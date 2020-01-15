Bir dolar kaç TL? 16 Ocak Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 16 Ocak Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ocak Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

ABD-İran gerginliğini geride bırakan piyasalar yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor. Dolar güne 5.90'ın altında başlarken uzmanların bir kısmı yarın faiz indirilmesini bir kısmı da faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor.

16 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı, ABD-Çin ticaret anlaşmasının detayları izlenecek. Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü yüzde 0.98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5,88 seviyesinden başladı.

Dolar, düne göre %0.06 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 5.8829 TL, Dolar satış kuru 5.8868 TL’dir.

Hazine dün 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilin (FRN) yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhaleler yılın ilk ayları olması ve itfaların yüklü olması nedeniyle yakından izlendi.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, “Piyasadan 8.4 milyar TL borçlanma yapıldı. Talep güçlü geldi. Bu ay piyasadan 10.7 milyar borçlanma öngörülüyordu. Hedeflerin %80’i ilk 2 ihaleden tamamlanmış oldu. Zaten değişim ihaleleri nedeniyle hedef 10 milyar TL düşürülmüştü” dedi ve ekledi:

“Bu ay 3 ihale ve bir kira sertifikası ihracı daha var. Önümüzdeki aylarda da itfa ve borçlanma oldukça yoğun bu nedenle talep varken Hazine’nin tahminlerinin oldukça üzerinde borçlanma ile Ocak ayını tamamlamasını, bunu önümüzdeki aylar için önden yüklemeli borçlanma yapmak adına gerçekleştirmesini bekleriz.”

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5313 TL, satışta 6.5381 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 13.01.2020 tarihiyle saat 08:18'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5381 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5381 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 16 Ocak 2020

Dolar, düne göre %0.06 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 5.8829 TL, Dolar satış kuru 5.8868 TL’dir.

TCMB’NİN PPK KARARI YANI SIRA YILIN İLK MESAJLARI BEKLENİYOR

Dün bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bence bu ortamda faiz inmez ise şaşırtıcı olur” demişti. Aynı bankacı, “PPK ve ardından enflasyon raporunda para politikasına 2020 için yön verecek mesajlar duyabiliriz” sözleriyle hem PPK hem de ay sonundaki yılın ilk enflasyon raporunun önemine dikkat çekmişlerdi.

Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette TCMB’nin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizine ilişkin tahminler 100 baz puan indirim ve faizlerin sabit tutulacağı yönünde iki grupta yoğunlaşıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 16 Ocak 2020

16.01.2020 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

TL varlıkları geçtiğimiz süre zarfında siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. TEknik olarak 5.90-5.95 bandının uzun süredir takip edilmesinin ardından hafta başından bu yana bu bandın üzerinde sınır hareketlilikler meydana gelmekte. 5.9500 üzerine kalındığı sürece 6.00 psikolojik seviyesi takip edilecekken buranın geçilmesi halinde 6.10 seviyeleri gündeme gelebilir. Kur fiyatlamalarında görülebilecek geri çekilmelerde ise 5.90 ana destek seviyesi fiyatlamların seyri açısından önemli olacaktır.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinden gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmiş ve TL üzerinde bir miktar baskı oluşturmuştu. Bununla birlikte ABD ile İran arasında gerilimin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, bu baskıdan TL’de nasibini aldı. Bu gelişmeler ile birlikte yeni haftaya 5.97 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Diğer yandan TSK’nın Libya’ya asker göndereceği konusu da TL üzerindeki fiyatlamalara etki ediyor. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Bununla birlikte Amerika kanadından TSİ 16:15’te gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi paritede hareketliliği artırabilecek haber akışı olarak öne çıkabilir. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.98790 – 6.02255 – 6.04787 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.95777 – 5.92961 – 5.90865 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.