilmesi halinde yukarıda 5,93 direnci gündeme gelebilir. Yakın direnç olarak 5,85 takip edilebilir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Menkul – Dolar Kuru Yorumu

Dolar/TL kurunda günün ikinci yarısında gelen alımlarla 5,80 üzerinde hareket başladı. Kurda gün içi hareket bandı 5,7600-5,8592 aralığında gerçekleşti. Son iki haftalık işlemlerde alçalan trendin etkisinde bulunan kurda 5,80 altında tepki alımları geldiğini izlemekteyiz. Kısa vadeli yönde 5,85 ara direnç olmak üzere, 22 günlük AO direnci 5,90 önemli noktaları oluşturmaktadır. Bu iki seviye üzerinde hareketin başlaması halinde ise trend direnci konumunda olan 6,00 seviyesi gündeme gelebilir. Kısa vadeli yönde 5,80-5,85 bandı dışındaki kapanışlar ve belirgin hareketler önemli hale gelmiştir. Yurtiçinde bugün TCMB faiz toplantısı ve Cuma günü cari işlemler verileri izlenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, PPK toplantısından politika faizinin %24 ile sabit tutulması beklenmektedir. Küresel piyasalarda ABD’de TÜFE verileri takip edilecek. Cuma günü ise Çin ve Japonya sanayi üretim ile ABD’de perakende satış verileri açıklanacak.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

TCMB Kararı Öncesi Yükselişe Geçti / 5.8500 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,46

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,05 azalışla 26.048 puan, S&P 500 Endeksi % 0,03 kayıpla 2.885 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,01 düşüşle 7.822 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Trump, Çin ile tamamlanamayan ticaret anlaşmasını Pekin yılın başında üzerinde müzakelere edilen şartlara geri dönmediği sürece şahsen beklemeye aldığını söyledi. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, “Şu an anlaşmayı bekleten benim. Çin ile ya mükemmel bir anlaşma yapacağız ya da hiçbir anlaşma yapmayacağız” dedi.

ABD Başkanı Trump, Fed faiz oranlarının gülünç parasal sıkılaştırmaya ek olarak çok yüksek olduğunu söyleyen Trump, euro ve diğer paraların ABD Doları karşısında devalüe olduğunu ve bu durumun ABD’yi dezavantajlı duruma soktuğunu ifade etti. Trump, ABD’de enflasyonun çok düşük olduğunu ve “bunun çok güzel bir şey olduğunu” belirtti.

ABD’de Üretici Fiyatları ikinci ayda da yükseldi. ÜFE 2019 Mayıs’ta % 0.1 arttı, ÜFE 2019 Nisan’da % 0.2 artmıştı. ÜFE 2019 Nisan’da yıllık % 2.2 artış sonrası 2019 Mayıs’ta % 1.8 arttı. Beklenti aylık % 0.1, yıllık % 2 artış olmasıydı. Gıda ve enerji hariç ÜFE % 0.2, yıllık da % 2.3 ile beklentiye paralel arttı. Üretici fiyatlarındaki istikrarlı artış Fed’in zayıf enflasyon görünümünün geçici olduğu görüşünü destekliyor.



Gün içerisinde küresel piyasalarda açıklanacak veriler ise,

ABD Piyasalarında

-TÜFE -Çekirdek TÜFE -Ham Petrol Stokları -Federal Bütçe Dengesi

Yurtiçi Piyasalarda

– Türkiye Geç Likidite Penceresi Oranı – Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı – Gecelik Borçlanma Faizi – Gecelik Faiz Oranları

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7900 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,7600 – 5,7400 – 5,7100 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,8300 – 5,8500 – 5,8800 dirençler olarak takip edilebilir.





Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

5,75-5,88 bandını ve kırılımını takip edeceğiz…

Dün 5,7540-5,8431 bandında hareket eden kurda kapanış 5,7977’den gerçekleşti. Bu sabah ise işlemler 5,82 civarında. Kurda bugün 5,75-5,88 bandını ve kırılımını takip etmeye devam edeceğiz. 5,95 yeniden kırılmadığı takdirde TL pozisyonlarının korunmasını önerirken TL’de güçlenmenin devamı için 5,75 aşağı kırılmalı. TCMB’nin bugünkü PPK toplantısında piyasa faiz indirimi beklemezse de dün TL’de yaşanan değer kaybı olası bir faiz indiriminin fiyatlandığını bize gösteriyor. Bu açıdan PPK kararı TL’nin hareketi için kritik önemde olacak. Faizde değişiklik olmadığı takdirde yeniden 5,75 test edilebilecekken, 5,75 altında 5,70-5,66 bandını görmemiz mümkün olabilecek.

