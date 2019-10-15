Bir dolar kaç TL? 15 Ekim Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 15 Ekim Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,89 seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

15 Ekim Salı DOLAR KURU 5,89

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 15 Ekim Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

15 EkimSalı 5,89 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 15 Ekim 2019

15.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Türkiye’nin Suriye’de terörist koridorunu temizlemek ve bölgeye huzur ve barışı getirmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. En dikkat çeken açıklamalar ise Amerika kanadından geliyor. Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin CNBC Television’a açıklamalarda bulundu. Mnuchin; Bu harekata ilişkin ciddi yaptırımlar uygulamak için hala zaman olduğunu, Trump’ın karar verdiği zaman harekete geçeceklerini belirtti. Bununla birlikte Donald Trump ise Türkiye’ye ‘büyük yaptırımlar’ geleceğini, kısa süre içerisinde Türkiye’ye yönelik yaptırım içeren kararname imzalayacağını belirtti. Ek olarak sabah saatlerinde Beyaz saray 3 Bakan ve 2 Bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Trump’ın ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’deki bazı kurum ve kişilere yaptırım getirmeleri için yetki veren başkanlık kararnamesini imzaladığı belirtildi. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan çeyreklik işsizlik ortalaması ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde 5.94022 – 5.98946 – 6.043494 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.90420 – 5.85010 – 5.79870 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.



Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzey bölgesinde başlatmış olduğu operasyon sonrası birçok ülke liderinden geri adım atılmasına dair çağrı yapılmasına rağmen yetkililerimizin bu konudaki istekli duruşu dikkatleri çekmekte. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımın büyük ölçekte ve sert olacağına dair açıklamalarına Senatörlerden ve Temsilciler Meclisi’nden de destek gelince bölgede endişeler epey yükselmiş durumda. Bu bağlamda kur fiyatlamaları açısından yukarı yönlü hareketlilik devam etmekte. Bunların dışında geçtiğimiz gün yurt içi tarafta açıklanan Sanayi Üretimi datası aylık bazda yüzde 2.8, yıllık bazda ise 3.6 daralma görüldü. Yeni günde yurt içi tarafta takip edeceğimiz Perakende Satışlar, İşsizlik Ortalaması, Bütçe Dengesi verilerinin yanı sıra yine jeopolitik ve siyasi risk unsurları kur fiyatlamaların seyri açısından yakın takibimizde olacaktır.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.9340, 5.9500, 5.9750, 6.0225, 6.0670

Destekler: 5.9000, 5.8770, 5.8500, 5.8230, 5.8000



15.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Geçen hafta %3,1 oranında değer kaybeden TL, emsallerinden belirgin bir şekilde negatif ayrıştı. Suriye konusu gündemin ilk maddesi olmaya devam ederken, hafta sonu da yoğun haber akışı takip edilmeye devam edildi. TL’de ise zayıflık haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, kur 5,90 seviyesinin üzerinde. Haftanın son iki işlem gününde direnç yapılan 5,90’nın kırılması 5,95’in hedeflenmesiyle sonuçlanabilir. Yakın destek 5,88 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5,95 hedefte kalmaya devam edebilir. Yurtdışına baktığımızda, ABD – Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik haber akışıyla birlikte bu sabah risk iştahı pozitif seyrediyor. Yapılan kısmi anlaşmayla, ABD, ilk aşama olarak bu hafta uygulamaya gireceği belirtilen ek gümrük vergilerini uygulamayacak. Çin ise genişletilmiş tarımsal ürün alımı yapacak. Bu sabah Çin’den zayıf gelen makro verilere karşın ticaret görüşmelerindeki kısmi anlaşmanın fiyatlamalarda baskın geldiğini izliyoruz. Çin Yuan’ı da %0,4’e yakın değer kazanıyor. Diğer yandan, ticaret gelişmeleriyle ilgili olumlu haber akışıyla birlikte Fed’den faiz indirim ihtimali bir miktar düşse de, halen %70 gibi yüksek seviyede bulunuyor. Bu gelişmeler kapsamında, kurdaki olası yükselişin sürmesi durumunda 5,95 direncinden tepki görülebilir. Veri tarafında, bu sabah yurtiçinde ağustos ayı sanayi üretim verisi takip edildi. Buna göre ağustos ayında sanayi üretimi aylık %2,8, yıllık ise %3,6 oranında düşüş gösterdi.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

DolarTL Yükselişe Geçti / 5.9100 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,75



ABD, Çin’den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Çin ABD’den 40-50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edecek. ABD Başkanı Donald Trump bunun ‘büyük vatansever çiftçiler’ için yapılan ABD tarihinin en büyük anlaşması olduğunu belirtti.

