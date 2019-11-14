Bir dolar kaç TL? 14 Kasım Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 14 Kasım Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Kasım Perşembe güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Piyasalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere odaklanırken dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Görüşmenin piyasanın beklediği olumlu hava içinde geçmesi dolar/TL'de kayda değer bir hareket olmasını önledi.

14 Kasım 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Görüşmeye odaklanan piyasalar ayrıca küresel piyasalardaki gelişmeleri de izliyor. Son olarak Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Pazar günü CBS televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD’de hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından “kurtulmaz ise” ABD’nin Türkiye’ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.

ABD’ye önceki gün hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti. İki liderin dünkü görüşmesi yapıcı bir hava içinde geçti. Erdoğan uygun koşullarla teklif verilirse Türkiye’nin Patriot füze sistemi alabileceğini söylerken Trump Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli bir müttefik olduğunu toplantı içerisinde defalarca tekrarladı.

Dolar/TL saat 07.15 itibarıyla 5.7676/5.7692 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

EURO TL NE KADAR?

Euro ise aynı saatlerde 6,3477 lira alış fiyatı, 6,3514 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 14 Kasım Perşembe

ABD ile ilişkilerde, önceki yönetimden kalma problemlerin yanı sıra bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen “Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık” diyen Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de “enine boyuna” konuşacaklarını belirtmişti.

Küresel piyasalarda ise Trump’ın azli konusundaki gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Risk iştahı ise, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin duraksadığı ve Hong Kong’daki artan karışıklıkla ilgili endişelerin riskli varlıklara yönelik talebi azaltmasıyla geriledi.

İş Yatırım Hazine bölümünden Burak Seçkin, kuponsuz tahvil ile eurotahvil ihracının da Hazine’ye destek sağladığını söyleyerek, “Hazine Kasım ayında piyasanın beklentisinin üzerinde yüklü bir borçlanma gerçekleştirdi. Aralık’ta nispeten az ama Ocak’ta 25 milyar TL gibi yüksek bir rakam olmak üzere gelecek aylardaki yüklü borçlanmalar ve PPK öncesi Hazine elini rahatlatmak üzere önden yüklemeli borçlanma gerçekleştirdi” dedi.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 14 Kasım 2019

14.11.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Yeni haftaya yurtiçinden gelen enflasyon verisi ile başlayan USDTRY paritesi verinin beklentileri karşılaması ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti. Öyle ki bu hareketlenmeler ile 5.68 seviyelerini gören parite buralarda uzun süre tutunamadı ve kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününde yurtiçinden önemli veri akışı bulunmuyor. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri takip edildi. Buna göre TCMB toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 292 milyon dolar arttı ve 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri ise 230 milyon dolar azalarak 78.3 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 25 Ekim tarihinde 78 milyar 504 milyon dolar seviyesindeydi. Önümüzdeki hafta 13 Kasım’da Erdoğan ile Trump’ın Amerika’da görüşeceği kesinleşti. Bu sebeple önümüzdeki hafta bu görüşme öncesi ve sonrası yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilecek. Tüm bunlar ışığında haftanın son işlem gününde USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.76917 – 5.79179 – 5.80896 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 5.74179 – 5.71618 – 5.69362 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Yurt içi tarafta 13 Kasım’daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye dair belirsizlik ortadan kalktı. Ve görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye ile olan sınırlarından, bölgede güvenliğin sağlanması gibi bir çok konudan bahsettiklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray’a gelecek olmasından dolayı memnun olduğunun altını çizmesi önemliydi. Bu gelişmelerle birlikte TL varlıklarında bir miktar toparlanma görüldü.

Bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye yönelik açıklamaları piyasa monitörlerinin yakın takibindeydi. Bakan Albayrak; Enflasyonla beraber faizdeki düşüşü de önümüzdeki aylarda görmeye devam edeceğimizi ve enflasyonla mücadele en ufak bir gevşemeye asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca Albayrak; 15 Aylık olağanüstü dönemi tahminlerden daha az hasarla atlatıldığını ifade ederken 3. Çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin toparlanma eğiminin güçlendiğini, yılı pozitif büyüme ile kapatacağımızın altını çizdi. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu’nda ise; Türkiye’nin büyüme tahminin 2019 yılı için yüzde -2.3’ten yüzde 0.3’e yükselmesi ve 2020 yılı için 3.1 tahminine yer verdi. Yurt içi tarafta haftanın son işlem gününde önemli bir veri akışı bulunmazken, siyasi ve jeopolitik risk unsurlarına dair gelişmeler fiyatlamaların seyri açısından yakın takibimizde olacaktır.

Siyasi tarafta yaşanan pozitif gelişmelerin yanı sıra Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomi görünümü hakkında açıklamaları TL varlıkları üzerinde kısmen pozitif etki yaratırken kur tarafında sınırlı tepki satışları görüldü. Haftanın son işlem gününe 5.75 seviyelerinden başlangıç yapan kur da aşağı yönlü ataklar için 5.7225, 5.7000, 5.6400 ve 5.6000 destek noktaları takip edilebilir. Şayet oluşabilecek yukarı yönlü ataklarla birlikte tekrar 5.7850, 5.8225, 5.8500 ve 5.8875 seviyeleri karşımıza çıkabilir.