Son Fiyat : 5,8198

Destekler : 5,7800-5,7500-5,7000

Dirençler : 5,8500-5,8700-5,9000





Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

5,95-6,15 bandını takip ediyoruz… Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden %0,1 BSMV uygulama kararı ile USD/TL’de işlemler 6,05’in üzerinde. Bankaların kendi aralarında ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında ve döviz kredisi ödemesinde kredi veren bankanın kredi alanlara kambiyo satışında ise BSMV %0 olacak. 5,95 üzerinde TL için teknik görünümü negatif olarak değerlendirmeye devam ederken 6,10 üzerinde 6,15 ardından 6,20-6,24 seviyeleri yeniden test edilebilir.

Son Fiyat : 6,0543

Destekler : 6,0300-6,0000-5,9500

Dirençler : 6,1000-6,1500-6,2000



Muammer Demir, Araştırma Uzmanı – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın ikinci işlem gününde, TL’de yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,7565-5,8419 bant aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükseliş isteği TL varlık fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, veri sonrasında global piyasalarda dolarda kısa süreli değer kazanımları yaşandığı görülüyor.

Bugün, Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ve ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun psikolojik seviyesi olan 5,8000 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 5,8800, 5,9240 ve 5,9500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,7200, 5,7000 ve 5,6600 destek seviyeleri izlenebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Dün sabah saatlerinde 5,75 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, dolar endeksindeki düşüş hareketinin durulması ve TL’de etkili olan negatif ayrışma ile birlikte yönünü yukarı çevirerek 5,84 seviyesi üzerine çıktı. Söz konusu negatif ayrışmanın bu sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz, zira gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hâkimken TL’nin yine en kötü performans sergileyen para birimi olduğu görülüyor. USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,80 seviyesi civarında seyrediyor. Bununla birlikte, kurun kısa vadede 5,70 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş trendinin sınır çizgisinde hareket etmekte.

Teknik göstergeler ise yükseliş eğiliminin devam edebileceğini işaret ediyor. Bu noktada kurun trend sınırındaki seyrini yakından takip edeceğiz. Trendin (5,81 – 5,82 bandı) yukarı yönlü kırılması durumunda kurda 5,85 seviyesi üzerine bir yükseliş hareketi görülebilir. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 5,91 – 5,93 bandının yukarı yönlü aşılması durumunda da yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini belirtmekte fayda var. Bugün yurt içi piyasalarda PPK kararı takip edilecek. PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde (%24) herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Yurt dışı piyasalarda ise ABD’den gelecek olan ÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar/TL 6,00’ın üzerinde kalma eğiliminde

Dolar/TL 6 seviyesinin üzerinde dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken ABD ile ilişkiler, Hazine’nin yoğun ihale gündemi, sanayi üretimi verileri ve yerel seçimlerin tekrarı kararının ardından siyasi gündem piyasalarda takip edildi. Önceki gün 6.13 seviyesinden dönen kur gece saatlerinde ABD ile Türkiye arasında tansiyonun azalabileceğine yönelik bazı haberlerle 6.07’li seviyelere kadar geriledi ancak bu seviyeler de kalıcı olmadı. Dolar/TL dün yeniden 6.11 seviyesini test etti. Arından 6.08 seviyesine gerileyen kur, sanayi üretiminin beklenenden iyi gelmesiyle düşüşünü hızlandırdı ve 6.02 seviyelerine doğru çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 23,88 ve bileşik faiz yüzde 25,31 oldu.

Dolar/TL 2018 yılında tarihi zirve seviyesi olan 7,20 seviyesini görmesinin ardından düzeltme safhasına geçerek orta vadede 5,13 destek seviyesini görmesiyle tepki yükselişi eğilimine girerek 5,80-6,20 aralığında sınırlı yukarı yönlü yükselişini devam ettiği görülmekte. Dolar/TL’de 50 günlük HO 5,40 seviyesinde bulunuyor, bu seviyenin altındaki hareketler aşağı yönlü eğilimi arttırabilir, üstündeki fiyat oluşumlarının ise kademeli olarak 6,00-6,20 eğilimini arttırabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 6,00 seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken, 6,12 seviyesi ise direnç olarak izlenmekte.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… Yurtiçinde PPK, ABD’de Enflasyon Bekleniyor… Küresel piyasalarda FED’in faiz indirme ihtimalinin fiyatlanmasıyla zayıflayan Dolar endeksinde dün ABD ÜFE verisinin aylık bazda beklentilere paralel olarak açıklanmasıyla bir miktar tepki yükselişi görülse de 96.6 seviyesinden yatay seyrine devam etmekte. TL tarafında ise TCMB PPK toplantısı öncesi TL varlıklarında negatif fiyatlamalar görülürken USDTRY paritesi yeniden 5.80 üzerinde seyretmekte. Bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısında, enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmadan faiz konusunda erken adım atmak TL varlıklardaki istikrarı negatif biçimde baskılayacaktır. Bu sebeple TCMB’nin bu toplantısı için faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerinin ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. ABD tarafında ise bugün enflasyon rakamı açıklanacak olup, FED’in faiz indirme beklentilerinin fiyatlandığı ortamda verinin görünümü önem arz etmektedir. Yoğun makro veri akışıyla bugün parite üzerinde yüksek volatilite gözlemlenebilir.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY: Dünü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 5.81 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 5.8688 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 5.7262 ve 5.6992 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir. Bugünkü yön tayininde öğleden sonraki TCMB kararları etkili olacaktır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

