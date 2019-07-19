.Bir dolar kaç TL? 19 Temmuz Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 19 Temmuz Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,68'li seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.



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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 19 TEMMUZ 2019 CUMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

19 Temmuz günü dolar 5,64 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 6.52'de. Altının onsu 1400 doları geçerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatları da artışta ve 64 doların üzerinde seyrediyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 19 TEMMUZ 2019 CUMA

19.07.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

ABD’den iyi gelen veriler ve Trump’ın Çin’e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise baskının sınırlı kaldığını izliyoruz. TL’de ise sakin görüntü devam ediyor. 25 Temmuz’daki PPK toplantısında daha güçlü faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artarken, S-400 konu başlıklı haber akışı yakından izlenmeye devam edildiği ortamda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme devam ediyor. 5 yıllık CDS 390’ın altına kadar geriledi.

Bu gelişmeler kapsamında, kurda mevcut fiyatlamalar bugün de devam edebilecekken, 5,6850 – 5,7350 bant hareketi izlenebilir. Söz konusu bandın dışında, aşağıda 5,65, yukarıda ise 5,76 seviyeleri izlenebilir. Veri tarafında, bugün TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde haziran ayı TÜFE verileri, TSİ 15.30’da ise ABD’de haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecek.

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

DolarTL’de Dar Bantta Hareketine Devam Etti / 5.7300 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % -0,10



ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,09 azalışla 27.335 puan, S&P 500 Endeksi % 0,34 düşüşle 3.004 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,43 kayıpla 88.222 puan seviyelerinde seyretti.

Fed Başkanı Powell, Merkez Bankasının ABD büyümesine yönelik aşağı yönlü riskleri “dikkatle izlediğini” ve büyümeyi desteklemek için uygun hareketi yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada “İstersek Çin’i endişelendiren tarifeleri artırmak için çok yolumuz var. Daha tarife uygulayabileceğimiz 325 milyar dolarlık ürün var. Çin ile görüşmelerimiz sürüyor, keşke halihazırda yapılan anlaşmayı bozmasalardı” dedi.

ABD’de Perakende Satışlar 2019 Haziran’da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Perakende Satışlar 2019 Haziran ayında % 0.4 arttı. Beklenti % 0.2 artıştı.

ABD’de Sanayi Üretimi 2019 Haziran’da değişmedi. Beklenti % 0.1 artıştı. Kapasite kullanım oranı ise % 78.1’den % 77.9’a geriledi. 2019 Mayıs’ta % 0.2 artan İmalat Sanayi Üretimi ise 2019 Haziran’da % 0.4 arttı. Beklenti % 0.3 artıştı.

ABD Başkanı Trump, Barack Obama döneminde Türkiye’ye Patriot’ların satılmamasının adil olmadığını, bununla beraber, Rusya’dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile % 13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile % 15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile % 23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile % 13,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 481 milyar 567 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 402 milyar 984 milyon liraya ulaştı.Buna göre, geçen yıl haziranda 23,2 milyar lira faiz dışı açık verilirken, bu yılın aynı ayında 7,7 milyar liralık faiz dışı açık oluştu. Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 534 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 77 milyar 162 milyon lira olmuştu.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7000 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,6900 – 5,6800 – 5,6700 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7100 – 5,7200 – 5,7300 dirençler olarak takip edilebilir.

Anadolu Yatırım – USDTRY Dolar Kuru Yorumu

5,70-5,73 bandını takip ediyoruz…

5,70’in üzerini TL açısından riskli bulmaya devam ederken yukarıda 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 5,78 direncini önemsiyoruz. TL’de değer kabının hızlanmaması için 5,78 yukarı kırılmamalı. Bugün için ise 5,70-5,73 bandını ve kırılımını izleyeceğiz. S-400 konusunda Trump’ın dünkü ılımlı açıklamalarına karşılık yaptırım gelip gelmeyeceği netlik kazanmış değil, seçeneklerin değerlendirildiği açıklandı. TCMB yeni Başkanı Uysal’ın açıklamaları sonrasında önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz indirim beklentilerinin 300-400 baz puana kadar çıktığını görüyoruz. 400 baz puan beklentilere girerken sonrası ile ilgili vereceği sinyaller orta vadeli beklentiler açısından daha kritik önemde olacak. Bu nedenle de PPK kararına kadar TL’de önemli bir hareket beklemiyoruz.

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Analizi

Dolar/TL kuru dün 5,6945 ve 5,7241 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7118 seviyesinden tamamladı. S400 sevkiyatlarının başlamasının ardından cuma günü 50 günlük üssel ortalamaları olan 5,78 seviyelerine kadar tırmanan Dolar/TL kuru konuya ilişkin ilk tepkilerin beklentilere göre daha ılıman olmasıyla dün 5,70-5,72 bandında sakin bir seyir izledi. Konuyla ilgili haber akışı ve jeopolitik gündem Türk varlıkları fiyatlamasında etkili olmaya devam edecektir. Bugün yurtdışında ABD inşaat verileri takip edilecek. Sabah 08:47 itibariyle 5,70 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,69 seviyesi ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,65 ve 5,62 seviyeleri, yukarıda ise 5,73’ün üzerinde 5,75 ve 5,78 seviyeleri takip edilecektir.

Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Menkul – Dolar Kuru Yorumu

Dolar/TL kurunda S400 ile ilgili gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. ABD’de üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin bu hafta içinde Türkiye’ye gelmesi beklenmektedir. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs’taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımları onayladı. Kurda AB ve ABD tarafından gelecek olası yaptırım kararları yukarı yönde baskı yapabilir. Dün AB tarafından gelen verilerden Almanya ZEW ekonomik beklentiler endeksi Temmuz ayında beklenenden fazla gerilediğini izledik. ABD tarafında Perakende Satışların beklentilerin üzerinde gelmesi dolar endeksine destek verdi. DXY yeniden 200 günlük AO’sı 97,00 üzerinde harekete geçerken, ABD 10 yıllık tahvilleri 2,15 seviyesine yöneldi. Dünkü işlemlerde 5,6945-5,7241 aralığında dalgalı yönde hareket eden dolar/TL kurunda, gün genelinde 5,70 üzerinde tutunma çabası izledik. Kısa vadede 5,70 üzerinde hareket sürmesi halinde 50 günlük AO direnci olan 5,78 test edilebilir. Bu seviye üzerinde kapanışlar ise kurda yukarı volatiliteyi artırabilir. Aşağı yönde ise 200 günlük AO desteği olan 5,65 orta vadeli teknik yönde önemli konumdadır. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi sıfır çizgisi altında “Al” konumuna geçti. Veri gündeminde ise bugün İngiltere ve Euro Bölgesi’nde TÜFE-ÜFE verileri takip edilecek. Aynı zamanda İngiltere’nin Avrupa Birliği harici ticaret dengesi verileri de açıklanacak. Öğleden sonra ise ABD’den İnşaat İzinleri verisi açıklanacak.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar/TL’de Yön Neresi?

Dolar/TL paritesi piyasanın ‘kara kutusu’ olmaya devam ediyor. Takip edilecek o kadar çok iç ve dış etken var ki her gün bir ‘bomba’ haber paritenin üzerinde volatilitenin artmasına neden olabiliyor. Son haftalara baktığımızda TCMB Başkanı’nın şekilde görevden alınması, S-400 sevkiyatının başlaması ve Fitch’in not görünümünü düşürmesi gibi başlıklar görüyoruz. Bu büyük başlıkların arasında ise yurtiçinden gelen ekonomik veriler, Amerika’dan gelen veriler ile doların küresel bazda hareketleri ve siyasi gündem takip edilmeye çalışılıyor. Bununla birlikte parite 5.72 seviyelerinde fiyatlamaya devam ediyor. Trump dün S-400 sevkiyatının başlaması hakkında yorumlarda bulundu ve bu yorumlar sert ve şahin değildi. Ek olarak Amerika’dan gelen veriler piyasaları tatmin etse de, Fed’in faiz indirimine kesin gözüyle bakılması dolardaki değer artışlarının dengeli durmasına neden oluyor. Gün içerisinde sabah saatlerinde yurtiçinden gelen perakende satışlar ekonomik verisi takip edilecek. Bununla birlikte Amerika’dan gelecek olan inşaat izinleri volatiliteyi artırabilecek ekonomik veriler arasında yerini alıyor. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 5.8021 – 5.8394 – 5.9061 seviyeleri direnç noktaları olarak; 5.6466 – 5.5788 – 5.4868 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… Kur Haber Akışı Yoğunluğuna Karşın Sakin Seyrini Sürdürüyor… Dolar, Perakende Satışlar verisi sonrasında Gelişmiş Ülke Para birimleri karşısında değer kazancını sürdürürken, Gelişen Piyasa Ülkeleri karşısında ise yatay seyrini sürdürdü. TL karşısında da yatay bir seyir izleyen Dolar TL paritesinde, S400 ve Doğu Akdeniz Sondaj gerilimlerine ilişkin haber akışları takip edildi. Kur sabah saatlerinde 5.70 seviyelerinde işlem görürken, piyasalarda Çarşamba günü veri akışı açısından sakin geçecek. ABD ve AB tarafından gelen yaptırıma yönelik haber akışları TL’deki değer kazancı sürecini baskılayabilir.

Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.05% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7500 ve 5.8000’de, destek seviyeleri ise 5.7000 ve 5.6500’de bulunmaktadır.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Fed Büyümeyi Destekleyecek

Dün olumlu gelen ABD verileri sonrası dolar değer kazanırken altın fiyatları yaklaşık 10 dolarlık düşüşle 1405 seviyesinden kapattı. EURUSD de sert düşüş yaşayarak 1.1207’den kapandı. USDTRY ise pozitif ayrışarak yatay seyretti ve günlük kapanışı 5.7108 oldu. Gün içinde açıklanan verilere göre Alman ZEW endeksi beklentilerden kötü gelerek -24.5 seviyesine düştü. Bunun yanı sıra ABD’de beklentilerden iyi gelen perakende satışlar %0.7 artarken, çekirdek perakende satışlar ise % 0.4’lük artış kaydetti. Bununla birlikte sanayi üretimi ise beklentiler dahilinde %0.4 arttı. Öte yandan Fed Başkanı Powell, aşağı yönlü riskleri izlediklerini ve Fed’in büyümeyi desteklemek için harekete geçeceğini belirtti.

Yatay seyreden Dolar/TL kurunun 5.7215 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 5.8143 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 5.6873 ilk destek noktası olacaktır. Bu nokta kırılırsa 5.5617 ikinci destek olarak izlenebilir.