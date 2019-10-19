Bir dolar kaç TL? 19 Ekim Cumartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 19 Ekim Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ekim Cumartesi güncel döviz kuru…



DOLAR NE KADAR?

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 5,79'da yer alıyor.

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dolar dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti.

19 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL saat 07:47’de 5.8114/5.8156 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor

EURO TL NE KADAR?

Euro/TL ise 6,47 seviyelerinde yer alıyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 19 Ekim Cumartesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “ABD ve Türkiye, Suriye'de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı'nı durduracak” dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti.

Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi. Türkiye-ABD, anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımladı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 19 Ekim 2019

19.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Analizi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara verileceğini ama bunun bir ateşkes olmadığını belirtti. Ateşkesin ancak iki meşru taraf arasında yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara verildiğini belirtti. Bu açıklamaların ardından Türk lirası dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kazandı ve USDTRY paritesi 5,9315 seviyesinden 5,8108 seviyesine gerileyerek yaklaşık son 10 günün en düşük seviyesine indi. USDTRY paritesinin 5,9350 – 5,94 bandına kadar yükselmesini beklediğimizi, ancak bu aralığın önemli bir direnç teşkil etmesi nedeniyle kurda bu bant yakınlardan aşağı yönlü bir düzeltme hareketini oluşabileceğini bültenlerimizde sıklıkla ifade ediyorduk. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, 5,9350 – 5,94 bandından (Mayıs – Ağustos ayları arasında yaşanan düşüş hareketinin %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi) beklediğimiz geri çekilmeyi gerçekleştiren USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,8045 seviyesinden işlem görüyor.

Bu noktada kurun, TL varlıklarına yönelik olumlu risk algısı ortamında, mevcut düşüş hareketini 5,80 seviyesi altına doğru devam etmesini beklemekteyiz. USTRY paritesinin bugün içerisinde 5,76 – 5,85 seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Ekim Beklenti Anketi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü Gösterge, Kansas Fed Başkanı George’un Konuşması (FOMC’de oy sahibi) ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dün ABD ile yapılan görüşmeler sonrası saldırıya ara verilmesi kuru rahatlattı. Anlaşma sonrası ilk etapta 5.82’ye düşen dolar kuru, sabah saatlerinde düşüşüne devam ediyor. İlk destek noktası 5.7565 olan kurda satışlar devam ederse Fibonacci düzeltme seviyesi olan 5.6873’e kadar düşüş görülebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 5.8156 ve 5.85 izlenebilecek direnç seviyeleridir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

ABD ile Türkiye görüşmeleri sonrası USDTL rahatladı

ABD ile Türkiye arasındaki tansiyon azalmış gözüküyor. Dün, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ardından gelen açıklamalar iç piyasa açısından olumlu karşılandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklamasında, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes için anlaştığını söyledi. Pence, Türkiye ve ABD’nin DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi. Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüşmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılan 13 maddelik ortak açıklamada, ABD’nin, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anladığı belirtildi. Ortak açıklamada, “iki yakın NATO üyesi” olan Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlı olduğu bildirildi. Bu doğrultuda, USDTL kuru dün aşağı yönde gevşemeye başladı. Şimdilik 5.80 çevresindeyiz ancak gün içerisinde bu seviyenin altında kalıp kalmayacağı önemli olacaktır. Bugün içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 5.80 seviyesinin altında kalması durumunda 5.75/5.70 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu destek alanının altındaki kapanışlar kurun daha da rahatlaması adına önemli. Buna karşın, belli desteklerden gelebilecek tepki alımları oluşsa bile teknik olarak çok güçlü bir yükseliş görülmeyebilir.

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.65

Dirençler: 5.85 / 5.94 / 6.00

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Haftanın dördüncü işlem gününde Türkiye’de zayıf veri akışı devam ederken, gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi vardı. Uzun görüşme sonrasında Pence’in ABD ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes için anlaştığını belirterek, “Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. ” açıklamalarında bulunması üzerine kurda geri çekilmeler gözlendi. Gün içerisinde ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisinin Eylül ayında yüzde 0,4 düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geldiği gözlendi. ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin Dolar üzerindeki baskıları izlenmeye devam edilirken, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow Çin’le ticaret anlaşmasının tamamlanması için güçlü bir ivme olduğu açıklamasının sınırlı etkileri izlendi. Gün sonunda, 5,93-5,81 seviyeleri arasında hareket eden Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki kayıplarını haftanın son işlem gününe hızlandırdığı görüldü.