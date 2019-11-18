.Bir dolar kaç TL? 18 Kasım Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 18 Kasım Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Kasım Pazartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yakından izlenen görüşmesinin ardından genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne 5.75 seviyesinin hemen altında başladı.

18 Kasım 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Piyasada yakından izlenen Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik olarak analistler görüşmelerin dostane bir ortamda geçtiğini ve genel çerçevede olumlu olduğunu ancak S-400, yaptırımlar, Halkbank gibi konularda net mesajların verilmemesi nedeniyle görüşmelerin piyasada ilk etapta nötr bir etki yarattığını belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar bu ana konularda ABD tarafından atılacak adımları izleyecek.

Dolar/TL bugün saat 07.25 itibarıyla 5.7489- 5.7499 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İşte Merkez’in yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası kasım ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Ankete göre dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6.0473 TL iken bu anket döneminde 5.9055 TL'ye geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2019 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,82’ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 0,93’ten yüzde 0,72’ye indi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 12,69’dan kasımda yüzde 12,18’e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 11,18’den yüzde 10,46’ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,76’dan yüzde 9,16’ya geriledi.

EURO TL NE KADAR?

Kasım ayına 6,39 lira ile başlayan Euro kuru, 13/11/2019 tarihinde 6,3191 lira ile son bir ayın en düşük, 21/10/2019 tarihinde ise 6,5335 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-0,56 değişim gösteren Euro kuru şu an 6,3520 liradan işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 18 Kasım Pazartesi

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, Aralık PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskının sürmesi ve dolar/TL’nin bir süredir yerleştiği 5.70-5.80 bant hareketini koruması bekleniyor.

Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istedi.

MERKEZ’İN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473’ten 5,9055’e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097’den 6,3239’a düştü.

Bir önceki anket döneminde eksi 852,2 milyon dolar olan olan yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi, bu dönemde 585,8 milyon dolar cari fazla şeklinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde eksi 12,8 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi de bu anket döneminde eksi 13,3 milyar dolar oldu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14 OLDU

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,09’dan yüzde 0,3’e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86’dan yüzde 13,83’e indi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 18 Kasım 2019

18.11.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Çarşamba günü Erdoğan ile Trump’ın Amerika’da gerçekleştirdiği görüşme parite için önemli konuların başındaydı. Beklenildiği gibi iki liderin arasında gerçekleşen görüşme sonrası yapılan ılımlı adımlar piyasalardaki gerginlikleri bir miktar azalttı. USDTRY paritesi dalgalı bir seyir izlerken yaklaşık olarak 3 haftalık sürede 5.80 seviyesinin altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Dün Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody’s’in Küresel Makro Görünüm 2020-2021 raporu takip edildi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri arttı. Ek olarak raporda küresel ekonominin resesyone girmesinin beklenmediği belirtildi. Diğer yandan TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporu yayınlandı. Raporda merkez bankasının brüt döviz rezervlerinin geçtiğimiz hafta 2.84 milyar dolar düşerek 75.4 milyar dolara indiği görüldü. Gün içerisinde sabah saatlerinde yurtiçinden Perakende Satışlar ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verileri takip edilecek. Gelen veriler ile TL kanadında volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.75984 – 5.78117 – 5.80896 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 5.73371 – 5.71548 – 5.68750 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında Çarşamba günü düzenlenen Erdoğan-Trump zirvesi sonrası piyasalar beklediği yanıtları alamazken fiyatlamalarda sınır kaldı. Özellikle Beyaz Saray’ın, S-400 konusunda Rusya ile ortaklığın son verilmemesi halinde yaptırımların masada olduğuna yönelik söylemleri riskleri canlı tuttu. Teknik olarak, 5.74 seviyelerinde dengelenme söz konusu iken aşağı yönlü atakların derinleşmesi için 5.70 önemli destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Buranın kırılması halinde, 5.6500, 5.6000 ve 5.5750 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak kur tarafında yaşanacak yukarı yönlü ataklar için 5.7850, 5.8225 ve 5.8500 direnç noktaları takip edilebilir.