TL dün gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izleyerek dolar karşısında kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Rusya’dan yapılacak S-400 füze alımı ve buna bağlı olarak ABD – Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik gelen haber akışı TL’deki volatiliteyi artırırken, yurt içi olumsuz veri akışı da TL üzerinde baskı oluşturuyor. Bunların yanı sıra, Çin’in ABD’nin vergi hamlesine misilleme ile karşılık vermesi ve ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanmaya başlaması ile birlikte küresel risk iştahındaki bozulmanın da arttığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile birlikte dün gün içerisinde 5,98 – 6,08 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen USDTRY, bu sabah saatlerinde 6,05’li seviyelerden işlem görüyor. Küresel bazda zayıflamaya devam eden risk iştahı ve TL varlıklarındaki negatif ayrışma, kurdaki geri çekilmelerin kalıcı olmasına engel olmakta. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakimken, TL’nin dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görmekteyiz.

Bu noktada kurun, önemli bir teknik destek bölgesi olan 5,98 – 6 bandı üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. Bugün yurt içi piyasalarda Şubat dönemi işgücü istatistikleri ve Nisan Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı ve ABD’den gelecek olan Nisan Ayı Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL hassas ve temkinli

USDTL kurunda oynaklık sürüyor. Kur 6.00 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Türkiye ile ilgili şimdilik yeni bir haber akışı bulunmuyor. Ancak risk algısı hala yüksek ve belirsizlikler devam ediyor. Dışarıda da, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk iştahını zayıflattığı için bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını da rahatsız ediyor dolayısıyla USDTL kurunda da geri çekilmeleri sınırlı bırakıyor. Bugün Türkiye’den işsizlik oranı ve ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Ancak verilerin etkisi USDTL kuru üzerinde sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 14 günlük ortalama 6.0340 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zayıf kalabilir. Kur için yukarıda kritik direnç noktaları 6.22-6.25 bölgesine denk geliyor. Bu dirençlerin üzerinde kuru görmediğimiz sürece yükselişinde kuvvetlenmesini beklemeyebiliriz. Dolayısıyla bu tablo karşısında kuru bir süre 6.00-6.25 aralığında izleyebiliriz.

Dirençler: 6.00 / 6.05 / 6.15

Destekler: 6.03 / 6.00 / 5.95

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar/TL kuru dün 5,7540 ve 5,8431 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7977 seviyesinden tamamladı. Mayıs ayının son haftası itibariyle pozitif bir görünüm sergileyen Türk varlıklarının öğleden sonra benzerlerine göre negatif ayrışması güne sakin bir seyirle başlayan Dolar/TL kurunun değer kaybetmesine neden oldu. Gün içinde Fitch’den gelen açıklamalar takip edilirken açıklamaların ardından Türk varlıklarında bir miktar değer kaybı izledik. Bugün saat 14:00’de açıklanacak TCMB faiz kararı yakından takip edilecek. Yurtdışında ise ABD mayıs ayı enflasyon verisi izlenecek. Sabah 08:45 itibariyle kur 5,81 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,76’nın altında 5,71 ve 5,66 bölgesi destek olarak, yukarıda ise 5,85-5,89 ve 5,93 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Gözler TCMB’nin Kararında Olacak

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü hareketlenmeler ile dikkatleri üzerine çeken USDTRY paritesi 5.66 seviyelerini görmüştü. Bu seviyelerde uzun süre tutunamayan parite yukarı yönlü hareketlenmişti. Dün akşamı 5.79 seviyelerinde kapayan paritede gözler gün içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Bilindiği gibi yılın ilk aylarında enflasyonun düşebileceği beklentileri ile birlikte TCMB’nin Haziran ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri oluşmuştu. Fakat yıl içerisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu beklentilerden piyasalar uzaklaştı. Bugün saat 14:00’da açıklanacak olan kararda genel olarak beklentiler faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Karar ile birlikte piyasalar karar metninden ipuçları çıkarmaya çalışacaklar. Yurtiçinde bu veri ardından gözler Amerika’ya çevrilecek. TSİ 15.30’da gelecek olan Tüfe verisi volatilitenin sürmesine etki edecektir. Ekonomik veri anlamında yoğun bir gündem beklenirken, siyasi kanattan gelebilecek açıklamalar her zaman piyasaların radarında olmaya devam ediyor.