ABD’de Tüketici Güveni gelirlerdeki artışla beklenmedik biçimde yükseldi. Cari koşullar endeksi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Michigan Üniversitesi tüketici güveni Ekim’de Eylül’deki 93.2 seviyesinden 96’ya yükseldi. Beklenti endeksin 92 değerini almasıydı. Beklenti endeksi 84.8’a çıkarken cari koşullar endeksi 113.4’e yükseldi. 5 yıllık enflasyon beklentisi % 2.4’ten % 2.2’ye, 12 aylık enflasyon beklentisi ise % 2.8’den % 2.5’e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada “Çin ile ticaret görüşmelerinde iyi şeyler oluyor. Bugün Çin Başbakan Yardımcısı ile görüşeceğim. Yakın geçmişte olduğundan daha iyi duygular hissediyorum. Herkes kayda değer şeyler olduğunu görmek istiyor” dedi.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,8600 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,8300 – 5,8100 – 5,7900 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,8900 – 5,9100 – 5.9400 dirençler olarak takip edilebilir.



Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru cuma günü 5,8233 ve 5,8997 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,8856 seviyesinden tamamladı. TL varlıklarında perşembe günü başlayan tepki hareketlerinin zayıf dolar endeksine karşın sınırlı kalması haftanın son gününde Dolar/TL kurunun yukarı yönlü eğilimini sürdürmesini sağladı. Yurtdışında ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit’e yönelik iyimserlik küresel dolar endeksini aşağıya çekti. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi rakamı ve harekâta ilişkin gelişmeler yakından izlenecek olup ABD piyasaları kapalı olacaktır. Dolar/TL kuru sabah 08:41 itibariyle 5,89 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,90 noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,92 ve 5,98 takip edilecektir. Aşağıda ise 5,87’nin altında 5,85 ve 5,82 noktaları önem kazanacaktır.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Geçtiğimiz haftaya 5,70 üzerinde başlayan dolar TL kuru, hafta genelinde yükselişini sürdürdü. Haftanın son iki işlem gününde 5,90 direncine kadar yükseliş yaşan kurda Cuma günü 5,88‘den kapatıldı. Artan jeopolitik riskler ile yönünü yukarı çeviren kurda hafta ortasında Türkiye’nin Suriye’ye Barış Pınarı Harekâtı başlatması yükseliş ivmesi arttı. Öte yandan ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisine yaptırımlar getirebileceğini açıklaması, Avrupa tarafında ise Fransa ve İngiltere’nin öncülüğünde NATO’dan operasyonun hemen sonlandırılması uyarısı gelmesi ile kurda tansiyon arttığını izledik. Yeni haftada harekât ile ilgili gelişmeler kurun yönünde etkili olmaya devam edebilir. Yeni haftada 5,85 seviyesi üzerinde güç kazancının sürmesi halinde 6,00 -6,08 dirençleri test edilebilir. Kurda Mayıs ayından gelen alçalan trendin üzerinde dört işlem gününde kalınması ve MACD’nin sıfır çizgisi üzerinde alım konumunu artırması nedeniyle yukarı yönde dalgalanmalar 5,85- 5,82 bandı kırılmadığı sürece devam edebilir. Veri gündeminde bugün Euro Bölgesi Eylül ayı Sanayi Üretimi izlenecek. Yurtiçinde ise büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Ağustos ayı verileri takip edilecek.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… Gün İçindeki İşlemlerle Birlikte Yükseldi… ABD Başkanı Trump’ın Suriye konusunda Türkiye’ye sunduğu seçenekler ve senatonun yaptırımlar konusundaki tutumu TL üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. TL’nin jeopolitik gelişmelere olan hassasiyeti devam ediyor. Suriye sınırında yürütülen operasyon ABD ve Türkiye ilişkilerine dolayısıyla TL varlıkların fiyatlamasına yön vermeye devam edecek. Yeni haftanın ilk işlem gününde 5.90 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.83% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.9000 ve 5.9400’de, destek seviyeleri ise 5.8600 ve 5.8200’de bulunmaktadır.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

5,85’in üzerinde TL’nin görünümü negatif… Çavuşoğlu’nun operasyonun boyutunun 30 km ile sınırlı kalacağını belirtmesi ile Trump’ın Türkiye ile Kürtler arasında görüşmeler için aracılık edebileceğine ilişkin açıklaması sonrasında 5,81’e kadar gerileyen kurda Cuma günkü kapanış 5,8760’dan gerçekleşti. Geçen hafta 5,90’ı test eden ancak kıramayan USD/TL’de bu sabah ABD’den devam eden yaptırım tehdidi ile 5,90 üzerinde hareketler görüyoruz. 5,90 üzerine yerleşmede 5,93-5,95 riski oluşabilecekken TL’de değerlenme için 5,85 altına gerileme görmeliyiz. TL’nin görünümünü 5,85 üzerinde negatif olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

Son Fiyat : 5,9054

Destekler : 5,8900-5,8700-5,8500

Dirençler : 5,9100-5,9300-5,9500

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

ABD’den Türkiye’ye ilişkin gelen tartışmalı açıklamalar ve ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişeli havanın varlığını koruyor olması, TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü sürdürmesine neden oluyor. Bununla birlikte, artan jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte Türk lirası, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ediyor. TL’deki satıcılı görünüm ile birlikte Asya seansında 5,90 seviyesini test eden USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,8950 seviyesinden işlem görüyor. ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin varlığını koruması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı ifadeleri ile birlikte TL varlıklarına yönelik negatif risk algısının da sürmekte olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, mevcut yüksek volatilite ortamında USDTRY paritesinde de işlem aralığının büyük ölçüde artmış olduğu görülüyor.

Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz haftaki bültenlerimizde belirtmiş olduğumuz üzere, kurdaki yukarı yönlü hareketin hızlanması durumunda, Mayıs – Ağustos ayları arasında yaşanan düşüş hareketinin %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 5,9380 – 5,94 bandını yakından izliyor olacağız. Bugün yurt içi piyasalarda Ağustos ayı Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. ABD’de ise resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Gün içerisinde Euro Bölgesinden gelecek olan Ağustos ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Geçtiğimiz hafta yurt içinde artan jeopolitik risklerle beraber Eylül başından bu yana en yüksek seviye olan 5.90’ın üzerine çıkan kur 5.8865 sınırından kapanışını gerçekleştirdi. Yeni haftanın ilk işlem gününde kurun 5.89 üzerinde tutunması halinde 5.95’den sonra 6.05 direnci karşımıza çıkabilir. 5.89 aşağısındaki olası geri çekilmelerde ise 5.8250 ve 5.7850 destekleri takip edilebilir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL için kritik süreç

USDTL için harekât izleniyor. Kritik günlerdeyiz. Hafta sonu ABD’den gelen açıklamalar piyasalar açısından olumlu algılanmıyor. ABD Başkanı D. Trump konuşmasında, Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle Türkiye’ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda görüştüklerini belirtti. Hazinenin uygulamaya hazır olduğunu, ek yasal düzenlemeler de yapılabilir ifadesinde bulundu. Bu konuda büyük bir görüş birliği olduğunu ve Türkiye’nin yapmalarını istediklerinin altını çizdi. ABD’den yaptırım ile ilgili bu gelişmeler TL üzerinde baskı kurduğu için kurda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Bundan sonraki süreçte harekatın nasıl seyredeceği ve ABD ile Türkiye arasındaki söylemler önemli olacaktır. Bugün için haber akışlarının yanında Türkiye sanayi üretimi rakamları izlenecek.

Teknik Analiz: USDTL kurunda kritik seviyelerdeyiz. Kur 5.90 direncine yaklaştı. Bu direncin üzerine doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda yukarı yönlü eğilimi sürebilir. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Buna karşın, zaman zaman geri çekilmelerle karşılaşılsa bile çok güçlü olmasını beklemeyebiliriz. Rahatlatıcı haber akışları gelene kadar kurda aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Geri çekilmelerde, 5.85 ve 5.84 bölgeleri takip edilebilir.

Dirençler: 5.90 / 5.92 / 5.95

Destekler: 5.85 / 5.84 / 5.78

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın son işlem gününde yurtiçinde zayıf veri akışı devam ederken, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın 3 gününde de Türk varlıkları üzerindeki baskının devam ettiği görülürken, ABD’de açıklanan Ekim ayı Michingan Tüketici Güveni verisinin beklentilerin üzerinde 96 olarak açıklanmasının Dolar üzerinde sınırlı etkileri gözlendi. Gün içerisinde, ABD ve Çin arasında 18 aydır süren ticaret müzakerelerinde daha geniş bir anlaşmaya zemin hazırlayacak kısmi bir anlaşmaya varıldığı haberleri ve Jeo-politik belirsizlikten dolayı Türk Lirasında değer kayıpları gözlendi. Gün sonunda, 5,90-5,82 seviyeleri arasında hareket eden Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki kazançlarını haftanın ilk işlem gününe hızlandırdığı görüldü. Bugün, Türkiye Sanayi Üretimi verisi takip edilecektir.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar’ın 5,88 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise 5,91, 5,93 ve 5,96 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 5,84, 5,82 ve 5,79 destek seviyeleri takip edilebilir.



Dolar Kurunda Panik Yok, Yükselişler Sınırlı Kalıyor

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda olası yaptırımlar, ABD’nin stratejisi ve bunların dolar kuruna etkisini inceledim. Dolar ne olur? Dolar ne kadar çıkabilir? Nerede dirençle karşılaşır? Bu sorulara da teknik analizle cevap vermeye çalıştım. Videoda değindiğim konu ve ilgili makale: ABD’nin Afganistan ve Irak Savaşlarının Maliyeti